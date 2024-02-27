27 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:24

DÜZCE ilinde 27 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, TANTAN KUYU mahallelerinde KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, TANTAN KUYU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, FATİH, UFUK mahallelerinde 101 SK., 103 SK., 105 SK., 105., 107 SK., 107., 107. SK., 108 SK., 148., ADAPAZARI BOLU YOLU, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTLAKLAR mahallelerinde OTLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UFUK mahallelerinde 102 SK., 104., 106 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, SOĞUKPINAR mahallelerinde 3306. SK., 5290., 5290. SK., 5291. SK., 5294. SK., 5296. SK., 5298. SK., 5299. SK., 5300. SK., 5307. SK., 5319. SK., 5406., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1235. SK., 1236. SK., 1250. SK., 1251., 1252. SK., 1254. SK., 1255. SK., 1256. SK., 1257. SK., 1258. SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KEMAL KUYUMCU SK., KIVILCIM SK., UMUT SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP 500. CD., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLİ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, HATİPLİ SK., KONURALP 431., KONURALP 432., KONURALP 442., KONURALP 506. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 353., KONURALP 500., KONURALP 502., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 272., KONURALP 550., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI mahallelerinde KONURALP 495. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 504., KONURALP 549., KONURALP 555. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., TEKNOPARK, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, HACIMEHMET, KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 9100., 9130., 9131., 9132., D100 KARAYOLU, DOGANLI, KAHVECI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLI, KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde HATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSABABA, N KENDISI mahallelerinde KÖY, KÖY SK., MUSABABA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP VEZIROGLU, SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT mahallelerinde DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP AKÇAKOCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde 2020., AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, MERKEZ, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİ YÖRÜKLER, SAFAK, ŞAFAK mahallelerinde 130 SK., 130., ANADOLU OTOYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE ÇEVRE YOLU, KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIP mahallelerinde DIP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 11:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜLBÜLDERE mahallelerinde BÜLBÜLDERE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde BÜLBÜL SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, KULUBEYANI mahallelerinde D-100 KARAYOLU, KULUBEYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde MUSABABA KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 27 Şubat Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK mahallelerinde 121., 124. SK., 172., ERDOGAN, ERDOĞAN SK., HAFIZ AHMET, HAFIZ AHMET CD., KARANFIL, KONURALP SK., ŞİFA SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, N KENDISI mahallelerinde EREĞLİ CD., SULTANIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURHAN, HACIKADİRLER, HALİLBEY, SOĞUKSU, SULTANİYE mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_24, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 27 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDEDÜZÜ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, PAZARCIK mahallelerinde DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GIRESUNLULAR, HACI YUSUFLAR, KEPENÇ, N KENDISI, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, OSMANIYE, OSMANİYE, YENI, YENİ, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKASYA, AKASYA SK., AKÇAKOCABEY, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, ARDIÇ SK., ASENA SK., BAHADIR YALÇIN CD., CEVAHİR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇAVLAN, ÇETİN AYDOĞAN CD., ÇIKMAZ 2, DILEK, DİLEK SK., DOGANCILAR, ERENLER SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE SK., GÖRAL SK., HAYDAR EFENDI, HÜSNÜ GONCA CD., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KAYA, KAYA SK., KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KETMENLI, KETMENLİ CD., KIRAÇ SK., KOKURDAN CD., KORU, KORU SK., MİRAY SK., OKTAY SK., ORTANCA, ÖZGÜR, PINAR SK., RIFAT ILGAZ CD., SANAYİ 6, SANAYİ 6 SK., SANAYİ 8, SANAYİ 8 SK., SEDEF SK., SİTE SK., SOĞUK PINAR CD., ŞEN SK., TURNA SK., ÜÇDERE SK., VEYSEL SK., YAY SK., YILDIZ, YILDIZ SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Şubat Salı 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde EMIRLER, EMİRLER CD., İLHAN SK., İSMAİL KAPTAN SK., MEHMET HOCA SK., SUNA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 27 Şubat Salı 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, AYDOĞAN SK., HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, SARAY SK., TUZCUOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 27 Şubat Salı 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde ÇEVİK SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.