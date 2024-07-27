27 Temmuz SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:37

SAKARYA ilinde 27 Temmuz Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 1 NOLU, 2 NOLU, 3 NOLU, ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, BADEM SK., FEHMİ KANYILMAZ CD., İsimsiz104, MOLLAAHMETLER, ORGANİZE, SANAYİ 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLER, HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19018, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36007 SK., 36009, ALABASLAR, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, HAYELLER SK., IHLAMUR, KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOĞLU, TABAKHANE mahallelerinde 4002 SK., 4004 SK., 4005, 4006 SK., 5076 SK., SEHIT ASTSUBAY YASAR GÜLLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde HATİP SK., KAYALAR MEMDUHİYE., KAYALARMEMDUHIYE, KAYALARMEMDUHİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYALARMEMDUHİYE mahallelerinde KAYALARMEMDUHİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES CD., AKIM, ASYA SK., AYAZ SK., BULUT SK., ÇAĞATAY, DURMAZ, KASIRGA SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, SEMA SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN, TUFAN SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK SK., FERHAT, FIRAT, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3955., CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, ERENLER SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, ORMAN YOLU, RAMADANLAR, SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3751., 3755., 3757., 417, 619., AÇMALAR, AÇMALAR SK., AKPINAR, AKPINAR SK., ARDA SK., AYDINLAR-, BARAN SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, OSMANLI SK., ÖNDER, POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 4064., KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENCIK mahallelerinde ÖRENCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3952., 3953., ERENLER, MELEKSEORUÇ SK., MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK SK., ÖNDER SK., RAMADANLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde İSTANBUL CD., PIRI REIS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 124 SK., 125 SK., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 129 SK., 131 SK., 132 SK., 133 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2, 133/2 SK., 133/2., 135/1 SK., 237, 237 SK., 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 248 SK., 249, 252, 252/1, 253, 254 SK., 256 SK., 257, 4, 4 SK., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., SAHIL, SAHIL CD., SAHİL, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 135, 135/1, 136, 136 SK., 137/1, 144 SK., 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 280, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 15:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 134, 135 SK., 137/1 SK., 142/1 SK., 145/1, 145/1 SK., 239, 281, 284, ISTANBUL, SANAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 154 SK., 155, 155/2 SK., 159 SK., 277 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUVALIDERE mahallelerinde HÜRRİYET SK., KARAOĞLAN SK., SAKARYA CD., SAKARYA_2, SELVI, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARDAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, KEDİKAYA EVLERİ İÇİ YOLU, ÖZEL SK., SARIÇAM, SARIÇAM SK., SEHIT CEVDET KOÇ, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ULAŞTIRMA SK., YEŞİL MEYDAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 2102. SK., 2109., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2213, 2219., 2227. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2314., 2323. SK., 2405., 2406., 2431., 4600. SK., 924., ALANDÜZÜ, ALÇAK AÇMA, ALEV SK., ATLAS, BAL, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇUBUKLU CD., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET SK., DIK, DİK, DİK SK., DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, EVREN SK., FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GÜMÜS, HALDIZOGLU SK., HASAN TAHSİN SK., IPEKYOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KONAK SK., KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., NURİ KESKİN SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, STADYUM, TÜRBE, TÜRBE SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA, YAZLIK mahallelerinde 4418., 4440., 4461. SK., 4465. SK., 4470. SK., 4471., 4471. SK., 4472., 4474., 4474. SK., 4475. SK., 4476. SK., 4477. SK., 4478., 4478. SK., 4479., 4479. SK., 4480., 4480. SK., 4481., 4481. SK., 4482., 4482. SK., 4483., 4483. CD., 4485., 4485. SK., 4489., 4489. SK., 4496. SK., 4497., ANI, ANI SK., BAHRİYELİ, BAHRİYELİ CD., BAYRAK, BOYLAN, BOYLAN SK., ELKİN SK., ELVAN, ENDAM, ENDAM SK., FERİK CD., GÖKÇE, HAZAR, KARABOGAZ, KARABOĞAZ, PLEVNE CD., SEKER, SERÇE SK., SIFA, SIFA SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜLEYMAN BINEK CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., ŞİFA SK., TUZLA SK., ULUS SK., YAZLIK MEZARLIĞI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 1. GEÇIT, 1. GEÇİT, 198 NOLU SK., ANNEM SK., ÇARK, ÇARK CD., DOKTOR NURİ BAYAR CD., DR. NURİ BAYAR CD., DR.KAMIL, KAYI SK., KİRAZ SK., KOLAĞASI SK., SAL, ŞAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, KONURALP, YAĞCILAR mahallelerinde 2041, 2062 SK., 2064, 2075 SK., 3013, 3016, 3032, 3033 SK., 3036, 3036 SK., 3050, 3070, AKMINARE, KARAFİL EVLERİ İÇİ YOLU, TAMER SK., YAGCILAR_2, YAĞCILAR, YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE GÜNDOGAN, HARUNUSTA, HASANBEY mahallelerinde ALTINDERE SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ESKIYOL SK., HARUNUSTA SK., HASANBEY, HASANBEY BAĞLANTI YOLU, YAĞCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 27 Temmuz Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, KONURALP, YAGCILAR mahallelerinde 2039, 2039 SK., 2075, 2080, 2080 SK., 2086, 2088, 2090, 3009, 3009 SK., 3013 SK., 3017, 3017 SK., 3021, 3021 SK., 3028 SK., 3032 SK., 3035 SK., 3040, 3044 SK., 3045 SK., 3054 SK., 3056 SK., 3064 SK., 3070 SK., AKMINARE CD., AKMİNARE CD., GENÇ SK., PAZARKÖY CD., YAGCILAR CD., YAGCILAR_2 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.