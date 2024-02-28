28 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:23

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:23

DÜZCE ilinde 28 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1226., 1226. SK., 1229. SK., 1233., 1234. SK., 1235. SK., 1236. SK., 1250. SK., 1251., 1252. SK., 1254. SK., 1255. SK., 1256. SK., 1257. SK., 1258. SK., ESKI AKÇAKOCA, ESKİ AKÇAKOCA CD., KEMAL KUYUMCU SK., KIVILCIM SK., UMUT SK., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKLI ÇİFTLİK, N KENDISI mahallelerinde BATAKLI ÇIFTLIK, BATAKLIÇİFTLİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI mahallelerinde 2820., 2826., 2869. SK., 2870. SK., 2871. SK., 2948., 2948. CD., 2949., 2971., 2971. CD., 2972., 2974. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP 442., KONURALP 500. CD., KONURALP 507., KONURALP 512., KONURALP 519. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLİ, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, HATİPLİ SK., KONURALP 431., KONURALP 506. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, ORHANGAZİ, YUKARI mahallelerinde KONURALP 353., KONURALP 502., MELEN CD., MERKEZ YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 272., KONURALP 432., KONURALP 550., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 10:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZİ mahallelerinde KONURALP 495. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 500., KONURALP 504., KONURALP 555., YÖRÜKLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, HACIMEHMET, KAHVECI, N KENDISI mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 9100., 9130., 9131., 9132., D100 KARAYOLU, DOGANLI, KAHVECI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATIPLI, KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde HATIPLI, HATİPLİKETENCİLER KÖYÜ YOLU, KETENCILER, KETENCİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUSABABA, N KENDISI mahallelerinde KÖY, MUSABABA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP VEZIROGLU, SERT ÇK. SK., SERTOĞLU ÇK. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, YAKA mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP AKÇAKOCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINPINAR, CUMA mahallelerinde 2020., AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇINARLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALLICA, CUMA, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI, HAKKI HOCA, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, SOSE ALTI, ŞOSE ALTI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, BALLICA KÖYÜ İÇ YOLU, CUMA, ÇINARLI KÖYÜ İÇ YOLU, DEGIRMEN, DEPO, GÖLORMANI KÖYÜ YOLU, KALYONCU, KARAÇAVUS, KARASAKAL, NUSRET YILMAZ, PARK İÇİ YOLU, SOSE ALTI, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKUZPINAR, TEKIRPINAR, TEKİRPINAR mahallelerinde 101, 403, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, TEKIRPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUKURHAN, HALİLBEY, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, SOĞUKSU, SULTANİYE mahallelerinde ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ANADOLU OTOYOLU, HALILBEY, HALİLBEY KÖYÜ YOLU, MERKEZ SK., MERKEZ_24, SOGUKSU, SOĞUKSU KÖYÜ YOLU, SULTANIYE, SULTANİYE KÖYÜ YOLU, YENİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDEDÜZÜ, N KENDISI, PAZARCIK mahallelerinde DEDEDÜZÜ, DEDEDÜZÜ KÖYÜ YOLU, PAZARCIK, PAZARCIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YEŞİLYAYLA mahallelerinde YESILYAYLA, YEŞİLYAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YILDIZTEPE mahallelerinde YILDIZTEPE, YILDIZTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İMAMLAR mahallelerinde ÇEVİK SK., YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100 mahallelerinde D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, MUSABABA mahallelerinde KÖY SK., MUSABABA KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DIP, KULUBEYANI mahallelerinde ANKARA CD., DIP, KULUBEYANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 28 Şubat Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, POYRAZ, SALLAR mahallelerinde 4561., ÇEVRE YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, MERKEZ MH, SALLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.