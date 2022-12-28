28 Aralık 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Aralık'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 28 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ °C, 5°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA °C, 9°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kat yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
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