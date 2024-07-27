27 Temmuz İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:37

İZMİR ilinde 27 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:06.002-2024-07-27 15:00:19.951 saatleri arasında İstiklal; İsimsiz181, İsimsiz179, MEVLANA, İsimsiz177, MEVLANA, MEVLANA, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz168, MEVLANA, TÜRKMEN, MEVLANA, ŞERBETÇİ, İsimsiz190, MEVLANA, İsimsiz184, İsimsiz182, İsimsiz180, , İsimsiz49, ZEYTİN, PATLANGIÇ, ZEYTİN, İsimsiz126, PATLANGIÇ, İsimsiz131, SABİT ARLI, ARIKBAŞI, İsimsiz134, İsimsiz140, İsimsiz142, İsimsiz153, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE, KÖPRÜBAŞI CAD., Maden, KÖPRÜBAŞI, İstiklal Mahallesi İç Yol, ÇOLAK İBRAHİM, Zeytin Sok., Yunus Emre, Talatpaşa Sok, Sepetci Tahir Sk., Patlangıç, Maden Sk., Lale, Köprü Başı Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Sok., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok., Hacı Mahmut Çıkmazı Sok, Hacı Mahmut Sok., Gümüş Sk., Derin Sk., Altın Tarla Sk., Altın Sok., HOCA AHMET YESEVİ, Alabıçak Sk., 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI, 2.GÜNEŞ, 1.GÜL, İsimsiz196, İsimsiz193 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:06.002-2024-07-27 15:00:19.951 saatleri arasında Ceritler; İsimsiz140, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, AKŞAMSETTİN, İsimsiz194, İsimsiz65, İsimsiz197, İsimsiz66, İsimsiz67, Çolak İbrahim, Çolak İbrahim Cad., YÖRÜKLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:06.002-2024-07-27 15:00:19.951 saatleri arasında Yeni; GEÇİT, Mehmet Niğde, Park Sk., MENDERES, 8.Bahar, 3.Mesir Sk., 3.BAHAR, 2.Bahar, 1.Yeşillik Sk., 1. Bahar, MENDERES, MEHMET NİĞDE, MESİR, MESİR, İsimsiz150, MESİR, İsimsiz148, MESİR, 2.MESİR, 2.MESİR, İsimsiz143, 1.MESİR, MENDERES, MENDERES, MEHMET NİĞDE, İsimsiz136, İsimsiz134, MENDERES, MENDERES, İsimsiz131, MENDERES, KIRKÖY, MENDERES, MENDERES, MENDERES, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz68, MENDERES, PINAR, 4.MESİR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:17.455-2024-07-27 17:00:25.819 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz80, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz78, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz161, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz4, , DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz84 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:17.455-2024-07-27 17:00:25.819 saatleri arasında Olgunlar; AVGAN, Avgan Sk., İsimsiz4, AVGAN, İsimsiz43, İsimsiz67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:17.455-2024-07-27 17:00:25.819 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz159 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:18.818-2024-07-27 15:00:29.218 saatleri arasında Hatundere; 6122. Sk., 6113. Sk., 6112. Sk., 6111. Sk., 6110. Sk., 6109. Sk., 6108. Sk., 6107. Sk., 6106. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6131, İsimsiz2, İsimsiz1, , 6132, 6128, HATUNDERE, 6131/1, 6121. Sk., 6120. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6117. Sk., 6116. Sk., 6115. Sk., 6114. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:25.655-2024-07-27 13:00:34.721 saatleri arasında Ahıhıdır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 13:00:59.498-2024-07-27 16:00:05.733 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:18.818-2024-07-27 15:00:29.218 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 6110. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:21.236-2024-07-27 14:00:28.728 saatleri arasında Zafer; 801. Sk., 802. Sk., 803. Sk., , 804. Sk., Evka 7 Yolu Sk., İsimsiz27, 800. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:21.236-2024-07-27 14:00:28.728 saatleri arasında Irmak; Gaziemir Yeni Mezarlığı, 38/1 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:21.866-2024-07-27 16:00:32.495 saatleri arasında Karaoba; İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, , DOĞA, ÇİFTE KUYULAR, İsimsiz43, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:21.866-2024-07-27 16:00:32.495 saatleri arasında Kurudere; İsimsiz124, DOĞA, İsimsiz153, DOĞA, DOĞA, DOĞA, İsimsiz125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:23.535-2024-07-27 12:00:40.461 saatleri arasında Rafet Paşa; 5355/1. Sk., 5356. Sk., 5355. Sk., 5353. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 09:00:25.166-2024-07-27 16:00:42.379 saatleri arasında Bengiler; 6305, 6267. Sk., 6265. Sk., 6263. Sk., 6261. Sk., 6261, 6116. Sk., 6084, , 6312. Sk., 6310. Sk., 6308. Sk., 6306. Sk., 6304. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:25.166-2024-07-27 16:00:42.379 saatleri arasında Mersin Alanı; 6116. Sk., 6084, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 09:00:35.484-2024-07-27 15:00:40.826 saatleri arasında Düzce; , Torlak Mevkii, Torlak Mevki, Torlak Küme Evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:22.215-2024-07-27 16:00:30.548 saatleri arasında Karalar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Hamam; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çukur, melcek, mendegüme küme evler, , Köşk Ödemiş Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Demirdere Köyü İç Yolu, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Güney; Güney Köyü İç Yolu, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Küre; KÜRE, Küre Köyü, Köşk Ödemiş Yolu, KÜRE KÜME EVLERİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Küçükören; başören, KÜÇÜKÖREN, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Çayır; Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Çamlıca; , İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Kocaaliler; İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz30, , İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Çobanköy; ÇİMENLİK KÜMEEVLER, SARILAR KÖY YOLU, çobanköy merkez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:28.784-2024-07-27 16:00:37.539 saatleri arasında Sarılar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 10:00:39.519-2024-07-27 15:00:54.193 saatleri arasında Şemikler; 6221/6. Sk., Erdoğan Akkaya Sk., 6267. Sk., 6264. Sk., 6258. Sk., 6256. Sk., 6254. Sk., 6252. Sk., 6251. Sk., 6248. Sk., 6247. Sk., 6246. Sk., 6221/9. Sk., 6221/7. Sk., 6221/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 10:00:40.783-2024-07-27 15:00:04.166 saatleri arasında Şemikler; 6253. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., Erdoğan Akkaya Sk., 6194. Sk., 6221/4. Sk., 6249. Sk., 6250. Sk., 6250/1. Sk., 6251. Sk., 6252. Sk., 1671. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-27 2024-07-27 11:00:34.581-2024-07-27 13:00:40.126 saatleri arasında Ali Fuat Cebesoy; 9131/13. Sk., 9125/25. Sk., 9125/18. Sk., 9125/13. Sk., 9131/14. Sk., 9135/7. Sk., Eski İzmir Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-27 2024-07-27 11:00:34.581-2024-07-27 13:00:40.126 saatleri arasında Refet Bele; 9131/18. Sk., 9131/1. Sk., 9131/15. Sk., 9131/17. Sk., 9131/11. Sk., 9131/7. Sk., Eski İzmir Cd., 9131/10, 9131/6. Sk., 9131/5. Sk., 9131/3. Sk., 9131/14. Sk., 9131/22. Sk., 9131/20. Sk., 9131/2. Sk., , 9125/22. Sk., 9131. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.