27 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:29

Güncelleme: 27.05.2024 - 12:29

İZMİR ilinde 27 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:14.579-2024-05-27 16:00:21.677 saatleri arasında Emenler; İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz28, Emenler, KAZIKALAN, İsimsiz20, İsimsiz20, KAZIKALAN, İsimsiz19, İsimsiz19, İsimsiz4, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz1, , , İsimsiz26, İsimsiz26, İsimsiz27, Emenler, Karşıyaka, Karşıyaka, Kazıkalan, Kazıkalan, Omanlar, Omanlar, İsimsiz29, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:14.579-2024-05-27 16:00:21.677 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:14.96-2024-05-27 15:00:28.879 saatleri arasında Karacaoğlan; 6240. Sk., 6235. Sk., 6236/2. Sk., 6239. Sk., 6236/3. Sk., 6237. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:14.96-2024-05-27 15:00:28.879 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:23.492-2024-05-27 11:00:33.491 saatleri arasında İnkılap; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında Kurtuluş; GÜZELHİSAR, 745, 744, 729, 726, 731, 742, 740, 730, ÇAMLIK, GÜN, 743, NENEHATUN, 726. Sk., 683. Sk., 736, 746, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında Yeni; 864, 903, 937, 803, 922, 866, 861, 865, 858, 850, Nene Hatun Cd., Kıbrıs Cd., GÜZELHİSAR, 875. Sk., 863. Sk., 856. Sk., 852. Sk., 841, 849. Sk., 844. Sk., 841. Sk., 801. Sk., 797. Sk., 805, 842, 804, 799, 872, 975, 921, İsimsiz34, İsimsiz3, İsimsiz2, 912/1, , 851, 882, 879 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında Kültür; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında Güzelhisar; TABAKHANE, Çayır, Çarşı Sk., Çamaltı Sk., Tepe 1. Sk., Tabakhane Sk., Seyhan Sk., Oluklu Çeşme Sk., Mescit Sk., Merkez Cd., Kıbrıs Cd., Kültür Sk., Kültür, Köprülü 1. Sk., Hamam Sk., BALABANPAŞA, Balabanpaşa Sk., 17/20, 17/44, 17/30, GÜZELHİSAR TEPE, GAVURDERE, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:12.06-2024-05-27 17:00:34.735 saatleri arasında Kültür; 234. Sk., Hürriyet Cd., Fevzi Paşa Cd., 233. Sk., 232. Sk., 231. Sk., 230. Sk., 229. Sk., İsimsiz90, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:12.06-2024-05-27 17:00:34.735 saatleri arasında Yalı; İsimsiz23, İsimsiz8, 141, , ADACIK, ADACIK, 130, 132/2 Sokak, 113, 113/1, MERKEZ, 132/1, 127, 179, 116. Sk., 116/1. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 129. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 133/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 139/1. Sk., 140. Sk., 140/1. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 23 NİSAN, 30 Ağustos, Arka Plajlar Cd., Atilla İlhan Cd., Gültekin Eren Sk., Hürriyet Cd., Mavi Sk., Osman Nuri Öztürk Sk., Plaj Cd., Şükran Kurdakul Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:12.06-2024-05-27 17:00:34.735 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:50.029-2024-05-27 17:00:39.132 saatleri arasında Kültür; 241. Sk., 240. Sk., İSKELE, Onat Kutlar Sk., Fevzi Paşa Cd., Atatürk Cd., 245. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:50.029-2024-05-27 17:00:39.132 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:26.951-2024-05-27 16:00:35.445 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:12.06-2024-05-27 17:00:34.735 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:48.349-2024-05-27 16:00:15.362 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:53.497-2024-05-27 16:00:01.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 16:00:24.951-2024-05-27 16:15:37.343 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 09:00:48.251-2024-05-27 12:00:06.918 saatleri arasında Örnekköy; , , 7504. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7505. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 09:00:48.251-2024-05-27 12:00:06.918 saatleri arasında ; , elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 10:00:48.349-2024-05-27 16:00:15.362 saatleri arasında Barış; 4501. Sk., Şehit Pilot Volkan Koçyiğit, 4541. Sk., 4540. Sk., 4539. Sk., 4537. Sk., 4536, 4535. Sk., 4534. Sk., 4533. Sk., 4532. Sk., 4531. Sk., 4524. Sk., 4513. Sk., 4511. Sk., 4510. Sk., 4509. Sk., 4507. Sk., 4506. Sk., 4505. Sk., 4504. Sk., 4503. Sk., 4502. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 10:00:48.349-2024-05-27 16:00:15.362 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:53.497-2024-05-27 16:00:01.095 saatleri arasında Bahçelievler; 506. Sk., 505. Sk., 490. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:53.497-2024-05-27 16:00:01.095 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 16:00:24.951-2024-05-27 16:15:37.343 saatleri arasında Bahçelievler; 505. Sk., 502/4. Sk., 502/2. Sk., 501. Sk., 494. Sk., 490/1. Sk., 490. Sk., 455. Sk., 454. Sk., 444. Sk., 443. Sk., 375. Sk., 374. Sk., 373. Sk., 372. Sk., 370. Sk., 355. Sk., 325. Sk., , 509. Sk., 509/1. Sk., 509/2. Sk., 510. Sk., 510/1. Sk., 9223 Sk., Ali Rıza Avni Blv., Halide Edip Adıvar Cd., Saim Çıkrıkçı Cd., 9114/1 Sk., 508. Sk., 506. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 16:00:24.951-2024-05-27 16:15:37.343 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 11:00:43.913-2024-05-27 16:00:54.603 saatleri arasında Dağıstan; İsimsiz99, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz3, , İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz1, İsimsiz93, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz75, İsimsiz58, İsimsiz73, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz57, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz6, 3092/2, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz114, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz106, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz41, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz4, İsimsiz29 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 11:00:43.913-2024-05-27 16:00:54.603 saatleri arasında Çitköy; İsimsiz6, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 11:00:43.913-2024-05-27 16:00:54.603 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 11:00:43.913-2024-05-27 16:00:54.603 saatleri arasında Ferizler; İsimsiz17, İsimsiz29, 3075, İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 11:00:43.913-2024-05-27 16:00:54.603 saatleri arasında Poyracık; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 14:00:29.96-2024-05-27 16:00:39.669 saatleri arasında Günerli; İsimsiz70, 2008, Umut, 9 Eylül Cd., 2009/1, 4023 Sk., 2003. Sk., 2002. Sk., 2001. Sk., 2029, 2011/1, 2026, 2026, 2027, 2030, 2024, 2009/1, 2012, 2022, İsimsiz65, İsimsiz23, 2009, İsimsiz20, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:29.96-2024-05-27 16:00:39.669 saatleri arasında 29 Ekim; İsimsiz61, Ova Küme Evleri Sokak, ova küme evleri, ova kümesokak evler, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz75, İsimsiz74 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:29.96-2024-05-27 16:00:39.669 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:29.96-2024-05-27 16:00:39.669 saatleri arasında İnönü; 9 Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-27 2024-05-27 14:00:29.96-2024-05-27 16:00:39.669 saatleri arasında 85. Yıl Cumhuriyet; Seyrekköy Kanal Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-27 2024-05-27 16:00:24.951-2024-05-27 16:15:37.343 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.