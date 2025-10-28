Mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle kredi başvurusu, para transferi, nakit işlemler, döviz/alış satışı için şubeleri tercih edenler 28 Ekim’de çalışma saatlerine odaklandı. Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim'de özel bankalar çalışıyor mu?

28 EKİM SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Salı günü Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre kurumlar saat 13.00’a kadar yarım gün açık olacak.

Bankalar da benzer şekilde saat 13.00’a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Banka şubelerine gidecek müşterilerin öğle tatili saatini de dikkate alarak şubelere gitmesi tavsiye ediliyor.

29 EKİM ÇARŞAMBA HANGİ KURUMLAR KAPALI?