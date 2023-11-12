28 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Pendik, Maltepe, Sancaktepe'de elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dagıtım A.S (AYEDAŞ) İstanbul'da 12 Kasım Çarşamba günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Arnavutköy, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Şile, Sarıyer'de elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbullulara elektrik sağlayan BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sitesi üzerinden en az 28 ilçede anlık ve uzun süreli bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
AVRUPA YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
ESENYURT
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
ŞİŞLİ
SULTANGAZİ
ANADOLU YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
ŞİLE
SULTANBEYLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
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