28 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. 22 il için sarı kodlu uyarı yapılırken hava sıcaklıklarının da 4-5 derece düşerek mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde kuvvetli
K.MARAŞ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı , yağışlar kıyı kesimlerde kuvvetli
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı , yağışlar iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde itibaren toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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