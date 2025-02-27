27 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:49

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:49

KOCAELİ ilinde 27 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CEVHER DUDAYEV, CEVHER DUDAYEV CD., CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., LİMAN CD., MESAN, ÖZDEN, TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BASKÖY, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., LIMAN, MESAN SK., PREVEZE, PREVEZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, NÜZHETIYE, PANAYIR, SERVETİYE KARŞI, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., KADIRGA YOLU SK, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SEHIT BAYRAM MEVKII, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1. SK., 16. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 26., 4., 4. SK., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELİT SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde ELIT, HANIMAĞA SK., KANYON SK., ONUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, SANAYİ mahallelerinde AKKOL SK., BILIM, D-130 KARAYOLU CD., IHSAN, KALDIRIM, KAYALI SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., ORDULU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde ALİ İSLAM CD., ÇİSE SK., EMPAY SK., KESKIN, KESKİN, ÖNCÜ SK., SAHINTÜRK, TRABZON SK., TÜRKKAN, YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARŞIYAKA, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA SK., BEĞENDİK SK., D-130 KARAYOLU, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ENİSE SK., GELINCIK, GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAŞADAĞ mahallelerinde NURİ PAŞA CD., ONUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, ER SK., FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., MEHMET AKİF CD., TINAZTEPE, YESIL, YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, ADACIK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., ALA SK., ALT SK., ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., ATAN, ATLAS SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELER, BALLI SK., BARUT SK., BAYINDIR, BERGAMA SK., BERRAK SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DİCLE CD., DOGUKAN, EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., İLKE SK., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MELEK SUYU CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, ORKİDE SK., SARI SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SEMT SK., SERIN, SIRAT SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-09:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ACIELMA SK., AHENK SK., AHMET LÜTFÜ ARAT, AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKBABA SK., AKKAYA, ALİ EFENDİ SK., ALTILAR SK., ANADOLU SK., ARALIK SK., AŞİNA SK., ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS, AYAZMA SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, AYVALIK SK., BABADAĞ SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAKIR SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BARUT, BASRA SK., BAŞAKLI SK., BAYINDIR SK., BAYIRLI SK., BEGONYA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., BUKET SK., CESUR, DAĞ SK., DAĞHAN SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMIRKAPI, DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST, EKVATOR, EKVATOR SK., ELVEDA SK., ERCİYES SK., ERIKLI, EYLEM, EYLEM SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GİRİT SK., GÖKÇESU, GÖKÇESU SK., GÖREN SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜRGEN SK., HALK, HALK SK., HASKÖY SK., HAZİNE SK., HEYBE, HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADEM, KADEM SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KARAAĞAÇ SK., KARAÇALI, KARAÇALI SK., KARADUT, KARADUT SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KEHRİBAR SK., KINIK SK., KIR SK., KIRMALAR SK., KIZIL SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KORKUT SK., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUYTU SK., KUZGUNDERE CD., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MECİT SK., MEHTAP SK., MESCİT SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MORGÜL SK., MUHTEŞEM SK., MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NEVRUZ SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖMERAĞA SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ÖZKOÇ SK., PETUNYA SK., ROKA, ROKA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SAKIZ SK., SARILALE SK., SARISALKIM SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SARMAŞIKLI SK., SEFERAĞA SK., SEMT, SEPETÇI, SEPETÇİ SK., SERİN SK., SICIM, SIRINAGA, SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİCİM SK., SİMSAR SK., SOYCAN SK., SÖNMEZLER SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞÖHRET SK., TARÇIN SK., TAVŞANLI SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA, TUZLA SK., TÜRKELİ SK., ULUDAĞ SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YASEMİN SK., YEKPARE SK., YENI, YENİCE SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLÖZ SK., YEŞİLVADİ SK., ZERDECAL SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AKÇAAGAÇ, AKÇAAĞAÇ SK., DOGA, FERHAT SK., FURKAN SK., GARDENYA, GARDENYA SK., GÜLİBRİŞİM SK., HATMI, HURMA SK., IÇMELER, ISILTI, İÇMELER CD., KAMU CD., KARAAGAÇ, KIZILÇAM, KIZILÇAM SK., MIMAR SINAN, MİMOZA SK., MUZ, MUZ SK., PINAR, TAŞLIÇAY SK., TOROSLAR, TOROSLAR SK., TÜMEN SK., ÜNAL, ÜNAL SK., YEŞİLÇAM SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde BAHARLI, BAHARLI SK., BEYAZ LALE SK., ÇINAR CD., ÇULHA CD., MEYAN SK., MİSVAK SK., PAPATYA SK., PEMBEGÜL SK., PORTAKAL SK., SARIGÜL, SARIGÜL SK., SEDEF SK., SÖĞÜT SK., TERE SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARPALIKIHSANIYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUOSMANIYE, ÇUBUKLUOSMANİYE, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, KISALAR, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANIYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, SULTANİYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD., AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAYHAN SK., ÇAMLICA KÖYÜ GÖLÖZÜ MAH, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBAN SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., HACI İSHAK SK., HACI YUSUF KILIÇ, HACI YUSUF KILIÇ SK., HAYRETTIN UZUN, HAYRETTİN UZUN CD., HAYRI BULUT, HAYRİ BULUT SK., ISTIKLAL., IZMIT KANDIRA YOLU, İSHAK GÜRKAN SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KAZIM GÜNEŞ SK., KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISLA MEVKII, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET UZUN CD., MUSTAFA ORHAN, MUSTAFA ORHAN SK., MUSTAFA ZENGIN, MUSTAFA ZENGİN SK., MUZAFFER GÜRKAN, MUZAFFER GÜRKAN CD., ORHANIYE, ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE CD., ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZGÜN VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEBAŞI SK, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, TOYGAROGLU MEVKII, TOYGAROĞLU MEVKİİ, TOYGAROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAKUP AÇMALAR MEVKII, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde BENGÜ SK., MESUT TEKKE, MESUT TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, HABİL, HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MİHRİBAN, MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SERRA, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., ESELER CD., HACI MAHMUT SK., MEZARLIK SK, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5111. SK., 5117. SK., 5122., 5122. SK., 5123. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134. SK., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, BALLAR, KARAAGAÇ mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERIYE MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KURTULUS, RECEPLER MEVKII, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., ÇESME, DINÇ, DİNÇ SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, HAKİM SK., HÜNER SK., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MERT SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NILÜFER, NİLÜFER SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHIL, SAHİL CD., SİTE SK., TUNÇ SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, AKDURAK, ALAYBEY, AYDINLIK, BABAKÖY, BABALI, BALLAR, CEBECI, CEBECİ, ÇAMKONAK, ÇARŞI, DURAÇALİ, DURAKLI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, KERPE, KINCILLI, KURTYERI, KURTYERİ, ÖZBEY, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 12. SK., 128., 13. SK., 19. SK., 19018, 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKİM CD., 3. SK., 33. SK., 571., 587, ACILIK, AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKARSU SK., AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÜZÜM SK., ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKII KÜME EVLER, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ANIL SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, AŞAĞI KURT YERİ SK., ATA SK., ATATÜRK CD, ATIL SK., ATLAMA YANI, ATMACA SK., AYBAS, AYBAŞ SK., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKANAT SK., AYKUT SK., AZRA SK., BABAKÖY MERKEZ MEVKII, BABAKÖY MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BABAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BABALI ATATÜRK, BABALI DOGA, BABALI KARANFIL, BABALI LALE, BADEM SK., BAĞIŞLAR BAYRAMLAR MAH, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BALKAN, BALLAR, BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARBAROS SK., BERBEROĞLU SK., BERİL SK., BESTE, BİRGÜL SK., BİRLİK SK., BURCU, BURCU SK., BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, BUSE SK., CAMİ SK., CANAN SK., CEBECI, CEBECI BULVAR, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI INCE, CEBECI INCE SK., CEBECI MENEKSE, CEBECI MENEKSE SK., CEBECI OZAN, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGLAR, ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKAR SK., ÇAM SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIBEL, ÇAMLIBEL CD., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK CD., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇAVUŞLAR SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇOBANKUYU CD., ÇORUH SK., ÇÖRTÜK, ÇUKURDERE CD., DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLA, DAMLA SK., DAMLAR YANI SK., DAR SK., DASÇI, DAŞÇI SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DERE SK., DERVISOGLU, DIKILI, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., DURAK SK., DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DUTLAR SK., EFLATUN, EMANET SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ENGİN SK., EROGLU, EROĞLU SK., ESEN, ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FAHRİ SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., GAFFAR OKKAN CD., GEBEŞ SK., GENÇ SK., GENÇLİK CD., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GİZEM SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLYANI, GÖZTEPE, GÖZTEPE SK., GÜLDALI SK., GÜLLEP SK., GÜLŞEN SK., GÜNES 90, GÜNEŞ 90 SK., GÜVEN SK., HACI SÜKRÜ, HACI ŞÜKRÜ CD., HAKAN SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HARMAN SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HIZLI, HIZLI SK., HOCAOGLU, HÜRRİYET SK., IHLAMUR ÇIÇEGI, ILAYDA, İLBEY SK., İNCE SK., İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANAL SK., KANALBOYU SK., KANARYA SK, KANDIRA CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD., KANDIRA-KEFKEN YOLU. CD., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARAKAYA MEVKII, KARAKAYA MEVKİİ KÜME EVLER, KARANFİL SK., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KARŞILAR SK., KATIP, KEFKEN, KEFKEN ATA, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN CD., KEFKEN ÇAGDAS, KEFKEN ÇAKIR SK., KEFKEN DEMIR, KEFKEN DEMIR CD., KEFKEN DERE, KEFKEN DERE SK., KEFKEN DERYA, KEFKEN DERYA SK., KEFKEN HILAL, KEFKEN HÜRRIYET, KEFKEN KISLA, KEFKEN MANOLYA, KEFKEN MUTLU, KEFKEN ORKIDE, KELES, KELES SK., KELEŞ SK., KENT, KENT SK., KERPE CAMI, KERPE CD., KERPE KISLA, KERPE MARTI, KERPE NUR, KERPE NUR SK., KERPE ÖZGÜR, KINALI SK., KIROGLU, KIROĞLU SK., KIŞLA CD., KIŞLA SK., KIZILAY SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİBAR SK., KOCAMEŞELER SK., KOÇ SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KOVANLIK, KOVANLIK SK., KUM ZAMBAGI, KUMCAĞIZ CD., KURTPINAR SK., KURTULUŞ SK., KURTYERI ENGIN, KURTYERI KANDIRA, KURTYERI KARTAL, KURTYERI SAHIN, KURTYERI SEKER SK., KURTYERI YIGIT, KUŞÇU SK., KUTLU SK., LALE SK., LALELİ SK., LEVENT SK., LIDER, LİMAN SK., MACARLAR, MACARLAR SK., MELEK SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERMER SK., MESUT SK., MEŞE SK, MEŞE SK., MIÇO CD., MINE SK., MOLLAHASAN PINARI MEVKİİ KÜME EVLER, MORMENEKSE, MOTEL SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, NAZ ÇIKMAZI SK., NEBIOGLU, NEBİOĞLU SK., OBRUK SK., OBRUK. SK., ORHAN SK., ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZKAN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RADAR YOLU, RADAR YOLU CD., RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REŞAT REİS SK., SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SARISU, SARISU CD., SEDA SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİ SK., SELVİLİ SK., SEN SK., SENOL, SEVGI, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT SK., SEZENLER CD., SITELER, SİNEM SK., SİTELER SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜMBÜLCÜK, ŞEKER SK., ŞENOL SK., ŞİMŞEK SK., ŞİRİNEVLER SK., TASLI, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., TÜRBELER, TÜRBELER SK., TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, UFUK, UFUK SK., UGUR, UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAKAMOZ, YATAKAĞZI CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEDIVEREN, YEGANE SK., YELPAZE SK., YEMİŞ SK., YENICE, YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ SK., YİĞİT SK., YİLDİZ, YUKARI KURTYERİ SK., YUNUS, ZAFER SK, ZAFER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1172. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇESME, ARAPÇEŞME mahallelerinde 1014/5. SK., 1038/1. SK., 1063/2. SK., 1063/4., 1086. SK., 1092. SK., 1093., 1093. SK., 1093/1. SK., 1093/2. SK., 1096., 1096. SK., 1096/1. SK., 1097., 1097. SK., 1097/1. SK., 1097/2., 1097/3. SK., 1097/4., 1097/4. SK., NAMIK KEMAL CD., SEHIT OKTAY KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI mahallelerinde 301/2. SK., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK mahallelerinde 4336. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde KOCAGÖL, ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3254., GEBZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1404. SK., 1405. SK., 1409. SK., 1416., 1419. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422. SK., 1423/1. SK., 1430. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., 1418. SK., D-100 KARAYOLU CD., İSTASYON CD., ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/10. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/13., 1445/13. SK., 1445/7. SK., 1445/9. SK., 1495/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1445/14. SK., 1445/15. SK., 1445/17. SK., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1445/4., 1445/4. SK., 1445/5., 1445/5. SK., 1445/6. SK., 1445/8. SK., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ mahallelerinde 4038., 4043., 4043. SK., 431, BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇİÇEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, OVACIK mahallelerinde 1082/3. SK., 2424. SK., 3304., 3313, 3313., 3314., 3315., 3317., 3317. SK, 3317. SK., 3318, 3318., 3319., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342., 3343., 3344, 3344., 3353., 3354., 3360. SK., 3361., 3361. SK., 3363., 3803., 3803. SK., 3804., 3806., 3810, 3811., 3812., 3813., 3814., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3841, 3843., 3850., 3852., 3852. SK., 3853., 3854., 4201. SK, 4206., 4301, 4301., 4301. SK., 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 4320, 4320., 4321., 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334., 4334. SK., 4336, 4337., 4341., AHMET AĞA SK., ALEMDAR CD., ANKARA, AYAR SK., BOSTAN DERE SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRLAR SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DOKTOR SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., EVREN SK., GAZİ SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., HAFIZ EYÜP SK., İNCİ SK., İSTİKLAL CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KARA SK., KARDELEN SK., KARSIYAKA, KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KERİMOĞLU SK., KOCAKÖPRÜ SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖRFEZ SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., KUBİLAY SK., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ORMANCI SK., PALMİYE SK., SADETTİN SK., SANCAK, SANCAK CD., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SILE, SUBAŞI SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD., VADİ SK., VİŞNE SK., YAMAÇ SK., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YILDIZ SK., ZEMZEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI, TERZILER mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLIK MEVKII KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BERGÜZAR SK., HAZAR SK., KAFKAS SK., KARAKUŞ SK., KILAVUZ SK., MERVE SK., NEVIN, OLUK, SADIK SK., SAKİN SK., SEMİH SK., YALÇIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 111. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115., 115. SK., 117. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 12/1. SK., 12/4. SK., 123. SK., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16., 16/1. SK., 16/2. SK., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 18. SK., 19., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 20., 21/1., 21/1. SK., 22., 22. SK., 24., 25., 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 30., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 32. SK., 33., 34., 34. SK., 35., 35. SK., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 460/3. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 61. SK., 61/2. SK., 7. SK., 78., 8., 9. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 447., 448., 452., 457., 459., 485/1., 501., 501. SK., 507., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI mahallelerinde ADALI HALİL SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., BAKIRCI SK., CİRİT SK., DOĞUŞ SK., ECE, ECE SK., ERMAN, ERSOY, ERSOY SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., FATIH CD., FATİH CD., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM SK., IBNI SINA, İBNİ SİNA CD., MIZADI, MİZADİ SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., RESADIYE, REŞADİYE SK., SAIR BAKI, ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., YALIM, YALIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNKÖY mahallelerinde 604/1. SK., 611. SK., 646. SK., TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 27 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde KARA KESTANELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 27 Şubat Perşembe 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, PAZARKÖY, TEPEKÖY, TOPÇULAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006. SK., 1007., 1007. SK., 1008. SK., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1011. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1015. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034., 1037., 1037. SK., 1039., 1039. SK., 1040., 1040. SK., 1042. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1054., 1084., 1084. SK., 109., 1098. SK., 1099., 1099. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1107., 1108. SK., 1109., 1109. SK., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., 190/A SK., 202. CD, 2072., 2074. SK., 2080., 2080. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2109., 2109. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2133., 2136. SK., 2139., 3089., 3089. SK., 3141. SK., 341. SK., 344. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, AHUDUDU SK., AKÇAKOCA CD., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ALP SK., ANAFARTALAR, ANEMON, AVCI SK., AVLANBAG, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., BAGLAR, BAHRIYE, BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BULUT SK., CIHAN, CİHAN CD., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇESMEALTI, ÇİNEKOP SK., ÇİPURA SK., ÇOBANYILDIZI, ÇOBANYILDIZI SK., DALGA SK., DAR, DEBRELİ SK., DEFNE CD., DENİZGÜLÜ SK., DEVLET KARAYOLU (D130), EGLENCEDERE, EGLENCEDERE CD., EĞLENCEDERE CD., EKİN SK., ERGÜL SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FIRUZE, GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., GÜNES, GÜZELYALI, GÜZELYALI CD., HASAN ERGİN SK., HAZERFEN, HILAL, HİSAR SK., IHLAMUR SK., ILHAN TUBA, IPEK, ISPARI, IŞIK SK., İLHAN TUBA CD., İSTİRİDYE SK., İŞKİNE SK., KADİFE SK., KARA KESTANELIK, KARAGÖZ, KARAGÖZ SK., KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL CD., KARBEYAZ SK., KELEBEK SK., KIRLANGIÇ SK., KISIK KAYA CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KÖROGLU MEHMET, LEVREK SK., LÜFER, LÜFER SK., MANDIRA CD., MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MERT, MIMOZA, NARLI SK., NEJAT TÜMER SK., ORFOZ SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., PAPALİN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARLIDERE CD., PELTEK, PIR SULTAN, PİYALE PAŞA BULVAR, RAUF ORBAY CD., REZENE, RÜZGAR SK., SAHİL YOLU SK, SARIKANAT SK., SELANİK CD., SELVİCİK CD., SOKULLU CD., SUNNI BABA, SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., TEKİR SK., TOPÇULAR, TURNA SK., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., UMUT REIS, UYURSU CD., YAHYA ÇAVUŞ CD., YAVUZ SK., YAYIN SK., YENİBAHAR SK., YILDIRIM CD., YUKARI KONCA YOLU, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.