27 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:49

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:49

BOLU ilinde 27 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 101 SK., 123 SK., 144, 144 sk, 144 SK., 155. SK., 157 SK., 158 SK., ADA 20 SK., ADA 21 SK., ADA 22/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, UMUTKENT mahallelerinde 160, 165. SK., 166, ADA 21, ADA 22/1 SK., ADA 22/2 BULVAR, ADA 23 SK., DR. SEDAT TURGAY PARKI İÇİ YOL, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ÖZGECAN ASLAN, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UMUTKENT, YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 18 SK., ADA 19/1 SK., ADA 19/2 SK., ADA 25 SK., DR.AKIN ÇAKMAKÇI, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YASAMKENT, YAŞAMKENT mahallelerinde ADA 10 SK., ADA 5 SK., ADA 6 SK., ADA 9, ADA 9 SK., ADA.13 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, SEMERKANT mahallelerinde 3235. SK., BOSTANCI SK., İNKILAP SK., İPEKLİ SK., KARABACAKOGLU, NAZLI SK., SARAÇ SK., ŞEHİT OSMAN ÇATANA SK., TABAKHANE SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, KULELİ SK., MİMAR SİNAN SK., YASEMİN PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, SEMERKANT mahallelerinde DUMANOĞLU SK., GEZEK SK., İSMAİL KEMAL CD., KARABACAKOĞLU SK., SEHIT OSMAN ÇATANA, TABAKHANE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, SEMERKANT mahallelerinde 3214 SOK., AKINCI SK., AKTAŞ PARKI İÇİ YOLU, DR.ZIHNI ÜLGEN, DR.ZİHNİ ÜLGEN SK., FAKI CEMİL SK., KUTUCUOĞLU SK., TASHANCILAR, TAŞHANCILAR CD., USTAOGLU, USTAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 4129, CEM SULTAN CD., EFSANE SK., FIDAN, FİDAN SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., KANUNI, KANUNİ SK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ŞEHİT HAKAN YILDIRIM SK., TOKGÖZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇCILAR, ÇIVRIL, ÇİVRİL, DEMIRCILER, DEMİRCİLER MÜCAVİR, KARAMANLAR, KARAMANLAR ÇATAK, KIZILAĞIL, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 1301, 1301 SK., 1305, 2252 SOK., 2261, 2261 Sk, 34, AGAÇÇILAR YAYLA YOLU, AGAÇÇILAR-1., AĞAÇÇILAR KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ YAYLAS, AĞAÇÇILAR-1., ALPAGUT YAYLA YOLU, ALPAĞUT KÖYÜ YAYLASI, AT YAYLASI, BOLU BATI GİRİŞİ-K22, BOLU OTOGARI, CİVRİL KÖYÜ YAYLASI, ÇATAK YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRCİLER-3. SK., ERENLER MEVKI, ERENLER MEVKİ KÜME EVLER, ERENLER MEVKİ KÜME EVLERİ, KARAMANLAR ÇATAK YAYLA YOLU, KARAMANLAR MAHALLE YOLU, KILIÇARSLAN YAYLASI, KIRAZALTI, KIZILAGIL KÖY YOLU, KIZILAĞIL KARAMANLAR, KIZILAĞIL KÖYÜ YAYLASI, KIZILAĞIL KÖYÜ YOLU, KIZILAĞIL MERKEZ, KIZILAHIL KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLASI YOLU, KÜRKÇÜLER-1., KÜRKÇÜLER-1. MAH, KÜRKÇÜLER-2., KÜRKÇÜLER-2. SK., KÜRKÇÜLER-3., KÜRKÇÜLER-4. SK., KÜRKÇÜLER-5. SK., MANDIRA EVLERI, ORTAYOL 2. SK., PAŞA KÖY AT YAYLASI, PAŞAKÖY YAYLASI, PIRAHMETLER YAYLA YOLU, PIRAHMETLER-2., PIRAHMETLER-4., PİRAHMETLER KÖYÜ YAYLASI, PİRAHMETLER DEMİRCİLER YAYLAS, PİRAHMETLER DEMİRCİLER MAH, PİRAHMETLER SİNCAN YAYLASI, PİRAHMETLER YOLU, PİRAHMETLER-2. SK., SANDALLAR KÖYÜ YAYLASI, TOKİ, TOKİ MEMUR-SEN KONUTLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜRKÇÜLER, PASAKÖY, PAŞAKÖY mahallelerinde 2217, 2252, 2257, 2258, ANADOLU OTOYOLU, ANADOLU OTOYOLU BOLU BATI BAĞL, ESKI ISTANBUL, KÜRKÇÜLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SÜMER, TEPECİK mahallelerinde 2879, 2888, ÇILEK, ÇINAR SK., ÇİLEK SK., HASAN TAHSIN CD., HASAN TAHSİN CD., ÖZÇELIK, ÖZÇELİK SK., SEMA, SEMA SK., ŞEHİT AYDIN ÇETİN SK., ŞEHİT ŞENOL GÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSALLA mahallelerinde ERDEMLER SK., MUSALLA TOKİ, RÜZGARLI 1., RÜZGARLI 1. SK., RÜZGARLI 3., RÜZGARLI 4. SK., YENIKENT, YENİKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASMA, ÇAYIRALTI, DERE, DERECEÖREN, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDIKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KARAAHMETLER, KARATAŞ, KAYABASI, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, ÖRENCİK, PIRLER, PİRLER, SARICALAR, ULUÇAY, YENI(ABANT SAPAGI), YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU, ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BOLU BILECIK YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, ÇEPNİ KÖY ULUÇAY MEVKİ, DERE MAHALLE YOLU, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETINÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GEDIKLER MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖY YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, KARAAHMETLER MAHALLE YOLU, KARATAS MERKEZ KÖY YOLU, KARATAŞ KÖYÜ YOLU, KAYABASI MAHALLE YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, MUDURNU YOLU, ÖRENCIK KÖY YOLU, ÖRENCIK YUKARI MAHALLE YOLU, ÖRENCİK KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, PELİTÖZÜ YIKARI MAH, PIRLER MAHALLE YOLU, SARICALAR MAHALLE YOLU, SARIYAR KÖYÜ YOLU, SÜRMELİ KÖYÜ YOLU, YENI ABANT SAPAGI YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER mahallelerinde BEKDEMİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, BEKDEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 27 Şubat Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEKDEMİRLER, MERKEZ mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEKDEMIRLER KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SOFU ALI, SOFU ALİ, YENİCE mahallelerinde AHMET ÇANKAYA, BEYBAHÇESI, BEYBAHÇESI/1, BEYBAHÇESİ CD., GÜL, KABALAR SK., KARANFIL, ORKIDE, PAPATYA, SAFRAN, SAFRAN SK., SEVKETBEY, SOFU ALİ KABRİSTANI İÇİ YOLU, SÜMBÜL SOK, ŞEVKETBEY SK., TUNAHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 27 Şubat Perşembe 12:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAZLAR, KIREMITLIK mahallelerinde 9, CAZLAR KÖYÜ YOLU, CAZLAR MAHALLE YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KIREMITLIK MAHALLE YOLU, PAZARKÖY CD., SAZLAR KÖYÜ YOLU, TOKİ CD., TOKİ KONUTLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BIÇAKCILAR, DEMIRCILER (MERKEZ), DEMİRCİLER, DERE, DERE (MERKEZ), DİKMEN, EMIRLER, GAZILER, GAZİLER, GÜNEY, İMREŞE, KABAKLAR, KINCALLAR, KOÇUMLAR, MANGALLAR, MERKEZ, SUNGURLAR mahallelerinde BOLU SAMSUN YOLU, ÇAYÖRENGÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERE MERKEZ KÖY YOLU, DIKMEN KÖY YOLU, DİKMEN KÖYÜ İÇ YOLU, DİKMEN KÖYÜ YOLU, EMIRLER MAHALLE YOLU, GAZILER MAHALLE YOLU, GEREDE-KARABÜK BAĞLANTISI, GÜNEY MAHALLESI YOLU, GÜNEYDEMIRCILER KÖY YOLU, GÜNEYDEMİRCİLER GAZİLER MAH, GÜNEYDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, KABAKLAR MAHALLE YOLU, KINCALLAR MAHALLE YOLU, KOÇUMLAR KÖYÜ KINCALLAR MAH, KOÇUMLAR KÖYÜ YOLU, KOÇUMLAR MERKEZ KÖY YOLU, MANGALLAR İMREŞE KÖYÜ, MANGALLAR KÖY YOLU, MANKALLAR KÖYÜ YOLU, SEDIR, SEDİR SK., SUNGURLAR KÖY YOLU, SUNGURLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.