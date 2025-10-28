Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 11:28:00
Haber Merkezi
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise Salı günü birçok işletme yarım gün çalışacak. Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim'de özel bankalar çalışıyor mu?

Mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Özellikle kredi başvurusu, para transferi, nakit işlemler, döviz/alış satışı için şubeleri tercih edenler 28 Ekim’de çalışma saatlerine odaklandı. Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı? 28 Ekim'de özel bankalar çalışıyor mu?

Image

28 EKİM SALI GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

28 Ekim Salı günü Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre kurumlar saat 13.00’a kadar yarım gün açık olacak.

Bankalar da benzer şekilde saat 13.00’a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Banka şubelerine gidecek müşterilerin öğle tatili saatini de dikkate alarak şubelere gitmesi tavsiye ediliyor.

29 EKİM ÇARŞAMBA HANGİ KURUMLAR KAPALI?

  • HASTANELER (acil servis dışında)
  • AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ
  • ECZANELER (nöbet sistemi)
  • KARGO FİRMALARI
  • NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
  • NOTERLER (nöbet sistemi)
  • BELEDİYELER
  • VALİLİKLER
  • KAYMAKAMLIKLAR
  • MUHTARLIKLAR
  • OKULLAR
  • ÜNİVERSİTELER
  • PTT
