28 Kasım MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:36

MANİSA ilinde 28 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Bahadır; İsimsiz1, , İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, seyitoba yolu, iç yol, Bahadır Köyü İç Yolu, Bahadır Köyü Yolu, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Aydınlar; Aydınlar Köyü İç Yolu, Aydınlar Köyü Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Sarısığırlı; Sarısığırlı Köyü İç Yolu, Sarısığırlı Köyü Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Sarıçam; aydınlar yolu, sarıçam giriş yolu, Sarıçam Köyü İç Yolu, Sarıçam Köyü Yolu, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Hatıplar; aydınlar yolu, Hatıplar Köyü İç Yolu, Hatıplar Köyü Yolu, İsimsiz14, İsimsiz2, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Çaltepe; iç yol, köy yolu, Çaltepe Köyü İç Yolu, Çaltepe Köyü Yolu, İsimsiz12, İsimsiz19, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:30:23.115-2024-11-28 11:30:30.524 saatleri arasında Çakmaklı; bahadır yolu caddesi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 11:40:00-2024-11-28 15:00:00.098 saatleri arasında Çaltepe; İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 11:40:00-2024-11-28 15:00:00.098 saatleri arasında Sarıçam; İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Sarıçam Köyü Yolu, Sarıçam Köyü İç Yolu, sarıçam giriş yolu, aydınlar yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 08:59:00-2024-11-28 15:01:13.584 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 08:59:00-2024-11-28 15:01:13.584 saatleri arasında Pelitalan; KARAVELİLER PELİTALAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Pelitalan; , KARAVELİLER PELİTALAN, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, PELİTALAN ÖRENCİK, pelitalan iç yol, Ara Sk., PELİTALAN, pelitalan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Mollasüleymanlı; İsimsiz3, molla süleymanlı, , molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Sümbültepe; sümbülte yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, Sümbültepe Köyü İç Yolu, sümbültepe elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Davutlar; , İsimsiz2, davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:09.086-2024-11-28 15:00:23.704 saatleri arasında Örencik; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, örencik sk, İsimsiz10, Örencik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:56.592-2024-11-28 12:00:05.837 saatleri arasında Sarınasuhlar; Sarınasuhlar Köyü İç Yolu, , İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:56.592-2024-11-28 12:00:05.837 saatleri arasında Yağcılar; , cumhuriyet meydanı kümeevler, cumhuriyet meydanı kümeevler, mahalle sınırları, cumhuriyet meydanı, cumhuriyet meydanı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:56.592-2024-11-28 12:00:05.837 saatleri arasında Beydere; İsimsiz1, Beydere Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:56.592-2024-11-28 12:00:05.837 saatleri arasında Şamar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, BEYDERE ŞAMAR, İsimsiz5, İsimsiz6, ŞAMAR, şamar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Üçpınar; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Sarma; Sarma Köyü İç Yolu, sarma, İsimsiz5, KALEKÖY SARMA, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Kocakoru; Kocakoru Köyü İç Yolu, kocakoru, İsimsiz11, kocakoru, kocakoru, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 15:00:44.514-2024-11-28 18:00:50.611 saatleri arasında Akgedik; AKGEDİK, İsimsiz4, İsimsiz2, , Akgedik Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 15:00:44.514-2024-11-28 18:00:50.611 saatleri arasında Uzunburun; Uzunburun Köyü İç Yolu, Uzunburun Köyü Yolu, uzunburun, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, uzunburun, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 15:00:44.514-2024-11-28 18:00:50.611 saatleri arasında Karaali; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Mersinli; ŞHT.AHMET ULUDAĞ, , İsimsiz2, İsimsiz3, 20, İsimsiz5, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, Atatürk Cd., 24, 1081, 5., 11., 9., mersinli iç yolu, ANKARA ASVALTI YOLU, ANKARA ASFALTI YANI, İsimsiz94, DERBENT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Adala; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Akçaköy; , İsimsiz2, Akçaköy Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Akören; , İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz2, Akören Köyü İç Yolu, Akın Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Akyar; , İsimsiz6, Akyar Köyü Yolu, akyar iç yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Delibaşlı; , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, Delibaşı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Derbent; , DERBENT, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, Derbent Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Dombaylı; , İsimsiz47, kızılavlu köy yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Eminbey; , İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz25, İsimsiz4, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz1, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Hacıköseli; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, Hacıköseli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında İğdecik; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İĞDECİK, iğdecik yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Kaplan; , İsimsiz2, Kaplan Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Kızılhavlu; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz48, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Kızılhavlu Köyü İç Yolu, Kızılhavlu Köy Yolu, İsimsiz117 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Mamatlı; , İsimsiz4, Mamatlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Mevlutlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Oraklar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, Oraklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Sindel; , İsimsiz9, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Üçtepe; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Üçtepe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:56.291-2024-11-28 15:00:00.508 saatleri arasında Dombaylı; İsimsiz13, Dombaylı Köyü Yolu, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz46, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Soğanlı; , SOĞANLI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 09:00:03.92-2024-11-28 15:00:13.466 saatleri arasında Gökçeören; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 09:00:28.772-2024-11-28 15:00:37.065 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., İsimsiz11, , İsimsiz10, Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:28.772-2024-11-28 15:00:37.065 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz15, İsimsiz6, , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, halıtlı sk, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, halıtlı, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, halıtlı, Halıtlı Caddesi, HALITLI, halıtlı köy içi yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Kağan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Kaleköy; , Kaleköy Caddesi, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, kaleöy, KALEKÖY, kale, kaleköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Kalemli; , KALEMLİ, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, kalemli, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, kalemli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Kırançiftliği; KIRANÇİFTLİK, Kırançiftlik Köyü İç Yolu, Kırançiftliği Caddesi, İsimsiz4, İsimsiz2, kırançiftliği sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Çınarlıkuyu; Çınarlıkuyu Köyü İç Yolu, çınarlı kuyu iç yolu, çınarlı kuyu sk, çınarlı kuyu, çınarlıkuyu, çınarlıkuyu, İsimsiz5, çınarlıkuyu, İsimsiz3, çınarlıkuyu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Çamköy; çamköy, Çamköy Köyü İç Yolu, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, yeni-2, yeni-2, yeni sokak, İsimsiz26, İsimsiz25, çamköy, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, çınarlı kuyu sk, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Tekeliler; çınarlı kuyu sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Sarıalan; sarıalan, Sarıalan Köyü İç Yolu, MERKEZ, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, sarıbeyler iç yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, sarıbeyler, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, sarıalan, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Karayenice; karayenice, Karayenice Köy Yolu, KARAYENİCE, karayenice, karayenice , İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, karayenice, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Belenyenice; , belenyenice, karayenice, BELENYENİCE, kalemli, BELENYENİCE, Kaan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:03.866-2024-11-28 11:00:23.554 saatleri arasında Gökbel; , Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu, Gökbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 10:00:25.916-2024-11-28 16:00:52.898 saatleri arasında Kağan; Kaan Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, , kaan iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-28 2024-11-28 09:00:42.82-2024-11-28 15:00:49.956 saatleri arasında Efendi; 382/2., 280, İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, 280, İsimsiz271, İsimsiz203, İsimsiz202, 280, 280sk, 280, 280 sk, İsimsiz193, 280, 382 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-28 2024-11-28 09:00:42.82-2024-11-28 15:00:49.956 saatleri arasında Ulu Camii; 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 473., 476. Sk., 480. Sk., 481/1. Sk., 484. Sk., 389. Sk., 385. Sk., 384. Sk., 383. Sk., 377. Sk., 280, İsimsiz86, elektrik kesintisi yaşanacaktır.