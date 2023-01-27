27 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 08:28

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 08:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde sabah saatlernde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile zamanla Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji, 15 il için "sarı", 6 il için "turuncu" kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, 1200 m üzeri yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, 1100-1200 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkez e batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in yükseklerinde kuvvetli ve fırtına(50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu,bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı, ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yükssekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklind esmesi bekleniyor. bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, batısı çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur , yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının gece çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece yağmurlu