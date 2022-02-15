28. POMEM sınav giriş yerleri belli oldu
2022 POMEM sınavları için katılımcıların sınava giriş yerleri ve sınav tarihleri açıklandı. Başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylar için POMEM sınavının detayları merak konusu oldu.
Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM) sınavları için merakla
beklenen süreç netleşmiş oldu. Geçtiğimiz günlerde sınava girişe hak kazanan
adaylar açıklanmıştı. Bu adaylar için 28. Dönem POMEM sınavları için sınav
yerleri ve diğer detaylar da açıklandı.
Sınav giriş yerleri ile ilgili açıklamayı Polis Akademisi
Başkanlığı yaptı. Yayımlamış olduğu yazılı açıklamada “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı
Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adayların sınav
yerleri ve tarihleri açıklanmıştır” şeklinde bir duyuru yapıldı.
2022 POMEM sınav giriş belgeleri ve tarihleri nasıl
sorgulanır?
Polis Akademisi Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre,
sınava girecek olan adaylar sınava giriş belgeleri ve diğer detayları e-Devlet
uygulaması üzerinden sorgulayabilecekler. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan
sonra “Polis Akademisi Sınav Giriş Bilgisi Sorgulama” sekmesine tıklayarak
gerekli olan bilgilerin hepsine ulaşabilecek.
POMEM sınavı nedir?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri olarak kısaltılan POMEM,
polis memurları yetiştirmek için mesleki eğitimler veren kurum ya da kurumlar
olarak ifade edilir. POMEM’e girip, eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere
Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM’de eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin
aday memur olabilmeleri için öğrenim sürecini önceden belirlenen süre
içerisinde başarı ile tamamlamış olmalılardır.
POMEM başvuru şartları nelerdir?
POMEM için başvuru şartları, Polis Akademisi Başkanlığı
tarafından aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
a)
T.C. vatandaşı olmak,
b)
Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya
2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),
önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan
türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç)
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017
veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az
(48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya
Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer
almamaktadır.)
d)
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden
önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi
itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki
tarihlerde doğmuş olmak),
e)
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle
endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g)
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları
taşımak,
ğ)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,
2)
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm
olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
h)
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek
başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve
bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı
mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde
nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
ı)
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan
kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i)
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
j)
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k)
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış
olmak,
l)
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m)
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre silahaltında
bulunmamak.'
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