28 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 10:08

Güncelleme: 28.03.2025 - 10:08

DÜZCE ilinde 28 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, HACI SALİH SK., HAMAM SK., KONURALP ÇARŞI İÇİ, KONURALP ÇARŞI İÇİ CD., KONURALP ÇİLİMLİ, KONURALP HACI SALİH SK., KONURALP HAMAM SK., KONURALP KALELER SK., KONURALP KARAKOL, KORUCU ÇK., SEVİNDİK SK., ÜSTÜNDAĞ SK., YEŞİLYURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, TERZIALILER, TERZİALİLER mahallelerinde ÇARŞIİÇİ CD., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAŞOL SK., KONURALP CD., KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD., KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP OKUL SK., KONURALP TOPÇU SK., KONURALP ÜSKÜBÜ CD., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, N KENDISI, UFUK, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 107 SK., 107., 117 SK., 118 SK., 118., 120 SK., 120. SK., 5400., 5435., 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9237., 9238., 9239., 9500., 9659., 9670., 9805., 9840., ADAPAZARI BOLU YOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIMEN, ÇİMEN, MAMURE, MERGIÇ, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 1050., 16151., 16500., 16514., 16524., 16525., 18019., 18020., 18055./1, 18060., 18071., 18081., 18082., 18100., 18125., 18130., 18144., 18146., 18147., 18163., 18170., 18175., 18191., 18200., 18200. SK., 18201. SK., 18505. SK., 2130., 2130. CD., 893., AKSOY ÇK., BAĞDAT SK., BAHAR SK., BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BİLGİN ÇK. SK., CEYLAN SK., ÇEVRE SK., ÇİÇEK SK., D 100 KARAYOLU, DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, KILIÇLAR ÇK., MAMURE KÖYÜ İÇ YOLU, MAMURE KÖYÜ YOLU, MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI, MERKEZ MAMURE, OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., YAVUZLAR ÇK., YENI, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEĞİRMENTEPE, KADIFEKALE, KADİFEKALE, KARADERE, MERKEZ, MUHAPDEDE, N KENDISI mahallelerinde 13203, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DEĞİRMENTEPE KÖYÜ YOLU, DERE SK., DERE_3, İsimsiz81, KADİFEKALE DERE, KADİFEKALE MERKEZ, MERKEZ, MERKEZ_162, MERKEZ_27, MERKEZ_38, MUHAPDEDE, MUHAPDEDE KÖYÜ YOLU, ÜST sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI, YUKARI mahallelerinde AKÇAKOCABEY BULVAR, AKÇAM SK., ALİ ÇAVUŞ SK., ALPEREN SK., BADEM 1 SK., BALA ÇEBİ SK., BAŞAK SK., ÇİMEN SK., DERVİŞ AHMET SK., FEVZİ PAŞA SK., FEYZULLAH SK., GÖKTEPE SK., GÖREN, GÖREN CD., HACI ALİ OSMAN SK., HACI HAFIZ 2, HACI HAFIZ 2 SK., HACI OSMANLAR SK., HACI ŞAKİR SK., HACIHAFIZ1 SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., INCI, ISTANBUL, İLLA CD., İNCİ SK., KANARYA, KANARYA SK., KAPAÇLAR SK., KARADUT, KESME, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KIZLAR AGASI, KIZLAR AGASI SK., KIZLAR AĞASI SK., KOÇBABA SK., LERZAN, MEYDAN SK., MUALİM AZİZ SK., MUALLİM SK., NUR SK., OKUL SK., OSMAN NABİ SK., PINAR SK., RACİL SK., RIFAT ILGAZ, SARICA SK., SARIGÜL SK., SEDİR SK., SEMA SK., TALAT UĞUR CD., TERZİ EMİNLER SK., TÜRBE SK., YANMAZ, YARENLER SK., YILDIZ SK., YONCA, YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAZAN, IHLAMUR SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SANTRAL CD., TANER SK., UYSAL SK., YOSUN, YOSUN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mart Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMA mahallelerinde 701. SK., 802. SK., GÖL, TAHİR EFENDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Mart Cuma 14:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , AHMETDAGI, AKTAŞ, ARABACI, AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAĞA, DİLAVER, EDİLLİ, ESMAHANIM, GÖKTEPE, HACI YUSUFLAR, HEMŞİN, KARABURUN, KAVAKLIK, KAYADIBI, KEÇİKAYA, KEPENÇ, KOÇULLU, KÖYIÇI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, KURUKAVAK, KÜPLER, MELENAĞZI, MERKEZ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, NAZIMBEY, PAŞALAR, SARIYAYLA, TAHİRLİ, UĞURLU, YENİCE, YUKARI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 100, 101, 1016, 102 SK., 1024, 104, 104 SK., 105, 1055, 2, 201, 8, 887., AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BİRLİK SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, CUMAYERİ KÖY YOLU, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, DOĞA TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KÖY IÇI, KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KUĞU SK., KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, MELENAGZI, MELENAĞIZI KÖYÜ YOLU, MELENAĞZI KÖYÜ İÇ YOLU, MESEN, NAZIMBEY, NAZIMBEY KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YAGMUR, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.