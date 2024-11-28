28 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:36

KOCAELİ ilinde 28 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde BASRA SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., SEVDA, SEVDA SK., YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, YESILKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BEKAR, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 29 EKİM CD., ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT CD, ABDÜLHAMİT CD., ABIDE, ABİDE SK., ALARA, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., ARKA SK., ASU SK., BAHADIR, BAHADIR SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CENGİZHAN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇELENK SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISEM, ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DERELI, DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., DÜZLEM SK., EFSUN SK., EGE SK., ELFIDA, ELFİDA SK., ELMAS HANIM SK., EMİN SK., EMNİYET SK., ENDER SK., ERENGÜL SK., ERKIN, ERKİN SK., ERSEN SK., ERTUĞ SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., ESMERAY, ESMERAY SK., EŞME KAYA SK., EVİN SK., FEVZİYE SK., GANI, GANİ SK., GELİN SK., GÜLDEN SK., GÜLSEREN, GÜLSEREN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., GÜVEN SK., HACI MECIT, HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HOYLAN SK., HUZUR, IBNI SINA, IHLAS, İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARAMAN SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, KOCATEPE CD., LEMIDE, LEMİDE SK., MEKIN, MEKİN SK., MELİN SK., MELİS SK., MERTCAN SK., MILLET, MİLLET CD., MÜMIN, NERMIN, NERMİN SK., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZER, ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., PERİ SK., RAUF, RAUF SK., SAĞDIÇ SK., SAHARA SK., SARI MUSTAFA, SARI MUSTAFA SK., SARI SK., SEMI, SERPİL SK., SEYRAN SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBI, SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULAŞ SK., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., VARIS, VARİS SK., YAMAN SK., YARBAY MUSTAFA, YARBAY MUSTAFA CD., YAVUZER SK., YUVA, YUVA SK., ZAHİR SK., ZEKİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAR SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜZ, GÜZ SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KARADENİZ SK., KAYALI, KAYALI SK., KERVAN SK., KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., MARTI SK., MELTEM SK., MEMİŞ SK., MEŞE SK., ORMAN. SK., PINAR SK., SEYREK CD., ŞEKER SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ANTAPLI, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ORHAN mahallelerinde AĞVA İSTANBUL CD., ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR, TEPEKÖY mahallelerinde 2633, ALP, ALP SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, MURATLAR MEVKII, SUCALAR MEVKII, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 1546. SK., 1547., 1547. SK., 1547/1. SK., 1549., 1549. SK., 1551. SK., 1552., 1552. SK., 1553. SK., 1554., 1554. SK., 1554/1., 1554/1. SK., 1558/1., 1558/2. SK., 1558/3. SK., 1558/4., 1558/4. SK., 1559. SK., 1559/1. SK., 1559/2. SK., 1559/3., 1559/3. SK., 1560., 1560. SK., 1560/1. SK., 1561. SK., 1562. SK., 1563. SK., 1564. SK., 1565. SK., 1565/1. SK., 1566. SK., 1566/1., 1566/1. SK., 1567. SK., 1568. SK., 1569. SK., 1569/1., 1569/1. SK., 1569/2. SK., 1570., 1570. SK., 1571. SK., 1571/1., 1571/1. SK., 1571/2., 1571/2. SK., 1571/3., 1571/3. SK., 1572., 1572. SK., 1572/1. SK., 1572/2., 1572/2. SK., 1573. SK., 1574., 1574. SK., 1575., 3021. SK., 3024. SK., ALİ MALLI SK., AY, AZİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CİHAN SK., ÇAĞRI SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DR.ZEKI ACAR, DR.ZEKİ ACAR CD., IMSAK, ISKELE, ISTASYON, İMSAK SK., İNCİRLİK SK., İSKELE MEYDAN, KAYISI SK., KOZALAK SK., MÜCAHIT SK., MÜCAHİT SK., OSMAN HAMDİ BEY CD., PETEKLI, PETEKLI SK., RESAT NURI GÜNTEKIN, RESAT NURI GÜNTEKIN CD., REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SANTIYE, SEHIT GÖKHAN HÜSEYINOGLU, SÖGÜT SK., SÖĞÜT SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, ŞANTİYE SK., ŞENAY SK., VİŞNELİ SK., ZEKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1555. SK., 1555/1. SK., 1556. SK., 1557. SK., 1557/1. SK., 1557/2. SK., 1558. SK., 1558/1. SK., ETHEM BEY CD., REŞAT NURİ GÜNTEKİN CD., ŞEHİT GÖKHAN HÜSEYİNOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2228. SK., 2229. SK., 2334/3., 2335/1. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., KUBİLAY CD., MİMAR SİNAN CD., ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1409. SK., 1410/1. SK., 1411. SK., 1412., 1413. SK., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416., 1416. SK., 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425. SK., 1425/1. SK., 1426/2., 1426/3. SK., 1427. SK., 1427/2. SK., 1427/3. SK., 1428. SK., 1429. SK., 1430., 1430. SK., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK., 1438/2. SK., 1439. SK., 1440. SK., 1445. SK., 1445/11. SK., 1445/12. SK., 1445/2., 1445/2. SK., 1445/3. SK., 1446. SK., 1449. SK., 1454. SK., 1456., 1456. SK., 1461. SK., 1495/2. SK., ESATBEY CD., ESKİHİSAR FERİBOT YOLU CD., GÜNEY YANYOL CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., KUĞU SK., KUMRU SK., MEHTAP, MEHTAP CD., SÜLÜN, SÜLÜN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLİKBAĞI mahallelerinde 324. SK., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2205. SK., 2208. SK., 2318. SK., 2346., 2346. SK., 2347. SK., 2347/1., ISTIKLAL CD., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 1445/10. SK., 1445/17. SK., 1495., 1495. SK., 563. SK., BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 633/2., 634/2. SK., 635., 635. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 608/1. SK., 608/2. SK., 608/3. SK., 608/4., 608/4. SK., 626/3. SK., 626/5. SK., 626/6., SSK HASTANE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 611/1. SK., 611/2., 611/2. SK., 611/3. SK., 624. SK., 624/5. SK., 624/6. SK., 625. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 626/5., 627. SK., 627/1., 627/1. SK., 627/2. SK., 627/3. SK., 627/4., 627/5. SK., 628. SK., 629/1., MEHMET AKIF ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 634/1. SK., 635/2. SK., 636., 636. SK., 637., 637. SK., 638. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 611., 611. SK., KADIOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 607., 607. SK., 607/1., 626/4. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 633/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 640. SK., 641. SK., 642. SK., 643. SK., 644., 644. SK., 644/1. SK., 645., 645. SK., 646. SK., 649. SK., D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NÜZHETIYE, NÜZHETİYE mahallelerinde NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İKLİM SK., İZMİT KANDIRA YOLU SK., YAZGI, YAZGI SK., ZAKKUM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MİRA, ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAVUZ SELİM mahallelerinde 111. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115. SK., 117/1. SK., 119., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/3. SK., 16/1. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 19/1. SK, 2., 20. SK., 21., 21. SK., 22., 22. SK., 24., 24. SK., 25., 26. SK., 27., 28. SK., 30. SK., 30/1., 30/2., 31/1. SK., 33. SK., 34., 34. SK., 35., 36. SK., 37., 37. SK., 39., 41., 42., 42. SK., 43. SK., 43/2. SK., 44., 44. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 455/2. SK., 46/1. SK., 47. SK., 49. SK., 5., 50/1. SK., 51., 51. SK., 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 529. SK., 534. SK., 535. SK., 536. SK., 538., 538. SK., 539., 539. SK., 54/1. SK., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57. SK., 58. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 9. SK., AKPINAR, AYÇA, AYÇA SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BASAK, BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., BOSNA, BOSNA CD., ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., GÖKTÜRK SK., KARTOPU SK., MARMARA CD., MUALLİM SK., NAZIM HİKMET CD., SEHER SK., TURGUT, TURGUT SK., VEYSEL KARANİ CD., YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 140. SK., 142., 142. SK., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 172. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 220/2., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 224/1., 224/1. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 239/3., 239/3. SK., 239/4. SK., 239/5., 239/5. SK., 239/6., 239/6. SK., 240., 240. SK., 241. SK., 242., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 243. SK., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 246., 246. SK., 247. SK., 247/1., 247/1. SK., 247/2., 247/2. SK., 247/3., 247/3. SK., 247/4. SK., 248., 248. SK., 248/1., 248/1. SK., 248/2. SK., 249. SK., 250. SK., 250/1. SK., 250/2., 250/2. SK., 250/3. SK., 251., 251. SK., 251/3. SK., 251/4. SK., 253., 253. SK., 253/1., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3., 253/3. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3., 261/3. SK., 265., 265. SK., 265/1. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3., 265/3. SK., 265/4. SK., 267., 267. SK., 267/1. SK., 267/2. SK., 267/3., 267/3. SK., 267/5. SK., 268. SK., 270. SK., 275., 275. SK., 276., 276. SK., 327., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 346. SK., 346/1. SK., 348. SK., 348/1. SK., 350., 350. SK., 352., 352. SK., 354. SK., 354/1. SK., 356. SK., 358., 358. SK., 359., 359. SK., 359/1., 359/1. SK., 360. SK., 361. SK., 362. SK., 363. SK., 364. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 365/1., 366., 366. SK., 367., 367. SK., 368., 368. SK., 369., 369. SK., 369/1. SK., 369/2., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371., 371. SK., 371/1., 371/1. SK., 372., 372. SK., 373., 373. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 375. SK., 376. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 378. SK., 379., 379. SK., 381. SK, 381. SK., 381/1. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3. SK., 385., 385. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389., 389. SK., 391., 391. SK., 395., 395. SK., 397., 397. SK., 398. SK., 399. SK., 401. SK., 401/1., 402. SK., 406. SK., 408., 408. SK., 409. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 444. SK., 447., 447. SK., 448., 457., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 479/1., 479/1. SK., 480., 480. SK., 480/1., 480/1. SK., 480/2., 480/2. SK., 481., 481. SK., 481/1., 481/1. SK., 481/2., 481/2. SK., 481/3., 481/3. SK., 482., 482. SK., 482/1., 482/1. SK., 483., 483. SK., 484., 484. SK., 485., 485. SK., 485/1., 485/1. SK., 501. SK., 504., 504. SK., 510. SK., 517., 518. SK., 520., 520. SK., 523. SK, 524. SK., 542. SK., 549. SK., 550. SK., 552. SK., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., 58., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD., İHSAN DEDE CD, MUAMMER AKSOY, ÖRNEK SK., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., REZENE SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., DILARA, DİLARA SK., ECE, ESENKAYA, ESENKAYA SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KARANFIL, KONAK SK., KOYUNCU, LEYLA SK., MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLIHAN, NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ, TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 4505. SK, 4510., 4512, 4513, 4513., 4513. SK., 4519. SK., 4521. SK., 4522., 4548., 6. SK., ÇUKUR SK., D-100 KARAYOLU, IHLAMUR SK., KARABIYIK SK., KASIMPATI SK., KÖMÜRCÜOGLU CD., SEZER SK., ŞAHİN SK., ZEKİYE ÇEŞMESİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1116/1., 1184. SK., 1196. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, KERESTECILER SANAYI SITESI, KERESTECİLER SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HAYAT SK., MEVSİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARZUM, AŞIK SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEM SULTAN SK., CEREN, CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİNAMİK SK., DURU SK., ENGİNAR SK., EREN, FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAKIN, SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAŞ SK., TURNA, UYGAR, YAKACIK SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA., ANKARA. CD., ÇARDAK SK., GAZİEMİR CD., KANTAR, KANTAR SK., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.