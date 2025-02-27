27 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:50

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:50

MANİSA ilinde 27 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-27 2025-02-27 09:00:00.593-2025-02-27 15:00:08.276 saatleri arasında Seyit Ahmet; , Akhisar Bergama Yolu, 374, 374 serpme evler, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz52, İsimsiz51, seyitahmet mah, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz16, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:00.593-2025-02-27 15:00:08.276 saatleri arasında Ulu Camii; Akhisar Sındırgı Yolu, İsimsiz54, İsimsiz53, seyitahmet mah, İsimsiz86, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:27.607-2025-02-27 17:00:34.173 saatleri arasında Seyit Ahmet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:56.549-2025-02-27 17:00:06.397 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz63, İsimsiz65, , İsimsiz46, İsimsiz66, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz53, 192, İsimsiz62, İsimsiz71, İsimsiz72, 192., Akhisar Bergama Yolu, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Karamanlı; İsimsiz27, İsimsiz28, Burcu, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, Refik Şevket İnce Cad., İsimsiz37, MÜMTAZ BAŞ, MERCAN, Gülistan, Şehit Haluk İnal CD. Çıkmazı, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Darkale SK., İsimsiz12, MALAZGİRT, Lale Sk., Kızılay Sk., KORUTÜRK, Kemaliye Sk., KAZIM KARABEKİR, Karaman Sk., Kalem Sk., Kale Sk., Haluk İnay Çıkmazı Sk., Hacıhalil Bey Sk., Gönül Sk, Gökhan Sk., Fulya Sk., Durak Sokak, Deren Sokak, CÖMERT, MEHMET AKİF, Melike Sk., Merdivenli Sk., MOLLA, Namık Kemal Cd., Narlı Sk., İsimsiz46, Nihal Sk., Nilüfer Sk., PAPATYA, fulya, Pehlivanoğlu Sk., Refik Şevket Sk., Söğüt Sk., TATLI, Tunç Sk., Yamanlar Sk., Yarış Sk., Yassı Tepe Sk., Yokuş Sk., Zarif Sk, Zeytinli Sk., Çevik Sk., Çevik Sokak, Öğ. Süleyman Bey Sk., Şehit Haluk İnay Cd., ŞULE, Kızılay Küme Evleri, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz11, Candan Sk., Burç Sk, Burcu Sk., Başak Sk., Altıntaş Sk., Alaca Sk., Adacı Sk, Acar Sk., Abacı Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Kurtuluş; , AHMET TANER KIŞLALI, ALİ OSMAN YILMAZ, Altınbaş Sk., ATATÜRK, BASIN, BAYRAK, BAŞARAN, BİLİM, Bülent Ecevit Parkı İçi , Bülent Ecevit Parkı İçi, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz1, Şifa Sk., Şehitekmel Özpolat Sk., Şehit Ali İhsan Kalmaz Sk., İSTİKLAL, İnkılap Sk., İLİM, İDMAN, ÖZGÜR, ÖRGEN, Çetindağ Sk., ÇELİKLİ, Zeherali Sk., Zaman Sk., Zahire Sk., YÜCE EGE, Yüceege, YUNUS EMRE, YEŞİL, Yazıcı Sk., Turan Emeksiz Sk., Tahsin Baykal Sk., Sümbül Sk., Stadyum Sk., Soma Devlet Hastanesi, SEVEN, Sağlık Sk., Sağlık .Sk, SANAYİ, SAMANYOLU, Rana Sk., NAZIM YAVUZ, Kısa Sk., Kemahlı Ahmet Sk., KAZIM KARABEKİR, KASAPOĞLU, Maden Şehitleri Cad., HÜRRİYET, HİLMİ ERGİN, HEKİMOĞLU, HACIOĞLU, Gençlik Sk., Feyza Sk., FEVZİ ÇAKMAK, FATİH, Eraydın Sk., Efe Sk., CUMHURİYET, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, C.NUMANOĞLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Namazgah; GÜVEN, DERE, Piyade Er Veli Yalazı Sk., İsimsiz12, Beyaz Sk., İsimsiz11, İsimsiz38, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, Şen Sk., İşlek Sk., İlke Sk., ÇINARLI, ZÜBEYDE HANIM, YENİ, Yazar Sk., Ulupınar Sk., Turansk., Turan Sk., Ordu Sk., NAZIM USULOĞLU, Mithatpaşa Sk., MEHMET AKİF, KAZIM KARABEKİR, KARANFİL, K. Hamdi Onat Sk., Gelincik Sk., Demirciler Sk., CENK, BURHAN DOĞAN, Asma Sk., Aralık Sk., Akasya Sk., ADALET, ONÜÇ Eylül Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Nihat Danışman; Öğr. Salim Örge Sk., Çıkrıkçı Sk., Çalış Sk., Zuhal Sk., YURT, Yay Sk., Silman Sk., Saçlı Osman Bey Sk., OKTAY, NAZIM USULOĞLU, M.KuraL . Sk, MEHMET TOPÇU, Keçi Sk., KEMALBEY, Kaçı Sk, Kaçi Sk., ERDOĞAN ÜNVER, Ege Sk., DEĞİRMEN, Dere Bey. Sk, Açıkalın Sk., AZİM, ATATÜRK, Anıl.Sk, ONÜÇ Eylül Cd., , Lavanta Sk., İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz53, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz9, GAZİ OSMAN PAŞA, İRFAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında İnönü; Sercan Sk., Seray Sk., Sena Sk., OYA, Orkide Sk., NİSAN, Mustafa Sağlam Sk., Meridyen Sk., MEHMETÇİK, Mehmet Ali Engin Sk., Kömür Sk., Kutup Sk., Kayın Sk., KAMELYA, KADİFE, Hürrem Sk., Hasan Uyar Sk., Hançer Çk., HANÇER, Güçlü Sk., GÖKSU, Ferit Bey Sk., Ferhat Sk., meridyen, DUYGU, Çetin Görgü Cad., İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, YANAL, İsimsiz15, Arda Sk., İsimsiz13, İsimsiz2, İsimsiz1, TACİK, ULUDAĞ, GAZİ OSMAN PAŞA, Şimşek Sk., ŞERİF AYTAÇ, Ş.POLİS HALİL TAŞÇI, İstikbal Sk., İREM, Çeçen Sk., ÇAKIR, YÜKSEL, YİĞİT, , AKAY, Anka Sk., ARDA, Ardıç Sk., Aslı Sk., Batın Sk., Büklüm Sk., DOLUNAY, DUMLUPINAR, EMİN ALİ ÖZGÜR, YAĞIZ, Tütün Sk., TURGUT ÖZAL, TUANA, TEĞMEN OSMAN, TAMER, Sevinç Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Turgutalp; Sağlık Sk., SAYGILI, Savaştepe Soma Yolu, Sarraf Sk., Sancak Sk., RIFAT KARACA, Ravza Sk., Pınar Sk., PİKNİK, Pehlivan Sk., Patika, Park Sk., Pamukçu Sk., Ormancı Sk., OKUL, Nur Sk., NAMLI, Nalbant Sk., Mevlana Sokak İç Yolu, Mevlana Sk. İç Yol, Mevlana Sk., Merve Sk., Merdiven, Mera Cd., Menderes Sk., Lale Sokak, ÖZGEN, Özgür Sk., ÖZTÜRK, Öğ. Süleyman Bey Sk., İmam Hatip Lisesi Sk., İnal Sk., İnay Sk., İSMAİL ÇOBAN, İTİMAT, Kalender Sk., İşbilen Sk, Şanlı Sk., ŞHT.LEVENT KAYMAK, ŞEHİTLİK, Şifa Sk., Şirin Sk, ENES, ELİF, SEFA, AKABE, EN YAPI GRUP (TOKİ SİTE YOLU), KÖSE, SERT, RESUL, Sevgi Sk., ATATÜRK CAD., MÜCAHİT, Tuzcu Sk., TÜRKER, Türkmen Hoca Cad., Tüzel Sk., Uysal Sk., VEYSEL KARANİ, Yakut Sk., Yaman Sk., YASİN, YAVAŞ, Yağcı Sk., Yunusemre Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk., Zeytin Sk., Çalıcı Sk., Çam Sk., Çamlıca Sk., Çayır Sk., Çağlar Sk., Çağrı Sk., ÇEVİK, ÇEVİKTÜRK, ÇEVRE, Çiftlik Sk., ÇİMEN, Özben Sk., SELVİ, İsimsiz71, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz95, İsimsiz102, İsimsiz104, İsimsiz129, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz143, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz147, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz157, İsimsiz158, İsimsiz159, İsimsiz160, İsimsiz162, İsimsiz168, İsimsiz170, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz173, İsimsiz175, İsimsiz185, İsimsiz187, İsimsiz189, İsimsiz198, İsimsiz199, İsimsiz201, İsimsiz202, İsimsiz204, İsimsiz247, Kozanlı Cad., Kozanlı Cad., İsimsiz250, İsimsiz252, Bergama Cad., Hacı Halilbey Sk., MERCAN, ravza, Ilıca Mvk., Değirmenci Cad., Gümüş Sk., Şirin Sk., Sert Cad., DERE, BERGAMA, DR.HÜSEYİN, ALP, GAZİ OSMAN PAŞA, Lale Sk., Küçük Sl, Kumsal Sk., Kozanlı Cd., Koyutürk Sk., KORUTÜRK, Konak Sk., KOCAAYAN, Kirişler Sk., Kevser Sk., ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD., Kazak Sk., Kaya Sk., Kavas Sk., KAVAK, Karaoglan Sk, Karanfil Sk., KALENDER, Kahraman Sk., Kadı Sk., ILICA, Huzur Sk., Hilal Sk., Hendek S.K, Hafız Halil Sk., Hacıhalil Bey Sk., HACI YAMAK, Gönül Sk, Göl Sk., Gökçe Sk., Gökalp Sk., GEYİK, Gazi Sk., Fidan Çk., Fidan Sk., Fener Sk., Fazilet Sk., Fahri Saatçi Sk., ERDAL, Emre Sk., Emniyet Cd., ELMAS, EKİCİ, Dönerta Sk., Duman Sk., Dr. Hüseyin Sk., Dr Hüseyin Çızmazı 1, DİNÇER, Değirmen Sk., Demirci Sk., Demirci Sk, CEYLAN, Can Sk., CAMİİ, BEYAZIT, Bedir Sk., Başak Sk., Bayır Sk.İç Yolu, Bayır Sk., Baytar Sk., Bayraktar Sk., Bayrak Sk., Barış Sokak, Balcı Sk., Bakırçay Sk., Bahçe Sk., Bahar Sk., Aydın Sk., Ayan Sk., Atıcı Sk., Ata Sk., ARSLAN, ARAFAT, Arafat Sk., Arabacı Sk., Anlı Sk., Altun Sk., ALKAN, Alata Sk., Akkuş Sk., AKGÜN, Akgün Sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Darkale; Kızılay Küme Evleri, İsimsiz32, fulya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Kozanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Cuma; , Bayır Sk., Bayır Sokak, FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR, Yassı Tepe Sk., Yemişciler Sk., Özen Sk., İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, MEHMET AKİF, Namık Kemal Cd., Yılmaz Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Hamidiye; , ADALET, ALKAN, Asya Sk., Azari Sk., Bahadır Sk., Bahar Sk., BALDIRLAR, Bezirgan Sk., Burçak Sk., Burçin Sk., Danışman Sk, DEMİRCAN, DR.SADIK AHMET, Esma Sk., Gül Sk., GÜLENDAM, Gülsemin Sk., Hakan Sk., HALİL İBRAHİM UÇAR, HİLAL, Işık Sk, Kuğu Sk., MEHMET AKİF, MÜNEVVER, OĞUL, Pamukçu Sk., Pazar Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk., Postane Sk., Refik Şevket Sk., Sülün Sk., TEĞMEN EDİP, Teğmen Faik Sk., VEFA, YENİ, Zeliha Sk., Ziya Sk., ÇAMLICA, Çamlıca Sokak, Çiftçi Sk, Ölen Sk., Öncel Sk., ÖZDEMİRLER, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ÜRÜN, ŞEHİTLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz2, Gazi Osman Paşa Cad., ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN, MÜMTAZ BAŞ, Kale Sk., Lale Sk., Namık Kemal Cd., Refik Şevket İnce Caddesi, İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Hürriyet; , AKILE, AĞAR, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Göllükçü Sk., Gülşen Sk., HASAN GÖREN, Maden Şehitleri Cad., KASIMPATI, KÜTAHYA, Sedir Sk., Sunal Sk., TUGAY, TÜRKER, ÖZORUÇ, Ünal Başlar Sk., İşbilen Sk., İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz12, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 09:00:44.207-2025-02-27 12:00:57.437 saatleri arasında Samsacı; Bayır Sokak, İsimsiz9, Karcılar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında Onüç Eylül; GÜLER, KELOĞLU, KİRAZ, KURS, KÖSE, M.SEREN, MEHMET KURT, MUHTAR AHMET KURŞUN, PALMİYE, SAYGIN, Vehbi Tüzel Cd., YAPRAK, YAZGI, ÖKLÜ, ÖZBEY, ÖZTAŞLI, Muhtar Ahmet Kurşun Sk., İsimsiz18, , ATAK, Atik Sk, Aygören Sk., BAĞLAR, BONCUKLU, DEĞİRMEN, Güler Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında İnönü; , Akça Sk., Alpay Sk., Azra Sk., Berkay Sk., Büklüm Sk., DAMLA, DOLUNAY, EMİN ALİ ÖZGÜR, Ergün Sk., Ferit Bey Sk., Furkan Sk., HANÇER, Kaptan Sk., Kömür Sk., Kırgız Sk., MEHMETÇİK, Sevinç Sk., Seyit Akman Sk., Tacik Sk., Terzi Ahmet Sk., TEĞMEN OSMAN, TOMBULLAR, TURGUT ÖZAL, YAĞIZ, ÇENGEL, Şanlı Sk., ŞERİF AYTAÇ, GAZİ OSMAN PAŞA, TACİK, İsimsiz3, Seyit Akman Sk., İsimsiz8, İsimsiz30, İsimsiz33, İsimsiz34, Eski Beycetepe Mvk., İsimsiz41, İsimsiz42, Şanlı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında Namazgah; , Afacan Sk., Betül Sk., SEVCAN, BURHAN DOĞAN, CEYLAN, DR.SADIK AHMET, Eyüplü Teğmen Ali Bey Sk., Girgin Sk., Gür Sk., KURAL, Ladin Sk., LAL, MELİS, NAZIM USULOĞLU, PEKİN, SAVAŞ, Seden Sk., SEHER, Yazar Sk., ZAFER, ZÜBEYDE HANIM, Çark Sk., ÇAĞATAY, Çimen Sk., Çiçek Sk., Öğr. Kudret İstemi Sk., İlke Sk., İnci Sk., İRFAN, ŞAHİN, ŞAKAYIK, ŞİRİN, GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz8, Beyaz Sk., Piyade Er Veli Yalazı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında Nihat Danışman; , Anıl.Sk, AZİM, BAĞLAR, Dere Bey. Sk, Hazar .Sk, M.KuraL . Sk, NAZIM USULOĞLU, OKTAY, Saçlı Osman Bey Sk., Silman Sk., Vehbi Tüzel Cd., Yay Sk., Öğr. Salim Örge Sk., GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz18, Muhtar Ahmet Kurşun Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında Atatürk; , AKARSU, ATAY, BALKAN, Bayram Günaydın Sk., BAĞLAR, Birgin Sk., Camcılar Sk., Civan Sk., Coşkun Sk., Defne Sk., DİKMEN, Dilara Sk., Dr. H. Uyar Sk., Dr. Sami Sk., DR.ÇELİKBİLEK, Dursun Divarcı Sk., Ekrem Deli Uzun Sk., Ekren Sk., Elmalı Sk., Fetih Sk., GALİP CEM, Gamsız Sk., Gamze Sokak, Güler Sk, Gürgen Sk., GÜRLEK, HALİL KORKMAZ, Kaan Sk., KESKİN, KÖROĞLU, Kültür Sk, KÜLTÜR, Kılıç Sk., KILIÇKAYA, KISRAKDERE, Mesut Sevimli Sk., Mustafa Yılmaz Sk., Muzaffer Kara Sk., NAMLI, Olcay Sk., Onur Sk., R. Ağartan Sk., RIFAT KARACA CD. , Rıfat Karaca Çıkmazı Sk., S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd., SADETTİN AKBAYRAK, Sarmaşık Sk., SEZER, Sur, Tevfik Başer Sk., TUĞÇE, Türkali Sk., Vehbi Tüzel Cd., Veli Hoca Sk., VELİ KOŞER, Yalı Bahçe Sk., YAREN, Yusuf Razgat Sk., Zümrüt Sk., ÇELİK, ÇELİKEL, ÇIRAK, ÖZBEY, Öztürk Sk., Öğr. Salim Örge Sk., İHSAN KUTLUSOY, İsmail Çavuş Sk., İZGİN, ŞAFAK, Şehit Asteğmen Erdoğan Yeni Sk., ŞEHİT AVNİ, Şehit Er Fevzi Zorlu Sk., Şehit Jandarma Komando Er Serhat Serdar Sk., Şehit Km. Er Abdil Gündoğan Sk., ŞHT.P.ER LEVENT KAYMAK, GAZİ OSMAN PAŞA, İsimsiz6, Rıfat Sk., İsimsiz9, AKARSU, İlhan Bostan Sk., Göknar, DR. ATIF İKİZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 11:00:28.903-2025-02-27 14:00:42.733 saatleri arasında Hamidiye; BALDIRLAR, BERRAK, DR.SADIK AHMET, KURAL, SAVAŞ, SEHER, TEĞMEN EDİP, YAHYA USLU, Yakut Sk., Zeliha Sk., ÇOBANOĞLU, ÖZBEK, Özdemirler Cd, ÖZDEMİRLER, GAZİ OSMAN PAŞA, ÖĞ.FİKRİ ŞENGÜN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında İstasyon; Hacı Enver Sk., , A. Bayram Sk., AKİF, Armağan Sk., Atakan Sk., ATATÜRK, Avni Altıner Sk., Barbaros Sk., Barış Sk., Birgül Sk., Bosna Sk., Buket Sk., Dalin Sk., DEDE KORKUT, DİLAY, Duru Sk., Egemen Sk., Erata Sk., ESEN, Esin Sk., Ganime Sk., Gazi Sk., Gediz Sk., Geçit, Girginler Sk., GÜLHAN, Güney Sk., Hacı Osman Sk., Halk Sk., Hatip İsmail Sk., HOCA AHMET YESEVİ, Hümmetoğlu Sk., Hızlı Sk., Kapalı Pazar Alanı İç Yolu, Kartay Sk., Kasım Sk., KAVAKLI, Kaya Sk., KEMAL BALIKESİR, Kır Sk., Linyit Sk., M. Kayaalp Sk., MEHMET ÖZÇİN, Meriç Sk., Meşe Sk., Nergiz Sk., Niğbolu Sk., Ocak Sk., Okul Sk., Ova Sk., Polat Sk., Pınar Sk., Refah Sk., Saba Sk., Sancar Sk., Senem Sk., T.SARAÇOĞLU, Tayfun Sk., Temizel Sk., Tibet Sk., Tolunay Sk., TOPRAK, Tufan Sk., Tuğba Sk., Uzunkaya Sk., Uğur Sk., Vakıf Sk., Vatan Sk., YASEMİN, YAVUZ SELİM, Yağmur Sk., Yosun Sk., Yırcalı Sk., Çağla Sk., ÇİĞDEM, Özgen Sk., Özmukan Sk., Ümmetoğlu Sk., Üzümcü Sk., Şehit Uzm. Çvş. Mete Han Cd., FİRDEVS, ÇAY, PIRIL, NİSA, ASLAN, HIZIR REİS, KEMAL BALIKESİR CAD., ESEN Sk., İsimsiz19, İsimsiz25, Selda Sk., Toprak SK., İsimsiz34, İsimsiz43, İsimsiz44, Nazlı Sk., İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz67, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz74, İsimsiz75, Gülnar Sk., Şelale , Gözde Sk., YELKEN, SANTRAL Sk., Gökyüzü Sk., Çağlar Sk., Yağmur Sk., Tuğba Sk., BÜŞRA, Tuğra Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Yağcılı; KIZILCAYER VE BOZALAN, Gül Sk., Güral Sk., Çomaklı Mvk., çomaklı mevki, Çomaklı mevki, İsimsiz139, İsimsiz135, İsimsiz121, İsimsiz110, İsimsiz101, ÇAYIRPINAR MVK., İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz87, Kızılcayer ve Bozalan Küme Evleri, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, ORDU, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz26, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, Yağcılı Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, SANAYİ, Çavuşoğlu Sk., Yaren Sk., Selvi.Sk, Savaştepe Soma Yolu, Sanayi Cd., Ordu Cd., Nergiz Sk., Milliyet Sk., Maarif Sk., Ordu Cad., Kırlı Sk., Karataş Sk., Karagöz Sk., Gül Sk., Erdal Sk., Doğanlar Sk., Dedeönü Sk., Bölükoğlu Cd., Benzinlik İçi Yolu, Bahçe Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Beyce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Bozarmut; , Bozarmut Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Büyük Güney; , Büyükgüney Köyü Yolu, Göktaş Köyü İç Yolu, Küçükgüney Köyü İç Yolu, BÜYÜK GÜNEY, İsimsiz1, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz63, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz60, GÖKTAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Sultaniye; , Çerkez Sultaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Çevircek; , Çevircek Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Deniş; , DENİŞ, Deniş Köyü İç Yolu, Deniş İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz60, İsimsiz61 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Evciler; , Evciler Köyü İç Yolu, Evciler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Göktaş; , Göktaş Köyü İç Yolu, Göktaş Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz16, GÖKTAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Karacakaş; , Patika, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Karacakaş Sk., İsimsiz48, İsimsiz51, İsimsiz52, Karacakaş Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, Karacakaş Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Kayrakaltı; , Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Kızılören; , Savaştepe Soma Yolu, İsimsiz11, Kızılören Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Kozluören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Küçük Güney; , Küçükgüney Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Atatürk; , PAŞA, S.P.Kom. Kenan Cantürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Cumhuriyet; , Akdeniz Sk., AKDOĞAN, Akıncı Sk., Apaydın Sk., Asude Sk., ATATÜRK, AĞAR, BAHATTİN METİN, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Emek Sk., Eren Sk., Ergin Sk., Eskin Sk., GENERAL EMİN SEZGİN, KARADENİZ, KİRMASLI, Kirmaslı Sk., Kurumsal Sk., Kök Sk., Leylak Sk., M. Altıntop Sk., MURAT, Nihan Sk., Pelit Sk., Sabri Yılmaz Sk., Serhat Sk., ÜLKÜ SEZER, SOMAK, SUNDA ÜN, Uysal Sk., VERİM, Yavaş Sk., Yaşam Sk., Ömür Sk., ÖNEN, M.ALTINTOP SK., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz36, İsimsiz37, M.Altın Top, ASUDE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Hürriyet; Acem Sk., Ada Sk., Alemdar Sk., AĞAR, CİNGELİ OSMAN EFENDİ, Sedir Sk., Sunal Sk., SUNDA ÜN, TÜRKMEN, Zakkum Sk., Şahinler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Kurtuluş; , ADAŞ, Akhoca Sk., Akıncı Sk., ATATÜRK, CAHİD, Cebe Sk., Cemre Sk., CİNGELİ OSMAN EFENDİ, DOĞAN, Dr. Behiç Kaynak Sk., Fidan Sok., Gelenbevi Sk., GÜMÜŞLÜ, HACIOĞLU, HEKİMOĞLU, KULE, M. Altıntop Sk., Mine Sk., PELİN, Suna Sk., TAVŞANLI, TAVŞANLI ÇIKMAZI, UMUR, YAYLA, Zakkum Sk., ÇAĞLAYAN, ÇELİKLİ, Çetin Sk., Çetindağ Sk., Ören Sk., Öymen Sok., Özcan Sk., ÖZGÜR, İBRAHİM ARDIÇ, Şeker Sk., ŞEKER, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Gelenbevi Sok. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Nihat Danışman; , AKTAŞ, ATATÜRK, Lise Cd., MUHTAR AHMET KURŞUN, Niyet Sk., Orhun Sk., S.R. SARIKAYA, TOĞAN, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Onüç Eylül; , 100 Evler Sitesi İç Yolu, ADNAN MENDERES, AKIN, AKŞEMSETTİN, Albay Kumanbay Sk., ALEV, Ark Sk., ATAK, ATATÜRK, Ay Sk., AYBİKE, Ayvaz Sk., AÇELYA, BAKIRÇAY, Begonya Sk., Cihan Sk., Dalya Sok., Eğitim Sk., GEZEKLİ, GÖKTÜRK, GÜLER, Hicret Sk., Kahramanlar Sk., Kamil İbiş Sk., KELOĞLU, Keçeciler Sk., Koşturum Sk., KÖSE, KÖŞK, Kıbrıs Sk., Kırlangıç Sk., M.SEREN, Manas Sk., Mersin Sk., MUHTAR AHMET KURŞUN, Patika, PAŞA, Simav Sk., Sümer Sk., Ulvi Sk., Uzun Mehmet Sk., UÇAR, Vural Sk., YAPRAK, Yeldoğan Sk., Yonca Sk., YUNUS NADİ, Yüzbaşı Ünal Sk., Zirve Sk., ÖKLÜ, İmren Sk., İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, Muhtar Ahmet Kurşun Sk., Muhtar Ahmet Kurşun Sk., İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, M.Seren Sk., M.Seren Sk., İsimsiz19, Açelya Sk., İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Zafer; , AHMET AKŞİN, Akyarvum Sk., Ali Kuşçu Sk., Amber Sk., Asalet Sk., Beyazıt Sk., Beşparmak Sk., CEVAHİR, DAĞDELEN, DEVA, Doluca Sk., Eda Sk., Ekşioğlu Sk., Erkin Sk., Evciler Cd., Eylül Sk., FAHRETTİN ALTAY, Fener Sk., Gaye Sk., Girne Sk., Gizem Sk, Gizem Sk., Göçmen Sk., Gülcan Sk., Gülnihal Sk., Gümüş Sk., Güneş Sk., Güvende Sk., GÜVERCİN, Hacı Raşit Sk., Hazal Sk., Hisar Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Ihlamur Sk., Itır Sk., IŞIL, Kahyaoğlu Sk., KAR, Karasu Sk., KOSOVA, Kosova Sk., KUMRU, Köken Sk., KÖRFEZ, Limon Sk., M. Gök Sk., Manolya Sk., Martı Sk., Meltem Sk., N.GÜNTAY, Nehir Sk., Nur Sk., Okyanus Sk., Pamuk Sk., Pehlivan Osman Sk., Piri Reis Sk., Sahra Sk., Sarıkaya Sk., Seaş Ayıtlı Kül Barajı Yolu, Susam Sk., Taha Sk, Talatbey Sk., Tandoğan Sk., Tuna Cd., Utku Sk., Uylaş Sk., VARDARLAR, YAKAMOZ, Yalçın Sk., Yelda Sk., YERCE, Yeşilyurt Sk., ÇALDIRAN, Çayır Sk., Çilek Sk., Öğretmen Akif Bacak Sk., Öğretmen Bezmibey Sk., Öğretmen Hilmi Bostancı Sk., Öğretmen Rukiye Pınar Sk., İklim Sk., İkram Sk., İlgi Sk., İzci Sk., Şark Sk., Şehit Sk., Şeref Sk., Şubat Sk., BUĞRA, İsimsiz5, İsimsiz7, Beller Sk., İsimsiz9, Yakamoz Sk., Yakamoz Sk., İsimsiz19, İsimsiz21, Kahyaoğlu Sk., Doluca Sk., İsimsiz34, İlgi Sk., Özlem Sk., İsimsiz58, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz28, M.GÖK Sk., İsimsiz101, FAHRETTİN ALTAY CAD., İsimsiz104, İsimsiz105, Ece Sk., Alper Sk., Alper Sokak, Evciler Köyü İç Yolu, Kardelen Sokak, ÇAYIR, İsimsiz113, Susam Sk., Büyükgüney Mh. Kül Barajı Yolu ( Borulu), SEDEF, SARIKAYA, PREVEZE, Maşallah Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Sevişler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Tabanlar; , Güral Sk., Tabanlar Köyü İç Yolu, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Tekeli Işıklar; , Tekeli Işıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 13:00:29.75-2025-02-27 16:00:46.144 saatleri arasında Türkpiyala; , Kayrakaltı Köyü Yolu, Türkpiyala Köyü İç Yolu, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-27 2025-02-27 10:00:56.027-2025-02-27 16:00:02.156 saatleri arasında Zaferiye; İsimsiz56, 363., 365., 366., 367., 369., 370., 4 EYLÜL, 74., DİVLİT, 364., 362., 350., 360 sok., İsimsiz57, İsimsiz36, , 109., 110., 351., 352., 353., 354. Sk., 357., 359., 361., 358. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-27 2025-02-27 10:00:56.027-2025-02-27 16:00:02.156 saatleri arasında Akgün; , 69, 71., 72., 73., 74., DİVLİT, KARATAŞ elektrik kesintisi yaşanacaktır.