28 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:13

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:13

KOCAELİ ilinde 28 Aralık Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, OVACIK mahallelerinde ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD., KARACAN, KULLAR, KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSIGIN, AKSIĞIN, KAZANDERE, SERİNDERE, TEPECIK mahallelerinde AKSIGIN MERKEZ MEVKII, AKSIĞIN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARMANSIRT MEVKII, HARMANSIRT MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, PARSIK MEVKII, PARSIK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINDERE MERKEZ MEVKII, SERINDERE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEPECIK MERKEZ MEVKII, TEPECIK MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TEPECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIDÜZÜ, SERINLIK, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde AVCI PINARI, AVCI PINARI SK., BAYRAK, BAYRAK SK., CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII, CAMIDÜZÜ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇATALDERE CD., HAFIZ MUHARREM, HAMZADAG, HAMZADAG SK., HAMZADAĞ SK., ÖNDER, ÖNDER SK., RÜZGARLI SK., SERINLIK ORTA MEVKII, ŞELALE SK., TAKSİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAĞIN SK., BAHAR, BUHARA SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI İDRİS SK., HİCAZ SK., INANÇ, KAHRAMAN SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., PARK SK., SAKA, SAKA SK., SERÇE SK., ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK., YENİÇERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YÜCELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADİYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR, KÖRFEZ mahallelerinde MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, PELINSU, PELİNSU SK., ULUBATLI HASAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde BOĞAZİÇİ SK., ÇALIKUŞU SK., DOĞAL SK., HANEDAN SK., SAMİ SK., SARAYÖNÜ SK., SEHIT ERGÜN KÖNCÜ, SEYMEN, SEYMEN CD., ŞEHİT ALİ İHSAN ÇAKMAK SK., ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK., ŞEVVAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAHYAKAPTAN mahallelerinde KÖKNAR SK., SEHIT ALI IHSAN ÇAKMAK, SELALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde SULUCAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYİ mahallelerinde BAKÜ SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, GEDIKLI, GEDİKLİ, UZUNBEY, ZEYTINBURNU, ZEYTİNBURNU mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., ALACAHAN SK., ATMACA SK, ATMACA SK., BAGDAT, BAŞER SK., BATIHAN SK., BAYRAKTAR YOLU, BAYRAKTAR YOLU SK., BODUROGLU MEVKII, BODUROĞLU MEVKİİ, BODUROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CELAL, CELAL SK., CEYHAN, CEYHAN SK., CIVCIVOGLU MEVKII, CİHANGİR SK., CİVCİVOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, CUMHURIYET, CUMHURİYET. CD., ÇENGEL CD., ÇİMEN SK., DONBAYCI MEVKII, DONBAYCI MEVKİİ KÜME EVLER, ELİSA, ELMACI MEVKII, ELMACI MEVKİİ KÜME EVLER, ERBAB SK., ERKİN SK., FENERLİ SK., GÜLSER SK., GÜNAY SK., HARA, HARA SK., KABAKÇI MEVKII, KABAKÇI MEVKİİ KÜME EVLER, KANGAL SK., KARAKULLUKÇU SK., KIVILCIM SK., KİBAR SK., KÖYYOLU SK., KUŞDİLİ SK., MANCARCI MEVKII, MANCARCI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAOGLU MEVKII, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVL, MOLLAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MÜSLİM SK., PERÇEM SK., PINAR SK., REFORM CD., SABAH, SABAH SK., SADAKAT SK., SAYDAM SK., SAYGIN, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUBAY SK., TAN SK., TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TESKERE SK., UZUN SK., ÜMİT SK., VURALLAR SK., YURTERİ SK., YÜCELEN SK., ZÜBEYDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 115. SK., 116. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15. SK., 16. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 4. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, OSMANIYE mahallelerinde NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde IHSANIYE MERKEZ MEVKII, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ, İHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2025. SK., 2043. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2122., 2122. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2133., 2135., 2135. SK., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., BAĞ YOLU SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IHSANIYE MERKEZ, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AGA, OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde ATAKAN SK., BURCU, BURCU SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREİS SK., SELVA, SELVA SK., SENAY, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde ALİ NAİLİ MORAN SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., BAĞDATLI CD., CAHİT KAYRA SK., ÇAKABEY SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., KAMURAN ERBUĞA SK., KARDESLER, KARDEŞLER SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., NURİ MADAZLI SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SELİMAĞA SK., SERIF ÇANGA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde ÇANAKKALE SK., EGEMEN SK., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ, ŞEKERPINAR mahallelerinde 3202. SK, 3220., 3236. SK., 3248/2., 3253, 3253., 3256., 3258. SK, 3262., 3265., ARMUTLU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GİZEM SK., KOCAGÖL, MEZARLIK SK., PELİTLİ YOLU CD., YANYOL SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AÇELYA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DILA, DİLA SK., FULYA SK., GÜZEL SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., NERGİS SK., RAMAZAN, RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3237. SK., 3238, 3238., 3240, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3243. SK., 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., DOĞRULAR SK., GÜL SK., KARANFİL SK., MANOLYA SK., MERVE SK., ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., SEVGİ SK., SUDE SK., SÜMBÜL SK., ŞİLE CD., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 00:10-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3205., 3206, 3207., 3211., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3258., 3261, 3265, 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 4868., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., İSHAKOĞLU SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE SK., MANDIRA, MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., ORGANIZE, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., SILE, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 10. SK., 4505. SK, 4510., 4519. SK., 4522., ŞAHİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANLI mahallelerinde D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., HAMİDİYE SK., SANAYI. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ mahallelerinde 1805/3. SK., 3210., CAN SK., FIRAT SK., KAMBER KAYNAĞI SK., OKUL SK., SILE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TEPECİK mahallelerinde 3216., 3278., BADEM SK., ÖLMEZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4002. SK, 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4043. SK., 431, 4438., 4439., AĞIL KORUSU SK., AKKAYALAR SK., BAĞLAR SK., ÇAYIRDERE SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, FETİH SK., GARİPLER SK., GENÇLİK CD., KABACA CD., KAHYA SK., KORUCU SK., LOKMAN SK., MOLLA FENERI, MOLLA FENERİ, MOLLA FENERİ CD., ÖREN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SARI SK., SULTAN SK., YEŞİLVADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3236., 3252., 3254., EROĞLU SK., KÖMÜRCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, DEMIRCILEROSB, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 246. SK., 540/2. SK., 562. SK., ARIN, ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., İSTİKLAL CD, MANASTIR TEPE SK, SARAÇ, UZUNTARLA SK, VALILER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2, 2., 3. CD., 30, 30., 35., 37. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde GEBZE CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 14:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 10, 12, 5, 5. CD., 6, 6., 6. CD., 7, 7. SK., 8, 8. SK., 9. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ABIDE, ABİDE SK., ALKAN SK., ANBER, ANBER SK., ASIROGLU, ASMA SK., AŞIK VEYSEL CD., AZEM SK., BAKARA SK., BARIŞ SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BELGİN SK., BERAT SK., BEREKETLİ SK., BİNNUR SK., BOSTAN SK., BUKET, BUKET SK., BULUT SK., BURÇAK, BURÇAK SK., CANBEY SK., CENGIZHAN, CENGİZHAN SK., CIVAN, CİVAN SK., CÜRETKAR, CÜRETKAR SK., ÇALIŞKAN SK., DEDE KORKUT, DELİL SK., DEMET, DEMET SK., DEVA SK., DİNAMİT SK., DORUKAN SK., EDA SK., EKEN, EKEN SK., ERAY, ERAY SK., ERBAB, ERDİNÇ SK., ERENGÜL SK., ERGEN SK., ERKUL SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ESMA SK., ESNAF SK., ETKI SK., FARABİ SK., FERDİ SK., FERHAN, FERHAN SK., FERİDE SK., GAMZE, GAMZE SK., GAYRET, GAYRET SK., GENCE SK., GİRNE SK., GÜLBAHAR SK., GÜLÜM SK., GÜNNUR SK., HACI ARIF BEY, HACI ARİF BEY SK., HACI BEKİR SK., HATTAT SK., HAZAR SK., HELVACI SK., HİDAYET SK., ISTIRAK, İRADE SK., KADI, KADI SK., KAHVE SK., KALENDER SK., KAVAKLI SK., KINALI, KINALI SK., KİLİM SK., KOZAN, KOZAN SK., KURBAN SK., KUTLU SK., LOKMAN HEKIM, LÜTUF SK., MAKUL, MAKUL SK., MALAZGİRT SK., MAVI, MEHTER, MEHTER SK., MELİH SK., METEHAN, METEHAN SK., MISVAK, MİNBER SK., MİRAY SK., MİSVAK SK., MORAL SK., MUHABBET, MUHABBET SK., NAZLI, NAZLI SK., NİL SK., NÜKHET SK., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., OKUR SK., OKUTAN SK., ORHUN SK., OZAN, RECEP, RECEP SK., RECEP YAZICIOGLU, RECEP YAZICIOĞLU CD., REŞAT SK., RÜSTÜYE, RÜŞTÜ SK., RÜŞTÜYE SK., SEDEF, SEDEF SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERVET, SERVET SK., SEYHAN SK., SEYREK SK., SÜVARİ SK., ŞAHADET SK., ŞEHİT BÜLENT İNAL SK., ŞEHİT ZAFER TUYGUN, TEFSİR SK., TERTIP, TERTİP SK., TİRYAKİ SK., TUFAN SK., TUGÇE, TUĞÇE SK., TURGUT REİS CD., TURNA SK., TUZLA, TUZLA CD., YASİN SK., ZEKİ SK., ZEYTIN DALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 10:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde ADAK SK., ADALI HALİL SK., AĞAÇLIK SK., AHMET AYIK, AHMET AYIK SK., AK SK., AKİT SK., ARAS, ARAS SK., ARIF, ARİF SK., AŞIROĞLU CD., ATATÜRK, BAKIRCI, BAKIRCI SK., BAKİ SK., BALLI BABA, BALLI BABA SK., BATTALGAZI CD., BAYBORA SK., BİNDALLI SK., CİRİT SK., ÇELIK, ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DAL SK., DAMLA SK., DAVET SK., DEDE KORKUT SK., DERİN SK., DİLBER SK., DİNÇ SK., DUMANLI SK., DUYGU, DUYGU SK., ECE SK., EVREN, EVREN SK., FATIH, FİKRET SK., GAVS SK., GIPTA, GIPTA SK., GÜLDEN SK., GÜLFIDAN, GÜLFİDAN SK., GÜLÜM, GÜZERGAH, GÜZERGAH SK., HACILAR SK., HALI SAHA, HALI SAHA SK., HALİM SK., HALİS SK., HAMİT KAPLAN SK., HASAT, HASAT SK., HAVADİS SK., HAYDAR ZAFER SK., HIZIR SK., HİCRET SK., HOCA AHMET YASEVI, HOCA AHMET YASEVİ CD., HÜRMÜZ SK., IBNI SINA, ILICA SK., ILKADIM SK., IRAZ KADIN, IRAZ KADIN SK., İBNİ SİNA CD., İLKADIM SK., İNCESU SK., İTİBAR SK., İYİNİYET SK., KARA AHMET SK., KARACAOĞLAN SK., KESMETAŞ SK., KONAK, KONAK SK., LIMON, LİMON SK., LOKMAN HEKİM CD., LÜTUF, MIZRAK, MIZRAK SK., MUCİZE SK., MUMCULAR, MUMCULAR SK., MUTLU, MUTLU SK., NASUH AKAR SK., NEDİME SK., NEFIZ, NEFIZ SK., NEFİZ SK., OKUR, OZAN SK., ÖKSÜZ SK., ÖNCÜ SK., ÖZHAN SK., PERTEV PASA, PERTEV PAŞA SK., SAIR BAKI, SARAL, SARAL SK., SEVCAN, SEVCAN SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT SAİM ÜNAL SK., TERMAL, TIRYAKI SK., TUNAY SK., TURGUT REIS, TÜRKMEN, ULUBATLI HASAN SK., UYGAR SK., ÜNVER, ÜNVER SK., VAKİT SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU SK., YEMİŞ SK., YÜKSEK SK., ZERAFET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 28 Aralık Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., IGDE, İĞDE SK., MEHTAP CD., NAR SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., SÜLÜN, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.