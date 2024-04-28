28 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.04.2024 - 22:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 22:52

SAKARYA ilinde 28 Nisan Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCAALI, KIZILCAALİ, MÜEZZİNLER, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLİ, ALEFLİ SK., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK., YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, ZİAHMET mahallelerinde 4007 SK., GIRGIRLAR, GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ABDUL KADİR SK., ACI ELMA, ACI ELMA SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECI CD., ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., AHMET ÇAVUS, ATILIŞLAR SK., AYDIN SK., BESEVLER, BESEVLER CD., BOZPINAR (YENİCAMİİ) SK., DİK SK., ESKİÇEŞME SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., GÜNEY SK., HARMANLIK, HARMANLIK SK., KARADENIZ CD., KARADENİZ CD., KARASU, KASIKÇI, KAŞIKÇI SK., KÖSEKAPI, KÖSEKAPI CD., KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, KUYUÜSTÜ SK., M ALBAY SK., NAMIK KEMAL, OSMANPASA CD., OSMANPAŞA CD., PERGEL SK., SAKARYA CD., SAKLI, SEHIT CIHAN DEMIREL, SINANOGLU CAMII, SINANOGLU/1, TURGUT REIS, TURGUT REIS SK., TURGUT REİS SK., TÜTÜNLÜK CD., YENICAMII, YENİ CAMİ CD., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇUKUR, DAMLIK, DEGIRMENCIK, DEĞİRMENCİK mahallelerinde 1403, 301 SK., 302 SK., 303 SK., 304, 304 SK., 305 SK., 306 SK., 307 SK., 308 SK., 309, 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 312. SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 322 SK., 322. SK., 351 SK., 351. SK., 352, 352 SK., 353 SK., 354 SK., 355 SK., 356 SK., 357, 357 SK., 358 SK., 359 SK., 360 SK., 361, 361 SK., 362 SK., 363, 363 SK., 364, 364 SK., 365 SK., 366, 366 SK., 367 SK., 368 SK., 369 SK., AKÇUKUR, AKÇUKUR SK., AKÇUKUR/5, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARA, DAMLIK KÖYÜ YOLU, DEGIRMENCIK/11, ERTUGRUL GAZI, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, SEREFIYE mahallelerinde 24230, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, ASAGI, ASMALI SK., ASMLAI SK., AŞAĞI SK., BAHAR SK., BAHAR_2, BARIŞ, BAYRAK SK., BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, CİVEK SK., ÇIGDEM, DERE_1, DERVIS, DOĞAN SK., ERENLER SK., FATMA TEYZE SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, HIZALLAR, KANSU SK., ORTA MAHALLE (TOPÇUSIRTI), PINAR, REŞADİYE, SAMANPAZARI, SEREFIYE, ŞİFA SK., UGUR_1, UĞUR_1, YAĞMUR, YAPRAK, YILDIZ, YUKARI HAMAM, YUKARI HAMAM SK., YUKARI SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Nisan Pazar 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKYAZI, ANKARA, ANKARA (TOPÇUSIRTI), ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), CENGİZ SK., ISIK(KUZULUK), KORU SK., KUS, KUŞ SK., KUZULUK KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., MADENSUYU SK., OMAY (KUZULUK), OMAY SK., REŞİTBEY SK., YASEMIN, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 28 Nisan Pazar 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUSLAR, DURMUŞLAR, KUZULUK TOPÇUSIRTI, TASAGIL, TAŞBURUN, YONGALIK mahallelerinde 4011 SK., BELDİBİ, BOĞAZ SK., BOZTEPE SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FABRIKA, FABRİKA, FIDAN, FİDAN SK., GÖL, GÖL SK., IPEK, KARANFIL_1, KARŞI, KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU SK., MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU SK., PAPATYA SK., SAMANPAZARI SK., SARMAŞIK SK., TASAGIL, TASAGIL SK., TAŞBURUN SK., TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., YANIK SK., YAZAKISA, YENI, YENİ SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1406. SK., 1407. SK., 1504. SK., 1505., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1510., 1510. SK., 1511. SK., 1512. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1530. SK., ADLIYE-, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1512., 1513. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., 1531, ADLİYE, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA, TEPECIK mahallelerinde 2.GEÇIT SK., 2.GEÇİT SK., 38., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., ALİ KOÇ SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., ÇIKMAZ SK., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., İNÖNÜ CD., KOTUK SK., MESE SK., MEŞE SK., OLUK SK., SARP, ÜVEZ SK., VATAN SK., YENI CD., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 28 Nisan Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde 360. SK., BAĞLAR CD., OGUZHAN, OĞUZHAN SK., PARK SK., SAFRANCIK SK., ŞEN SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 28 Nisan Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY, KEMALIYE, KEMALİYE, KÖRFEZ, TEPE mahallelerinde 70. NOLU, 901, 901 KÜME EVLER, AÇMA, ARI SK., AYAN CD., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN CD., DEGIRMENDERE, DEGIRMENDERE SK., DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., GENÇLER SK., HÜRRIYET, KAYALARMEMDUHİYE, KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARRESITBEY MERKEZ SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KEMALIYE, KEMALİYE CD., KEMALİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF, MEHMET AKIF CD., MERKEZ, MERKEZ4, MERKEZ6, PINAR SK., REŞİTBEY, SEFA, SEFA SK., SÖĞÜT CD., YENİ SAKARYA, YEŞİLTEPE CD., YÜCE RIFAT SK., YÜKSEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 28 Nisan Pazar 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA, KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., BAŞAK TRAKTÖR, D-100 YAN YOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.