28 Nisan DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 22:52

DÜZCE ilinde 28 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUGÖL, N KENDISI mahallelerinde KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, ORHANGAZİ, ORTANCA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARCIK, TAVUKPINARI mahallelerinde PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN mahallelerinde BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 123., 142. SK., DUROĞLU SK., EREL SK., GÖZDE SK., SEHIT SADIK, ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 125. SK., BOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 08:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, ŞIRALIK mahallelerinde 124., 163., 5500. CD., BOLU, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH mahallelerinde 1107., 2554., 2554. SK., 2555. SK., 2557. SK., 2558. SK., 2567. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 790. SK., ALAN SK., ÇARDAK SK., LÜTFÜ AKAR STADYUM, LÜTFÜ AKAR STADYUM SK., MEHMET AKİF ERSOY SK., NAMIK KEMAL SK., ÖMER SEYFETTİN SK., RASİM BETİR PAŞA BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR mahallelerinde 2557., 2603. SK., 2613. SK., 2615. SK., 2665. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜMÜŞPINAR, KİRAZLI, N KENDISI mahallelerinde 9670., D100 KARAYOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI, HACISÜLEYMANBEY, N KENDISI, TAŞLIK, YEŞİL mahallelerinde 901., 902. SK., 904., 907., AKINCI SK., GÜMÜŞHANE SK., HACISÜLEYMANBEY KÜME EVLER, hacısüleymanbey yolu, ORG.RASIM BETIR, ORG.RASİM BETİR CD., ORGENERAL RASİM BETİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKIRI mahallelerinde 903. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHİRAĞA mahallelerinde ACAR SK., HALİL ARSLAN CD., HASAN ÇELEBİ SK., İ. HAKKI ÇELEBİ SK., MEHMET ACAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 16:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSHAKLAR, N KENDISI mahallelerinde ESENLI, ISHAKLAR, İSHAKLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KIRAN, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELİKDERE mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.