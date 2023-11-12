28 ilçede elektrikler kesilecek! İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Avcılar, Bağcılar, Beylikdüzü, Fatih, Esenyurt, Pendik, Maltepe, Sancaktepe'de elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 10:53

Güncelleme: 12.11.2023 - 10:55

İstanbullulara elektrik sağlayan BEDAŞ ve AYEDAŞ, resmi sitesi üzerinden en az 28 ilçede anlık ve uzun süreli bakım çalışmalarından dolayı elektrik kesileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neler? 12 Kasım İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

AVRUPA YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ARNAVUTKÖY

AVCILAR

BAĞCILAR

BEYLİKDÜZÜ

BEYOĞLU

ESENYURT

FATİH

GAZİOSMANPAŞA

KAĞITHANE

SARIYER

ŞİŞLİ

SULTANGAZİ

ANADOLU YAKASINDAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ

ADALAR

ATAŞEHİR

BEYKOZ

ÇEKMEKÖY

KADIKÖY

KARTAL

MALTEPE

PENDİK

SANCAKTEPE

ŞİLE

SULTANBEYLİ

TUZLA

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR