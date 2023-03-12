27 yaşındaki kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 27 yaşındaki Gamze Eren, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Manisa'da gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesi'nde Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti.
Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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