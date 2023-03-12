27 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 18:15

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 19:13

Manisa'da gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesi'nde Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.

Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.