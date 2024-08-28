28 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MANİSA'da 28 Ağustos Çarşamba günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MANİSA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA ilinde 28 Ağustos Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.207-2024-08-28 14:00:00.003 saatleri arasında Gökçeköy; İsimsiz23, İstiklal, Ülkü, Çandarlı, Yıldırım, Yunus Emre, Yeni, Timur, Salkım, Pınar, Nergis, Nanık Kemal, Namık Kemal, Menekşe, Mandıra, Malazgirt, Küçük Çıkmazı, Kurtuluş, Karatepe Çıkmazı, Karaman, Işık, Ilgın, Gökçe Köyü İç Yolu, Girne, Gaziosmanpaşa, Gazi Osman Paşa, Fevzi Çakmak, Ege Çıkmazı, Cihan Sk., Beyazıt Cd., Barbaros, Atatürk, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22, , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz18, İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.207-2024-08-28 14:00:00.003 saatleri arasında Seyitoba; çevre yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-08-28 2024-08-28 09:00:00.207-2024-08-28 14:00:00.003 saatleri arasında Işıkköy; İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-08-28 2024-08-28 09:00:32.65-2024-08-28 15:00:49.149 saatleri arasında Pirahmet; Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11, , Pirahmet, Pirahmet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
2024-08-28 2024-08-28 09:00:32.65-2024-08-28 15:00:49.149 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.
MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
2024-08-28 2024-08-28 09:00:42.033-2024-08-28 15:00:49.393 saatleri arasında Kocakoru; kocakoru, , , İsimsiz3, İsimsiz3, kocakoru, kocakoru, kocakoru, İsimsiz11, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, Kocakoru Köyü İç Yolu, Kocakoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.
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