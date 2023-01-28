28 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 28 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Raporda 20 il için sarı ve turuncu alarmı verildi. Birçok kent için sağanak yağmur ve fırtına alarmı verilirken; İstanbul ve çevrelerinde ise kar yağışı ve soğuk hava hakim olacak. İşte il il yeni hava durumu...
Türkiye geç de olsa beklenen kış havası etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 6°C, 15°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 19°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ÇANKIRI -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 13°C
Öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA 2°C, 13°C
Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 16°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 11°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 14°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -10°C, -1°C
Kar yağışlı
KARS -15°C, 0°C
Kar yağışlı
MALATYA -2°C, 0°C
Kar yağışlı
VAN -6°C, 1°C
Kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 7°C
Sabah saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
SİİRT 0°C, 6°C
Yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 12°C
Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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