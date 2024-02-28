28 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:24

Güncelleme: 28.02.2024 - 10:24

İZMİR ilinde 28 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında Şifne; , 4359, 6352, 6414/1, 6359, 6372, Sıte Icı Yol, Site İç Yol, Fener Yolu Konakları, Ara Sk., 7423 Sk., 6430. Sk., 6429. Sk., 6428. Sk., 6427. Sk., 6426. Sk., 6424. Sk., 6421. Sk., 6420. Sk., 6419. Sk., 6417. Sk., 6415. Sk., 6412. Sk., 6411. Sk., 6409. Sk., 6408. Sk., 6406. Sk., 6404. Sk., 6403. Sk., 6402. Sk., 6401/1, 6400. Sk., 6399. Sk., 6398. Sk., 6397. Sk., 6396. Sk., 6395. Sk., 6394. Sk., 6393/1. Sk., 6393. Sk., 6392. Sk., 6391. Sk., 6390. Sk., 6389. Sk., 6388. Sk., 6387. Sk., 6386. Sk., 6385. Sk., 6384. Sk., 6383. Sk., 6382. Sk., 6381. Sk., 6380. Sk., 6379. Sk., 6378. Sk., 6377. Sk., 6376. Sk., 6375. Sk., 6374. Sk., 6373. Sk., 6372. Sk., 6371. Sk., 6370. Sk., 6369/1, 6366. Sk., 6362. Sk., 6360, 6359. Sk., 6357. Sk., 6355/1. Sk., 6355. Sk., 6354, 6353. Sk., 6351, 6350. Sk., 6349. Sk., 6337. Sk., 6165, 6163/2. Sk., 6163/1, 6422, 6418, 6367, 6418/1 sk., 6353/1, 6364, 6368, 6407, 6000, 6352/1, İsimsiz10, İsimsiz9, 6417/1, İsimsiz6, 6359 sk., İsimsiz4, 6267. Sk., İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında Reisdere; 6019, 6161/3, 6007, Siteiçyol, Site İç Yol, 6163. Sk., 6162. Sk., 6161. Sk., 6160. Sk., 6159/2. Sk., 6159. Sk., 6158/1. Sk., 6158. Sk., 6157/2. Sk., 6157. Sk., 6156. Sk., 6155. Sk., 6154. Sk., 6153. Sk., 6152. Sk., 6147/2. Sk., 6146. Sk., 6144. Sk., 6143. Sk., 6141. Sk., 6140. Sk., 6139. Sk., 6138. Sk., 6133. Sk., 6128. Sk., 6127. Sk., 6126. Sk., 6125. Sk., 6124. Sk., 6123. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119/5. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6116. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6108/1. Sk., 6108. Sk., 6105. Sk., 6104. Sk., 6103. Sk., 6101. Sk., 6099/2. Sk., 6099. Sk., 6098. Sk., 6097. Sk., 6096. Sk., 6093. Sk., 6092. Sk., 6090. Sk., 6089. Sk., 6088. Sk., 6087. Sk., 6086. Sk., 6085. Sk., 6084, 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6082. Sk., 6081. Sk., 6080/1, 6079. Sk., 6078. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6060. Sk., 6051. Sk., 6034. Sk., 6033. Sk., 6032. Sk., 6031. Sk., 6030. Sk., 6029. Sk., 6025/1. Sk., 6025. Sk., 6024. Sk., 6021. Sk., 6020. Sk., 6019. Sk., 6015. Sk., 6014. Sk., 6013. Sk., 6012. Sk., 6011. Sk., 6010. Sk., 6009. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6004/3. Sk., 6004/2. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6139/1 Sk., 6001. Sk, 6163/3 sk., 6016, 6033/2, 6034/1 sk, 6099/4, 6161/2, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında Yalı; 6245. Sk., 6244. Sk., 6243. Sk., 6241. Sk., 6240. Sk., 6239. Sk., 6238. Sk., 6237. Sk., 6236. Sk., 6235. Sk., 6232. Sk., 6231. Sk., 6230. Sk., 6228. Sk., 6227. Sk., 6226. Sk., 6225. Sk., 6224. Sk., 6223. Sk., İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, 6291 sk., İsimsiz9, 6275, İsimsiz6, , 6221. Sk., 6220. Sk., 6219. Sk., 6218, 6217. Sk., 6216. Sk., 6215. Sk., 6209. Sk., 6206. Sk., 6205. Sk., 6203. Sk., 6202. Sk., 6201. Sk., 6200. Sk., 6199. Sk., 6198. Sk., 6197. Sk., 6196. Sk., 6195/1. Sk., 6195. Sk., 6194. Sk., 6193. Sk., 6192. Sk., 6191/1. Sk., 6187/1. Sk., 6187. Sk., 6186. Sk., 6185. Sk., 6182. Sk., 6181. Sk., 6180. Sk., 6179. Sk., 6178/2. Sk., 6178/1. Sk., 6178. Sk., 6177. Sk., 6176. Sk., 6175/1. Sk., 6175. Sk., 6174. Sk., 6173/1. Sk., 6173. Sk., 6172/1. Sk., 6172. Sk., 6170. Sk., 6169. Sk., 6167. Sk., 6166/1. Sk., 6166. Sk., 6165, 6163/1, 6163/1, 6160/1. Sk., 6159/1. Sk., 6158/2. Sk., 6157/1. Sk., 6156/1. Sk., 6155/1. Sk., 6157/6 SK., 6157/5 SK., 6323. Sk., 6267. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6277. Sk., 6279. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., 6319/1, 6307, 6201, 6278, 6346. Sk., 6344. Sk., 6343. Sk., 6342. Sk., 6342 Sk., 6339. Sk., 6338/1. Sk., 6338. Sk., 6337. Sk., 6336. Sk., 6332 Sk., 6330. Sk., 6330 Sk., 6329. Sk., 6327. Sk., 6325. Sk., 6324. Sk., 6323. Sk., 6319. Sk., 6317. Sk., 6316. Sk., 6315. Sk., 6314. Sk., 6312. Sk., 6311. Sk., 6306. Sk., 6304. Sk., 6303. Sk., 6302. Sk., 6301. Sk., 6300. Sk., 6299. Sk., 6298. Sk., 6297. Sk., 6296. Sk., 6295. Sk., 6294. Sk., 6293. Sk., 6291/1. Sk., 6291. Sk., 6289. Sk., 6287. Sk., 6285. Sk., 6284. Sk., 6283. Sk., 6282. Sk., 6281. Sk., 6280. Sk., 6157/4 SK., 6308/1, 6334, 6001. Sk., 6266/1, 6292 SK, 6291/2 SK., 6291/3 SK., 6308, 6000, İsimsiz3, İsimsiz53, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz19, İsimsiz18, 6279/1. Sk., 6255. Sk., 6254. Sk., 6250. Sk., 6248. Sk., 6247. Sk., 6246. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında Germiyan; 6299/1 SK., 6291/2 SK., 6292 SK, İsimsiz266, İsimsiz265, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:06.255-2024-02-28 16:00:12.287 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:28.192-2024-02-28 18:00:34.622 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 13:00:17.767-2024-02-28 17:00:30.356 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:28.192-2024-02-28 18:00:34.622 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:28.192-2024-02-28 18:00:34.622 saatleri arasında Kozağaç; , 217. Sk., 217/1. Sk., 240. Sk., 236. Sk., 233. Sk., 277/7. Sk., 277. Sk., 254. Sk., 253/3. Sk., 249/4. Sk., 249/1. Sk., 249. Sk., 248. Sk., 244/2 Sk., 244. Sk., 240/4. Sk., 240/3. Sk., 240/2. Sk., 240/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DIKILI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında Cumhuriyet; 405. Sk., 532. Sk., 534. Sk., 538. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 548. Sk., ATATÜRK, BAHRİYE ÜÇOK, Beyaz Evler Sitesi, Dikili Parkı, Fesleğen Sk, Fesleğen Sk., Fulya Sk., Gülcü Baba Sk., Hasan Tahsin Cd., Ihlamur, Ihlamur Sk., Karanfil Sk., Kılıç, Mavi Bayrak Halk Plajı, ÇETİN EMEÇ, Uğur Mumcu Cd., Uğur Mumcu, TURAN DURSUN, Site İç Yolu, Site İç Yol, Site İc Yolu, Site Yolu, Site Yol, Sahil Yolu Cd., Merhum Sk., 391, 491, 405, 375/1, 355, 386, 444, 427/2 sk, 380/1, 446, 451/1, 515, , 536, 479, 498, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz30, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz61, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, 427, 445/1, 407, İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz99, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 443, 445/1 Sk., 394 Sk., 407 Sk., İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz117, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz132, İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz137, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz140, İsimsiz141, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, 481/1, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, İsimsiz155, İsimsiz156, İsimsiz157, İsimsiz161, İsimsiz162, İsimsiz165, 496, 442 Sk., İsimsiz168, İsimsiz169, 479/1, İsimsiz171, İsimsiz172, İsimsiz174, İsimsiz175, İsimsiz176, 506sk, 457 Sk., İsimsiz179, İsimsiz180, İsimsiz182, İsimsiz183, 445, 359, 462, 453, 453, 443/5, 443/6, 463/1 Sokak, 407/1 Sokak, 392/3, 429 Sk., 392/4 Sk., 445, 446, 544, 463/1 Sk., 452 Sk., 453 Sk., 494 SK., 445/1 Sk., 442 Sk., 538, 443/3 Sk., 458/1 Sk., 479, 443/4 Sk, 499 Sk., ıhlamur, 425/1, 508 Sk., 443/6, 442 SK, 504/1 Sk., 445/1 Sk, 429/1 Sk, 459 Sokak, 384 SK, 392, 368. Sk., 369, 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374, 375. Sk., 375/1. Sk., 375/2. Sk., 379/3. Sk., 376, 377. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 384/1. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 390. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 396/1 Sk., 398. Sk., 399/1. Sk., 400. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405/1, 405/2 Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 42/1. Sk., 420. Sk., 420/1, 421. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 425/1, 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 302/1. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307, 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 319/1. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 328. Sk., 329, 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 339. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 345. Sk., 348. Sk., 348/1. Sk., 348/2. Sk., 348/4. Sk., 348/5. Sk., 348/6. Sk., 348/7. Sk., 348/8. Sk., 349. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360, 361. Sk., 362, 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 367. Sk., ŞEHİT ARAS KILIÇ, 429. Sk., 430. Sk., 430/1. Sk., 431, 432. Sk., 433. Sk., 434. Sk., 435. Sk., 435/1. Sk., 435/2. Sk., 436. Sk., 437. Sk., 439. Sk., 441. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 445. Sk., 450, 447. Sk., 449. Sk., 456. Sk., 458. Sk., 459. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 465/1. Sk., 466. Sk., 466/1. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 478. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483/1. Sk., 484. Sk., 485. Sk., 487. Sk., 487/1. Sk., 488. Sk., 489. Sk., 490. Sk., 491. Sk., 492. Sk., 493. Sk., 496. Sk., 497. Sk., 499. Sk., 499/1. Sk., 500. Sk., 501. Sk., 502, 503. Sk., 504. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 514. Sk., 516. Sk., 516/1. Sk., 520. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 528. Sk., 530. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında Salimbey; ŞEHİT SAMİ AKBULUT, ATATÜRK, Adnan Menderes Cd., 30, 28/1. Sk., 28, 27. Sk., 26. Sk., 25/1. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 19. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 12. Sk., 10. Sk., 13, 27, İsimsiz6, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında İsmetpaşa; 103/1. Sk., 103. Sk., 102. Sk., 10/1. Sk., 10. Sk., 1, Sardunya, 123 Sk., 13, 80/1, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz77, İsimsiz65, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz50, İsimsiz49, 76/1, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , 127/1, 121/2, LALE, ŞEHİT SAMİ AKBULUT, Sanayi Cd., Pazar Yeri İci, MENEKŞE, Burmalı Çeşme Sk., Burmalı Çeşme, ATATÜRK, Adnan Menderes Cd., 9. Sk., 84. Sk., 80. Sk., 8, 7/2. Sk., 7/1. Sk., 7. Sk., 62, 5. Sk., 46. Sk., 44. Sk., 4/2. Sk., 4/1. Sk., 3/2. Sk., 3/1. Sk., 3, 127/2. Sk., 127. Sk., 121/3. Sk., 121. Sk., 11/1 Sk., 11. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında Gazipaşa; 24. Sk., ŞEHİT SAMİ AKBULUT, YAKAMOZ, ZEYREK, Nergis Sk., 81. Sk., 75. Cd., 69. Sk., 61, 57/1, 57. Sk., 55. Sk., 53. Sk., 49, 45. Sk., 39/2. Sk., 39/1. Sk., 39. Sk., 37. Sk., 29. Sk., 28, 27/1. Sk., 27. Sk., 20. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 14. Sk., 12. Sk., 27, İsimsiz25, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , 35. Sk., 33. Sk., 31. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında Gökçeağıl; GÖKÇEAĞIL KENELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında Kabakum; , İsimsiz84, 466/1. Sk., 466/2. Sk., Dutlu, Ege, Mavi Ege Kent Sitesi, Sahil Yolu Cd., Site İç Yolu, İpek, Şair Eşref Villaları elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:55.649-2024-02-28 16:00:00.725 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında Gölcük; 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 442. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9410. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9421. Sk., 9422. Sk., 9423. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd., Şair Mehmet Akif Ersoy, 9406. Sk., 9404. Sk., 9403. Sk., 9402, 9401. Sk., 9400. Sk., 448. Sk., , İsimsiz1, 134. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 9417. Sk., 419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında Yeşil Pınar; 317. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy, 323, 320/1, 316. Sk., 314/1. Sk., 314. Sk., 129. Sk., 105/2. Sk., 329 Sk., 326, 318. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 424. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında İncirli Pınar; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz11, İsimsiz12, 9107/1, 133 Sk., 126/2, 103. Sk., 103/1. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 105/2. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 108/1. Sk., 110/2. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 121/1. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125, 125/1. Sk., 125/2. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 9142. Sk., 9142/1. Sk., 9403. Sk., 9404. Sk., 9422. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 104/2, 143/3, 143, 129/4, 105/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında Irmak; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, 528. Sk., 538. Sk., 538/1. Sk., 541. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 546. Sk., 547. Sk., 548. Sk., 548/1. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., Turgut Özal Blv., Dr. Burhan Özfatura Cd., Cumhuriyet Cd., 9525. Sk., 9524. Sk., 9523. Sk., 9522. Sk., 9521. Sk., 9520. Sk., 9519. Sk., 9518. Sk., 9517. Sk., 9516. Sk., 9515. Sk., 9508. Sk., 9507. Sk., 9506. Sk., 9505. Sk., 9504. Sk., 9503. Sk., 9502. Sk., 555. Sk., 554. Sk., 553. Sk., 552. Sk., 551. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında Zeytinlik; İsimsiz5, 9024. Sk., 9025. Sk., 9026. Sk., Turgut Özal Blv., Vali Kutlu Aktaş Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 10:00:57.439-2024-02-28 16:00:04.792 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında Çamlı; Saray Sk., Kültür Sk., Ulus, Yasemin Sk., YENİ, Çamlıca, SAĞLIK, KAPTAN, Şahin Sk., İzmir-Seferihisar Yolu, Çicek Sk., Çamlıca Cd., Yaren, Saray, Barış, , ŞAHİN, Yasemin, Okyanus, Sevgi Sk., Zeytin, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında Yelki; 2540. Sk., 2559. Sk., 2732. Sk., 2546. Sk., Namık Elal Cd., , 2544. Sk., 2561. Sk., 2567. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2353. Sk., 2349. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 12:00:17.144-2024-02-28 15:00:29.393 saatleri arasında Bademler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 13:00:17.767-2024-02-28 17:00:30.356 saatleri arasında Vatan; , Filiz Cd., 9109. Sk., 9066. Sk., 9186. Sk., 9096. Sk., Ordu Cd., 9047. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 13:00:17.767-2024-02-28 17:00:30.356 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 13:00:17.767-2024-02-28 17:00:30.356 saatleri arasında Arap Hasan; Gazeteci Hasan Tahsin Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında Kayadibi; , 9751, Gündoğdu Sk., Funda Sk., Kayadibi Cd., Gelincik Sk., Gelincik, Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında Çamiçi; Çamiçi Cd., Çimen Sk., çam sokak, Çam Sk., Çağla Sk., Sedir Sk., Çilek Sk., , İsimsiz35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında Karaçam; , Gelincik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-28 2024-02-28 14:00:25.348-2024-02-28 17:00:38.454 saatleri arasında Eğridere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.