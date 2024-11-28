28 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:36

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:36

SAKARYA ilinde 28 Kasım Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEMNUNIYE, MEMNUNİYE mahallelerinde BIRINCI SK./3, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, LEKOŞA, SAPANCA YOLU CD., ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34016, 34018, 34019, 34020, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, HAYELLER SK., HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 34014, 34021, 34023, AŞAĞINEVRİN, DAG AGZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK mahallelerinde CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/13, CEBEK/17 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19002, 19012, 36007, IHLAMUR, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KISTAFAN SK., NEVRIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK 1, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., FATIH, GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/3, İMAMLAR SK., KABAKÖY SK., KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN/1, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4005, ZIAHMET 4007, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19019, ASAGINEVRIN, ASARLI SK., ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HASANBEY SK., KANDIRA KAYNARCA YOLU, MURATLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR/3, GÜRPINAR/1, IMAMLAR, IMAMLAR/1, IMAMLAR/15, ISTIKLAL, KABAKLAR, KABAKÖY, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, UZUNALAN, UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/13, UZUNALAN/15, UZUNALAN/25, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, BAYIR SK., BURNAZ SK., CANER SK., DAG, DURAK SK., FATİH CD., GAZİ SK., GÖK SK., HACI, HACI SK., HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., KEMER SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KÜÇÜK SK., MEZARLIK, ORTA-, SEHIT VEYSEL SAYGILI, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK., UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU mahallelerinde 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALTICAK, HARMANTEPE mahallelerinde ASAGI, AŞAĞI SK., BAHÇELER, DÜZEN SK., GÖKÇELER SK., GÖLYAKA, GÖLYAKA/1, GÜLTEPE SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., İMREN SK., KİBAR SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GIZEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde ENKA CD., GÖLYAKA CD., HARMANTEPE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 529 NOLU, 530 NOLU SK., 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 533 NOLU, 533 NOLU SK., MALTEPE, MALTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 249 NOLU SK., 262 NOLU, 262 NOLU SK., 265 NOLU SK., 266 NOLU SK., KARASU ÇIKMAZI SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR, SEKER, ŞEKER mahallelerinde 710 NOLU, 853 NOLU SK., 854 NOLU SK., 855 NOLU, 864 NOLU, 864 NOLU SK., 866 NOLU, 866 NOLU SK., 870 NOLU SK., 871 NOLU, 871 NOLU SK., 876 NOLU, 881 NOLU SK., 882 NOLU SK., 883 NOLU SK., 884 NOLU, 884 NOLU SK., 887 NOLU, 887 NOLU SK., 892 NOLU SK., 894 NOLU SK., 895 NOLU SK., 898 NOLU SK., 902 NOLU SK., 903 NOLU SK., 905 NOLU SK., 906 NOLU SK., 907 NOLU SK., AHMET YESEVI CD., AHMET YESEVİ CD., AK SK., ARACI SK., ATLI SK., BEDİR SK., BELLİ SK., BÖLÜK SK., CİCİ SK., ÇELİK SK., DARALI, DARALI SK., DIBEKTAS, DINÇ, DİNÇ SK., DOST SK., EGEMEN, EGEMEN SK., ERKAN SK., EVREN, GENÇ SK., GÜVERCİN SK., IHLAMUR SİTESİ İÇİ YOLU, İYİ SK., KADER, KADER SK., KANARYA SK., KARDEŞ SK., KAYA, KAYA SK., KIRGIN SK., KISMET SK., LAL KONAKLARI İÇİ YOLU, METE, METE SK., PLATİN PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, RENK SK., SEDA SK., SEDAT KİRTETEPE CD., SEHA SK., SEHIT MUSA AYTAR, SONGÜL, SONGÜL SK., ŞAKRAK SK., ŞEHİT MUSA AYTAR SK., TANIŞ SK., TAYFUN SK., TUNAHAN SİTESİ 3 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ 9 İÇİ YOLU, TUNAHAN SİTESİ İÇİ YOLU, UN SK., VİŞNE SK., ZARİF SK., ZENGİN SK., ZEYTIN SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESDEGIRMEN, BEŞDEĞİRMEN, BÜYÜKHATAPLI, ELMALI, IMAMLAR, ISIKLAR, IŞIKLAR, İMAMLAR, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI, ÖRENTEPE, SALMANLI mahallelerinde 10001, 10002, 10003, 10004, 1302, 1305, 1307, 1308, ACILIK SK., ADAPAZARI KANDIRA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/20, ADAPAZARI KAYNARCA/3., AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., ALTINDAG SK., ALTINDAĞ SK., ASLANLAR, ASLANLAR SK., AŞAĞI, ATILGAN, ATILGAN SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, CAMILI, CAMILI SK., CAMILI/5, CAMİLİ SK., DEVA SK., DORUK, DORUK SK., DORUK/1, ELMALI, ELMALI SK., EMEKLİ SK., ESKIKAYNARCA YOLU, GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGIN/3, GEZGİN SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ SK., GÜNDÜZ/1, HACI ARIF BEY, HACI ARIF BEY SK., HACI ARİF BEY SK., HALILAR, HALILAR /3, HALILAR SK., HASAT, HASAT SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYINLER, HÜSEYİNLER SK., ILICA SK., IŞIKLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KANDIRA, KANDIRA CD., KANDIRA/3, KARADERE KÖYÜ İÇ YOLU, KAYNAK, KAYNAK SK., KAYNAK/2, KAYNAK/3, KAYNAK/5, KAYNARCA CD., KAYNARCA KANDIRA CD., KERNE, KERNE SK., KILIM, KIRLANGIÇ SK., KIŞLALI SK., KİLİM SK., MESE, MISRA SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., OBA, OBA SK., ORTA, ÖRENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, PAŞA, SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, SANDAL, SANDAL SK., SEHIT ALI/1, SEZGİN SK., SU DEPOSU SK., SU DEPOSU SK., SÜKÜR/1, ŞEHİT ALİ SK., TUTKUN SK., VAKIF CD., VOLKAN SK., YENI BULVAR SK., YENI SAKARYA, YENI SAKARYA SK., YENİ BULVAR SK., YENİ SAKARYA SK., YÖRÜKLER, YÖRÜKLER. SK., YUKARI, YUKARI IMAMLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİTHATPAŞA, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 587 NOLU SK., 588 NOLU SK., 590 NOLU SK., 591 NOLU SK., 599 NOLU SK., İBRAHİM KANGAL CD., SAK SK., ŞAFAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1066 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 747 NOLU SK., ÇELEBİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERMAN SK., HACI BAYRAMLAR, SULTAN- SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ mahallelerinde 5018 NOLU, 5034 NOLU SK., 5036 NOLU, 5038 NOLU, 5038 NOLU SK., 5039 NOLU, 5042 NOLU SK., 5043 NOLU SK., 5044 NOLU, 5048 NOLU SK., 5051., 5073 NOLU, 5073 NOLU SK., 5077 NOLU, 5077 NOLU SK., ÇAGDAS, İsimsiz141, KARASU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, OZANLAR mahallelerinde 431 NOLU SK., 433 NOLU SK., 434 NOLU SK., 703 NOLU, 703 NOLU SK., AÇIK SK., ADIL SK., ADİL SK., AKAN SK., ALACA SK., ARK SK., AYDIN SK., BAĞ SK., BAYRAM SK., BİÇER SK., BRANDACI SK., BÜYÜKGAZİ SK., ÇAĞLA SK., ÇEREZ SK., DERIN, DERİN SK., DIBEKTAS CD., DİBEKTAŞ CD., DİP SK., DÖNER, HOŞ SK., İLKER SK., KUYTU SK., KUZEY SK., MELAL SK., NİNE SK., PARK İÇİ YOLU, PİLAVCI SK., SAĞLAM SK., SEHIT MUSTAFA ÖZEN SK., SEHIT REMZI ÖZÜPEK SK., SÜRAT SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT REMZİ ÖZÜPEK SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., ŞEREF SK., TABAK SK., TÜTEN, TÜTEN SK., ÜNAL OZAN CD., YAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKER, ŞEKER mahallelerinde 839 NOLU SK., 840 NOLU SK., 862 NOLU SK., AK, CİHAT SK., DONANMA SK., FARABİ, GURBET SK., KORUN, KÖSE, KÖŞE SK., NİLGÜN SK., SEVİNÇ SK., TETIK SK., TETİK SK., UYGAR SK., ÜSTÜN SK., YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAMIS, AKÇAKAMIŞ, HARMANTEPE, TASOLUK mahallelerinde ARZU, ARZU SK., ÖRGÜN SK., SEHIT NEDIM ERCAN, ŞEHİT NEDİM ERCAN SK., TASOLUK KADIKÖY, YAVUZ SELIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 28 Kasım Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAMIS, AKÇAKAMIŞ, BEŞDEĞİRMEN mahallelerinde AHMET IR, ARZU/5, İsimsiz109, KARANFİL SK., ONUR, ONUR SK., YAVUZ SELİM, YAVUZ SELİM CD., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3408., 3409, 3409., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR mahallelerinde ALIPLAR, ALIPLAR SK., MUZAFFERİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, KURTLAR, KURTLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 28 Kasım Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKAYA mahallelerinde AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., ADNAN KAHVECI CD., BOZPINAR (YENİCAMİİ) SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., OSMANPASA CD., OSMANPAŞA CD., SEHIT CIHAN DEMIREL, SINANOGLU/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ACI ELMA, ACI ELMA SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., M ALBAY SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde BESEVLER, BESEVLER CD., BEŞEVLER CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENCİK, DEVLET, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 11, 11 SK., 12, 12 SK., 13 SK., 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17 SK., 18 SK., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., 19 SK., 19.05.2021 CD., 20 SK., 21, 21 SK., 224, 224 SK., 23, 23 SK., 24 SK., 25, 25 SK., 30, 30 SK., 301 SK., 32, 32 SK., 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36 SK., 37, 38 SK., 39, 40 SK., 41, 44 SK., 45, 46, 47, 48, 8 SK., 82 SK., 83 SK., 84-, 85, 9 SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN MENDERES, AHMET DÜLGER, AHMET DÜLGER CD., BALTA SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FERİZLİ SANAYİ SİTESİ, FEVZI ÇAKMAK, SAKARYA L TİPİ KAPALI CEZAEVİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN mahallelerinde 1302 SK., 4013 SK., 4014, 4014 SK., 4019 SK., 4025, 4500. SK., 4503 SK., 4508 SK., 4509 SK., 4510 SK., 4515 SK., 4516 SK., 4518 SK., 4519 SK., 4520 SK., 4523 SK., 4535 SK., 4536, 4536 SK., 4549, 4549 SK., 4559, 4562 SK., 4573 SK., 4594 SK., ABDULKADIR KONUKOGLU, ABDULKADİR KONUKOĞLU CD., COŞKUN, ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DR. EROL COSKUN, DR. EROL COSKUN/1, DR. EROL COŞKUN CD., İHSAN ERÇAKIR CD., KONURALP, KONURALP CD., XÇAGLAYAN- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, İKBALİYE mahallelerinde 161. SK., 4005 SK., 4060, 4071, 4071 SK., 4076, 4089, İKBALİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR mahallelerinde 4004 SK., 4006, 4006 SK., 4013, 4022 SK., 4024 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIÇALICA, AŞAĞIÇALICA, ÇOBANYATAK, HALAÇ, KARATOPRAK, KURTKÖY, SEYHLER, SIVRITEPE, SİVRİTEPE, ŞEYHLER, TUZAK, YUKARIÇALICA mahallelerinde 12504, 15804, 16904, 2 HAZİRAN, ASAGI_1, ASAGI_10, ASAGI_3, ASAGI_7, AŞAĞI SK, HÜSEYINBAS, HÜSEYINBAS_1, HÜSEYINBAS_2, HÜSEYINBAS_6, HÜSEYİNBAŞ, HÜSEYİNBAŞ SK., KARATOPRAK KÖYÜ İÇ YOLU, M.FEVZİ ÇAKMAK, MERKEZ_14, MERKEZ_17, MERKEZ_189, MERKEZ_201, MERKEZ_22, Merkez_262, MERKEZ_263, MERKEZ_282, MERKEZ_302, MERKEZ_303, MERKEZ_318, MERKEZ_331, MERKEZ_342, MERKEZ_5, MERKEZ_74, MERKEZ_75, SARIHASANLAR, SARIHASANLAR SK., SARIHASANLAR/3, SEYHLER, SIVRITEPE MERKEZ, SIVRITEPE MERKEZ/1, SIVRITEPE MERKEZ/10, SIVRITEPE MERKEZ/11, SIVRITEPE MERKEZ/14, SIVRITEPE MERKEZ/16, SIVRITEPE MERKEZ/2, SİVRİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, SİVRİTEPE MERKEZ SK., TUZAK MERKEZ, YUKARIÇALICA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANIYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKINCILAR, AKINCILAR SK., AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, CAMİ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEDELER SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KADIRLER, KADİRLER SK., KAYA BASI, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ SK., MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8048 SK., 8050, 8050 SK., 8052 SK., 8053 SK., 8054, 8054 SK., 8056, 8056 SK., 8060 SK., 8062 SK., 8064 SK., 8067 SK., 8069 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077, 8077 SK., 8081, 8083 SK., ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1129 SK., 1139, 1139 SK., 1153 SK., 1168 SK., 1169 SK., 1192, 1192 SK., 1202 SK., 1208, 1210, 1210 SK., 1220 SK., HANIMELI, ŞEHİT İLHAN ARAS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Kasım Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLAR, ERENLER mahallelerinde 1046, 1086, 1099 SK., 1101 SK., 1103, 1103 SK., 1105 SK., 1111 SK., 1113 SK., 1115, 1123, 1158 SK., 1164 SK., 1166, 1166 SK., 1175 SK., 1182, 1182 SK., 1186 SK., 1200, 1200 SK., 1206 SK., 1208 SK., 1212 SK., 182 .SOK, 7001 SK., 7081 SK., 7102 SK., ERKEN SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT ILHAN ARAS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7067 SK., 7071, 7071 SK., 7073 SK., 7073. SK., 7076 SK., 8042, 8042 SK., 8044, 8044 SK., 8058 SK., 8059 SK., 8061 SK., 8075, BARBAROS SK., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, NİLÜFER SK., SADIK SK., TRAFO SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde BURÇAK, DAMLA, DISLI, GIDER, GİDER SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., GÜVEN CD., KAPI, SARMAŞIK SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ALTAY SK., ÇARKÇI, DEVRAN, GÜLBAHAR, GÜLERYÜZ, MEVLANA CD., ÖZGÜR, SHT.ERDOGAN YENI, TUNA, TUNA CD., TÜRKER SK., YADİGAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., AKASYA SK., ATATÜRK/10, AVCI SK., BADEM SK., BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, CİVAN SK., GELİNCİK SK., GONCA SK., İĞDE SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, MANOLYA SK., MENEKSE, MENEKŞE SK., NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SEMA SK., SHT.MUSTAFA SEZER, SİTELER, SİTELER CD., STAD CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERYA SK., FUAT SK., LEYLA, NASİP SK., POYRAZ, POYRAZ SK., SARAY SK., ZAFER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., BAHTİYAR SK., ÇIÇEK, ÇİÇEK SK., FESLEĞEN SK., GARNIZON SK., GARNİZON SK., GÜL, GÜL SK., SÖNMEZ SEZERLER APT. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512. SK., 1513., 1516., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3057. SK., 3060., 3060. SK., BEŞKÖPRÜ CD., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Kasım Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3061., 3079., 3089. SK., 3161., 3161. SK., 3171., 3171. SK., ŞİMŞEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 314. SK., 317., 558., 561., 562. SK., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Kasım Perşembe 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 109. SK., 7. CD., 94. SK., BAĞLAR CD., DARBOĞAZ SK., FEZA, FEZA SK., MEHTAP SK., SAKARYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, KÖYYERI, KÖYYERİ, MERKEZ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AZAP, BASPINAR/5, BAŞPINAR SK., BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, DERVIS/2, GÖRELE/7, KISA SK., KISA/2, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ, MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ_4, MOLLA, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLER, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, YALPANKAYA mahallelerinde ALT, ALT SK., ALT/4, ALT/6, BASPINAR, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, DERVIS, DERVIS/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, KISA/1, MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ/2_5, MERKEZ/57, MERKEZ_94 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖRELE, KÖYYERİ mahallelerinde GÖRELE/5, YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBALIK, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇILDIRLAR, ESENTEPE, HARMANLI, HOCAKÖY, KEPEKLI, KIZILBAYIR, MESEPINARI, TEKETABAN, YAZILIGÜRGEN, YÜKSEL mahallelerinde 15001, 15003, 15004, 15005, 15006, 15007, 15009, 15010, 15011, 15012, 15013, 15015, 15016, 15018, 22001, 22001 SK., 22002, 22002 SK., 22002. SK., 22003, 22003 SK., 22004, 22004 SK., 22005, 22005 SK., 22007, 22007 SK., 22008, 22008 SK., 22009 SK., 22009., 22009. SK., 22010 SK., 22011 SK., 22013, 22013 SK., 9002, 9003, 9004, 9006, 9008, ADAPAZARI AKYAZI YOLU, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, AKSOY, AKYAZI, AKYAZI CD., BANMAZ, BOYALAR SK., BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., CENNET, CENNET SK., ÇESMEBASI, ÇEŞMEBAŞI, ÇINAR, ÇINAR SK., DALGIÇ SK., DEFNE, DÜGLEN, FABRIKALAR, FABRİKALAR, GÖÇMEN, GÖÇMEN SK., HARMANLI KÖYÜ İÇ YOLU, HARMANLI SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., HIZIR SK., KARABEYLER, KARABEYLER SK., KARADAĞ SK., KARAPÜRÇEK, KARAPÜRÇEK CD., KAVALCILAR, KAVALCILAR SK., KEPEKLI, KEPEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, KEPEKLİ SK., KILIÇLAR, KILIÇLAR SK., KIZIL BAYIR, KIZILBAYIR, KIZILBAYIR SK, KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI, MESEPINARI/1, MESEPINARI/2, MESEPINARI/4, MEŞEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK SK., MUDURNU, ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., RAUF ORBAY, RAUF ORBAY CD., SEHIT MUSTAFA GEYVE, SEHIT MUSTAFA GEYVE CD., ŞEHİT MUSTAFA GEYVE CD., TEKETABAN KÖYÜ İÇ YOLU, TEKETABAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, TEKETABAN SK., TEPE_1, YESIL/1, YESIL/2, YEŞİL SK., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 28 Kasım Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 1009, 1011, 1015, 1016, 1017, 1018, 2007, 2008, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK/8, AY SK., BAHAR SK., BALCILAR, BALCILAR CD., BARIŞ, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CAMİ, CESUR, CESUR SK., CUMHURİYET CD., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, DAMLA SK., DEMET SK., EGEMENLİK, EZGİ SK., GÜNAY SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜRRİYET, IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KIRAZ SK., KİRAZ SK., KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, LALE, NİSAN 17. SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORKİDE SK., ÖĞÜT SK., PAPATYA SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEHIT MEHMET KIRAN SK., SEKER, SELVİ SK., SEREF, SÖGÜT, SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEREF, ŞEREF CD., TEPE, TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.