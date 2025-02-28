28 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:56

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:56

MANİSA ilinde 28 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Evciler; Yırca Mh. Yaykır Mvk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Çavdır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Deniş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kozluören; , Kozluören Köyü İç Yılu, Kozluören Köyü Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kozluören Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında İstasyon; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Yırca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Yırca; , Yırca Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz46, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz47, İsimsiz60 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Adil; , Adil Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Bayat; , Bayat Köyü İç Yolu, BAYAT, Bayat Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Beyce; , Beyce Köyü Yolu, Beyce Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz15, Büyük Güney Mh. Bağarası Mvk., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, Beyce Sk., İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Kum; , Kum Köyü İç Yolu, Savaştepe Soma Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz14, İsimsiz17, Küçükışıklar Köyü , İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Koyundere; Koyundere Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Kızılören; İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, Kızılören - Göktaş , Patika, Kızılören Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Karacakaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Karacahisar; İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, Karacahisar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Sevişler; Yabacı Sk., , Sevişler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz5, Sevişler Site, İsimsiz56, Sevişer Site, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Heciz; İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, Heciz Köyü İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, Heciz Sk., İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz1, Patika, Heciz Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Hatun; HATUN, Hatun Sk., İsimsiz54, İsimsiz37, Hatun Köyü İç Yolu, Savaştepe Soma Yolu, Hatun Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Göktaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Eğnez; İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, Eğnez Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Dualar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Büyük Güney; , İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Büyük Işıklar; , Büyükışıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Çavdır; , Çavdır Köyü Yolu, İsimsiz5, AKSU MEVKİ, AKSU MEVKİ, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Köpürdekli Mvk, Musahoca Köyü Yolu, Çavdır Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Darkale; , Darkale Köyü, Darkale Köyü İç Yol, Darkale Köyü İç Yolu, Darkale İç Yol, Patika, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Darkale Köy Yolu , İsimsiz20, Darkale SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Dereköy; , Dereköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Cumhuriyet; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında İstasyon; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Samsacı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Sarıkaya; , KÖYCİVARI MVK., İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, Sarıkaya Köyü İç Yolu, Sarıkaya Sk., Sarıkaya Sk., SARIKAYA, SARIKAYA Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Kurtuluş; Yeşil Tuna Sk., , BASIN, Bülent Ecevit Parkı İçi , FEVZİ ÇAKMAK, Gençlik Sk., KAZIM KARABEKİR, MEVSİM, Selvili Sk., Tahsin Baykal Sk., YILDIRIM BEYAZIT, İnkılap Sk., İSTİKLAL, Şehitekmel Özpolat Sk., İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Cumhuriyet; Emek Sk., Emir Sk., GENERAL EMİN SEZGİN, GONCA, GÖKŞEN, Gülbey Sk., Gürkök Sk., KÜTAHYA, Madenci Sk., MENEKŞE, MİMOZA, Oğuz Sk., Sağlam Sk., Serhat Sk., Soma Kamyon Garajı İç Yolu, SOMAK, SUNDA ÜN, TELLİ, Uygur Sk., YAVUZ SELİM, Zambak Sk., ÇELEBİ, Öğretmen M. Reşat Çınarlı Sk., İLBEY, NİYAZİ ERAKINCI, Yavuz selim cad., Yavuz Selim Cad., İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz42, Ömür Sk., Cebeci Sk., , AKDOĞAN, ALİ EMRİ, Atmaca Sk., Avcı Sk., AĞAR, BAHATTİN METİN, Bayraktar Sk., Bora Sk., Cumhur Sk., Didem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Hürriyet; , Ada Sk., Adak Sk., Ayan Sk., AYDOĞDU, AŞIKLAR, Bozkurt Sk., Burak Sk., Buğday Sk., CEZAEVİ, Deniz Sk., Derviş Sk., Derya Sk., Doruk Sk., Doğuş Sk., Ebru Sk., EKİN, Emrah Sk., ERGUVAN, Gündoğan Sk., GÜREL, Maden Şehitleri Cad., Karataş Sk., Karayel Sk., Kaymakam Selami Teker Sk., KAYI, Kuzey Sk., KÜTAHYA, MUSA EFENDİ, Mimar Sk., Mustafa Sk., MUZAFFER TEZCAN, NAZIM YAVUZ, Necati Akmaz Sk., Onbaşıoğlu Sk., Patika, PETEK, REYHAN, Seda Sk., SELÇUKLU, Simge Sk., SİNEM, SUNDA ÜN, Tarakçı Sk., Tek Lojmanları İçi Yolu, TÜRKMEN, ULUS, YAVUZ SELİM, Yeliz Sk., Yener Sk., YETKİN, Yıldırım Sk., Çakır Efe Sk., Çeltek Sk., ÇINAR, Önal Sk., Öncü Sk., Öğretmen Hayati Bozkurt Sk., İsimsiz2, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, Maden Şehitleri Cad., Maden Şehitleri Cad., İsimsiz40, İsimsiz41, RÜZGAR SK., İsimsiz47, İsimsiz49, AYDOĞDU, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz62, İsimsiz66, İsimsiz71, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz78, İsimsiz68, Lalezar Sk., Melodi Sk., İPEK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında İnönü; , Türkmen Hoca Cad., Lagun Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında İstasyon; , KEMAL BALIKESİR, RIFAT KARACA CD. , YAVUZ SELİM, Hayıtlıdere Mevki, KEMAL BALIKESİR CAD., Eski Beycetepe Mvk., RIFATKARACA CAD., Demiryolaltı Mevki, GÜN SK., Kemal Balıkesir Cad. Altı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Karamanlı; Cemalettin Çandarlı, fulya, Şehit Haluk İnay Cd., İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Samsacı; , Alpaslan Sk., Ant Sk., Anıt Sk, Arı Sl., Aydınlık Sk., Cemalettin Çandarlı, Cemalettin Çandarlı Cd., Cevher Sk., Darkale Sk., Demir Sk., Derin Sk., Devecioğlu Sk., Devran Sk., Dübek Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Filiz Sk., Göktaşlı Sk., Karcılar Sk., Kartal Sk., Kelebek Sk., Kurşunlu Sk., Kurşunlu Çıkmazı Sk., Laleli Sk., Meram Sk., Söğütlü Sk., Söğütlü Çeşme Sk., Söüğütlü Çeşme Caddesi, Varlık Sk., Yankılıç Sk., Yıldıray Sk., ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Özver Sk, Üstün Sk., İsimsiz15, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz35, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz22, ÇERKEZ OSMAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Zafer; , Evciler Cd., Uluç Ali Paşa Sk., Volkan Sk, Zeybek Sk., Hatunköy Yolu, KEMAL BALIKESİR CD., ILGAR, ESER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Naldöken; , Naldöken Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, uruzlar, Naldöken Sk., İsimsiz41, İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Pirahmet; , Pirahmet, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Sk., İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Söğütçük; , Patika, Söğütcük Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz3, Söğütçük elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Turgutalp; , Nur Sk., Türkmen Hoca Cad., İsimsiz3, Balpınar Mvk. Kadı Değirmeni, Soma Çevre Yolu, GÜLŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Türkali; , Patika, Türkali Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Kısacıklar Cad., İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Ularca; , Ularca Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, İsimsiz29, Ularca Sk., İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Uruzlar; , Uruzlar Köyü İç Yolu, Uruzlar Sok., Uruzlar Sk., İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Vakıflı; , Patika, Vakıflı Köyü İç Yolu, İsimsiz39, Vakıflı Sk., İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Yayladalı; İsimsiz2, Yayladalı Köyü İç Yolu, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Avdan; , 1. Huzur Sk., 2. Huzur Sk., Afacan Sk., Akbaba Sk., ANAFARTALAR, Arzu Sk., AVCI, Avdan Köyü Yolu, BADEM, Başak Sk., Bilir Sk., Cami Sk., Can Sk., Canan Sk, Ceylan Sk., DEĞİRMEN, Duran Sk., Eğitim Sk., FATİH, FEVZİ PAŞA, Gül Sk., Ilıca Sk., Ilıca Sokak, Irmak Sk., Işık Sk., Kamaz Sk., Kamiller Sk, Kamiller Sk., Karanfil Sk., Kazım Karabekir Cd, Kazım Karabekir Cd., Kazım Karabekir Sk, Kuyu Sk, Lale Sk., Maden Sk., Manav Sk., Mezbaha Cd., Nergiz Sk., Ova Sk., Paşa Sk., Pınar Sk, Sezgin Sk., Sümbül Sk., Uysal Sk., Yayla Sk., Yonca Sk., YILDIRIM, Yılmaz Sk., Zeybek Sk., Zeytin Sk, Çakır Sk., İNANÇ, İnar Sk., İstiklal Cd., ŞAHİN, SEVİNÇ, ÇAYIR, EMRE, İsimsiz2, İsimsiz3, Avdan Sk., Avdan Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, Yukarı Avdan Sk., İsimsiz23, İsimsiz25, CAMBAZ, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz38, CAMBAZ SK., İsimsiz49, Cambaz Sk., Uysal Sk., İsimsiz52, Uysal Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz62, İsimsiz63, YILDIRIM CAD., İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İnanç, Bağcı Sk., İsimsiz83, Kazım Karabekir Cad., İsimsiz88, İsimsiz91, İsimsiz99, Avdan Ovası, İsimsiz104, İsimsiz108, Yukarıdere Mvk. Soma Çimento Yolu , İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz127, İsimsiz137, ZÜMRÜT, GÜVEN, ŞEN, ŞEKER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Cenkyeri; , Adnan Menderes Cd., Alparslan Sk., Asar Site Küme Evleri, Atatürk Cd., Avcı Sk., Aşağı Dere Caddesi, AŞAĞIPINAR, Bahçelievler Kümeevleri, BEŞEVLER, Can Sk., Cemal Ünal Caddesi, Cemal Ünal Cd., Cenk Cd., Cuma Sk., Dedebaşı Cd., Doğanevler Kümesi, DUTLU KUYU, DÖVÜCÜ, EKİN, Erakıncı Sk., Fatih Sk., Gazi Sk., Güvercin Sk., Hacı Süleyman Sk., Huzur Sokak, HÜRRİYET, Hüseyin Ali Dede Sk., Ihlamur Sk., Kanarya Sk., Karanfil Sk., Karanfil Sokak, Karcı Sokak, Kaya Sk., KEMAL BALIKESİR, Koreli Sk, Kubilay Sk., Kılıç Sk, Madenci Sk., MALAZGİRT, Manolya Sk., Mehmet Emin Özay Cd., Menekşe Sk., Mimar Sinan Sk., Muharrem Sk., Muharrem Sokak, Nadir Hakkı Önen Cd., Nizamoğlu Sk., Pelit Sk., PINAR, Sakarya Sk., Sağlık Sk., Selvi Sk., SİMAV, Site Sk., Sümbül Sk., Tki Cenkyeri Sosyal Tesisi İç Yolu, UYSAL, Uz Sk., Yazıkuyu Sk., Yirik Sk., YUNUS EMRE, Zambak Sk., ÇETİN, Özay Sk., Şahin Sk., Şan Sk., Şen Sk, Şükrü Saraçoğlu Yıldız Sk., SELVİ, KARAELMAS, YİRİK, Gülbahçe Sk., İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, Çividede Sk., İsimsiz12, İsimsiz15, Monalya Sk., İsimsiz17, Atatürk Cad., İsimsiz21, İsimsiz23, Selvi Sk., İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, Atatürk Cad., İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz70, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz22, İsimsiz95, İsimsiz96, Adnan Menderes Cad., Adnan Menderes Cad., İsimsiz122, Adnan Menderes CAD., İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, Aşağıpınar Mvk., İsimsiz133, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz137, İsimsiz139, Karaelmas Sk., Karaelmas Sk., İsimsiz143, İsimsiz144, Kaya Sk., Kamil Sk., DEVEÖNÜ Mvk., KAMİL, ATATÜRK, atatürk, GÜL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Akçaavlu; , Akçaavlu Köyü İç Yolu, Akçavlu Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Boncuklu; , Boncuklu Köyü İç Yolu, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Çatalçam; , Çatalcam Köyü İç Yolu, Çatalçam Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Devlethan; , Devlethan Köyü Yolu, Devlethan Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz16, İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Dualar; , Dualar Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz22, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz55 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Duğla; , Duğla Köyü İç Yolu, Patika, İsimsiz1, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Hacıyusuf; , Hacıyusuf Köyü İç Yolu, Hacıyusuf Sk., İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Hamidiye Merkez; , Çerkez Hamidiye Köyü İç Yolu, Baraj Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Kaplan; , Kaplan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Karaçam; , Karaçam Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Kiraz; , Kiraz Sk., Kiraz Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Kobaklar; , Kobaklar Köyü Yolu, Kobaklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Kozanlı; , YEŞİLKENT, İsimsiz30, İsimsiz33, KOZANLI MH., Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz40, Kozanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz43, İsimsiz44, Kozanlı Sok., Kozanlı Sk., İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz60, Yeşilkent Sk., İsimsiz75, Yeşilkent Sk., İsimsiz79, Yeşilkent Sk., Kozanlı Sk., Kozanlı, Kozanlı, KOZANLI SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Menteşe; , Menteşe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 13:00:39.331-2025-02-28 16:00:45.313 saatleri arasında Cuma; , AKPINAR, ALEYNA, ALİ YÖRÜK, ATLI, Aydın Sk., BALCI OĞLU, Bayramoğlu Sk., Benli Sk, BİLGE, Buğday Sk., Bülbül Sk., Cami Sk., CEMALETTİN CANDARLI, Cemalettin Çandarlı Cd., CENGİZ, CEZAEVİ, DAR, Derviş Sk., Dilek Sk., Duygulu Sk., FEVZİ ÇAKMAK, Gazhane Sk., Göktaşlı Sk., Hal Sk., Hamam Sk., Hatipoğlu Sk., Haznedar Çk., Işıklar Sk., KALENDER, KANARYA, Karcılar Sk., KAYALIK, KAZIM KARABEKİR, Kurşunlu Sk., MEHTAP, Mimar Sk., Mordoğan Sk., Mustafa Sk., MUZAFFER TEZCAN, Müge Sk., Ozan Sk., Sebzeciler Sk., Sergen Sk., SUFİ, Tepe Sk., TURNA, Uzay Sk., Yassı Tepe Sk., Yemişciler Sk., Yeni Cami Sk., YETKİN, Yurduseven Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Ziya Gökalp, ZİYA GÖKALP, Ziya Gökalp Cd, Çakır Efe Sk., Özen Sk., Özge Sk., Ümit Sk., Üstün Sk., KAYISI, MÜRVER, OZAN, ÜNSAL, Şahan, İsimsiz6, İsimsiz7, Şahan Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, Aydoğanhoşer Sk., Şahan Sk., Ara Sk., Ara Sk, Namık Kemal Cd., Akpınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Eğnez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Kozanlı; , ÇAĞLAYAN KONUT KOOP. , İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Adil; Kısrakdere Mvk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 15:00:06.46-2025-02-28 18:00:12.099 saatleri arasında Turgutalp; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Gelenbe; İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz47, Vatan Cad., İsimsiz49, İsimsiz57, İsimsiz58, Gelenbe Sk., İsimsiz32, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, Kocaova Mvk., İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Şht. Tahir Aymaz Cad., 7. Sk., İsimsiz80, İsimsiz81, VATAN CAD., İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz1201, 19. Sk., 19. Sk., Alacalar Cad., Harmanlık Mvk., VATAN CAD., VATAN CAD., 26 Sk., Atatürk, BALIKESİR YOLU, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., VATAN CAD., 13. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 25. Sk., 6., 19., , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, 1-1 Sk., İsimsiz18, 3 Sk., İsimsiz20, 2. Sk., 2. Sk., 2. Sk., İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Gökçukur; , Gökçukur MH., İsimsiz2, İsimsiz3, Gökçukur Köyü Yolu, Gökçukur Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Güvendik; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Güvendik Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, Güvendik Sk., İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Guvendik Köy Yolu, Guvendik Köy Yolu, Guvenlik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Hacet; , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Armutçuk Sk., İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, Hacet Köyü Yolu, Hacet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Halkahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz6, Gökçukur Sk., İsimsiz7, İsimsiz13, İsimsiz14, Halkaavlu Köyü Yolu, Halkaavlu Köyü İç Yolu, GÖKÇUKUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Hamidiye; , Hamidiye Sk., İsimsiz5, Donbayyatağı Mvk., Hamidiye Köyü Yolu, Hamidiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Hamitli; , İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, HAMİTLİ Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Hamitli Sk., İsimsiz1, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, Hamitli Sk., Hamitli Sk., Sarıorman Mvk., Hamitli Köyü Yolu, Hamitli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz5, İsimsiz6, Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kınık; , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Kınık Sk., İsimsiz23, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kocaiskan; , Kocaiskan Küme Evler, Kocaiskan Küme Evleri, KOCAİSKAN, DARDERESİ, İsimsiz1, Kocaiskan Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Kıryurt Mvk., Yaylacık Sk., İsimsiz15, Oyuklar Mvk., İsimsiz17, Yaylacık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, Çayıryeri Sok., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz48, Sarıkaya Mvk., İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz55, Kocaiskan, darderesi, Kocaiskan Köyü Yolu, Kocaiskan Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kuyucak; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Kuyucak, Kuyucak Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Sakarlı; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz1, Sakarlı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Söğütalan; , Bademli Sok., İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Söğütalanı, Söğütalanı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Bademli; , Bademli Sok., İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, Bademli Sk., Bademli Köy Civarı Mvk., Bademli Köy Civarı Mvk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Bakır; , 30-4., 37 Sk., TEVFİKİYE MH., İsimsiz3, Bakır Ova Yolu , Bakır Sk., İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz20, İsimsiz26, bakır köyü yolu, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz39, Bakır MH., Bakır Mh., İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz46, 31 Sk., 30 SK., İsimsiz50, İsimsiz51, 30-2 Sk., İsimsiz53, 39. Sk., İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz60, İsimsiz62, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, 26/1 SK., İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz88, İsimsiz89, 35 Sk., Bakır Sk., İsimsiz92, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz95, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz100, Bakır Sk., İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz105, 30-1., İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz114, 21. SK., 9 Sk., İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz119, İsimsiz124, İsimsiz126, İsimsiz136, Tahir Uslu CAD., 30-1 Sk., 39. Sk., 40-1 Sk., 15. Sk., 27. Sk., 27/1. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Bakır Sk., TAHİR USLU CAD., Mehmet Akçay Cd., İLYASLAR YOLU, Şefik Paksoy Cd., 41 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Çiftlik; , İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında İlyaslar; , İSMET İNÖNÜ, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, Muhtar İbrahim Karakaya Sk., İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Gazi Molla Mustafa Önemli, İsimsiz19, İLYASLAR YOLU, İsimsiz21, İsimsiz24, İLYASLAR SK., İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, ŞairEşref Cad., İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, İsimsiz60, M.Fevzi Çakmak Cad., İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, ŞAİR EŞREF CAD., İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Karakurt; , İsimsiz59, İsimsiz19, Sakarcalı Mvk., İsimsiz2, İsimsiz3, Kocaağaç Mevki, İsimsiz5, Karakurt Sk., KOCAŞIH SK., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, Hazergırat Cad., İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, Paşa Hüseyin Korkmaz Sk., İsimsiz22, Hazergırat Cad., İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz37, Hazergırat Cad., Karakurt Sk., molla bekir sokak, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, Karakurt Sk., İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz60, Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., Değirmen Tepe Cad., SÜTÇÜLER SK., İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz76, Karakurt Sk., Toki Yol, Toki Yol, Toki Yol, ALEMDAR SK., ATATÜRK_1 Cad., Karakurt Sk., Garip Hasan, Güngörler, Karakurt İç Köy Yolu, Karakurt Yolu, REMZİ HOCA, Vahdet Cami elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Küçükyaya; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Musahoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Siledik; , SİLEDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Yağmurlu; , YAĞMURLU, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, Dülgerbağı Mvk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Yağmurlu Sk., İsimsiz23, Sakarcalı Mvk., İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Sk., Yağmurlu Köyü Yolu, Yağmurlu Köyü İç Yolu, Yağmurlu Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Cinosman; , 2B, 2D, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz1, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz2, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz21, İsimsiz22, 6., 20. sk, 47. sk, 2 , 2/a Sk., 2/c Sk., 21. Sk., 217. Sk., 22. Sk., 26, 29. Sk., 31, 6/d Sk., 6/e Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Boduroğlu; , 34, 37, İsimsiz1, 48, 47. sk, 26, 28. Sk., 31, 32. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 40. Sk., 43. Sk., 51. Sk., 53. Sk., Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Hacıhimmet; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, 48, 20. sk, 17/B Sk., 17/D Sk., 23. Sk., 28. Sk., 31, 31/b Sk., 34. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kadriye; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, 6-G Sk., 2/g Sk., 34 CELAL İÇÖZ, Celal İçöz Cd., Edip Bayat Sk., İsimsiz1, 6/g Sk., 73. Sk., 81. Sk., 85. Sk., 6. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Hıdırağa; , 8 ( YENİ ), İsimsiz1, İsimsiz2, 155 (YENİ) Sk., 155 (YENİ) Sk., 2, 6, 12, 124. Sk., 19. Sk., 21. Sk., 5. Sk., 6., İsimsiz12, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, 2 ( YENİ ) Sk., İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, 10. Sk., 151. Sk., 8. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kocamehmetağa; , 57, 57-A., CELAL İÇÖZ, İsimsiz5, İsimsiz12, 6., 47. sk, 22. Sk., 24. Sk., 344. Sk., 53. Sk., 59. Sk., 59/a Sk., 63. Sk., Celal İçöz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Musalar; , 2, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, 4. Sk., 4/a Sk., 47. sk, 49. Sk., 59. Sk., 6., 6/f. Sk., 61. Sk., 2/d Sk., 2/e Sk., 2/f Sk., 2D elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Şair Eşref; , 156, 53., 207, 72, 76, 159, 101., HALİT KAYADİPLİ, Atatürk CD., 154 Sk., İstasyonaltı Mvk., İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz58, İsimsiz67, 122 Sk., İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, 82 sokak, İsimsiz100, İsimsiz104, 53 Sk, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz107, İsimsiz16, İsimsiz108, İsimsiz109, 53 Sk, İsimsiz27, 53 Sk., İsimsiz118, İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz130, 122 Sk., İsimsiz134, İsimsiz135, 134 Sk., İsimsiz141, İsimsiz26, İsimsiz149, ATATÜRK(56), ALBAY FAHİR IŞIK, Yayılgan Mevki, Taş Köprü Mvk., 140 Sk., 156. Sk., 158. Sk., 162. Sk., 167. Sk., 203. Sk., 207. Sk., 33/a Sk., 58. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 74 Sk., 76. Sk., 78. Sk., 79 EDİPBAYAT Sk., 80. Sk., 82. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 91. Sk., 93. Sk., 97. Sk., 99. Sk., Akhisar Bergama Yolu, Atatürk Cd., Birlik Sitesi İçi Yolu, Gözde Sitesi İçi Yolu, Halil Kaya Dipli Sk., Halit Kaya Dipli CD., Mezbahane Yolu, Çocuk Parkı İçi Yolu, 103. Sk., 105. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 118. Sk., 120. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 152. Sk., 136., 53 Sk., 82., 154, 200 Sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Karaali; 100. Sk., 10/B Sk., 10. Sk., 1. Sk., 151. Sk., 10-A, 30. Sk, 155 (YENİ) Sk., 10-A., 10, 12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, 3, 18, , 8. Sk., 3. Sk., 28. Sk., 23. Sk., 17/A Sk., 15. Sk., 11. Sk., 102. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Zorağa; İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, 16. Sk., 24. Sk., 24/a Sk., 34/b Sk., 59. Sk., 63. Sk., 129. Sk., 129/A Sk., 34/d Sk., 69/a Sk., 69/b Sk., 79/a Sk., Celal İçöz Cd., Edip Bayat Sk., 6. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Sarıağa; , 85., 83, 83/A (ŞEHİT RIDVAN KOPAN), 34 CELAL İÇÖZ, 14, İsimsiz1, İsimsiz4, Atatürk CD., İsimsiz11, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz26, İsimsiz27, 6., 69. sk, 71/A Sk, 14. Sk, ALBAY FAHİR IŞIK, 79/b Sk., 36. Sk., 36/a. Sk., 42. Sk., 44. Sk., 75. Sk., 77. Sk., 85. Sk., 85/a Sk., 85/b Sk., 85/c Sk., 95. Sk., 95/a Sk., Atatürk Cd., Celal İçöz Cd., Edip Bayat Sk., Şehit Rıdvan Kopan Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Memiş; , 138, İsimsiz47, 121 Sokak, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, 17 Sk., 11. Sk., 117. Sk., 119. Sk., 13. Sk., 17/C Sk., 23. Sk., 31, 33. Sk., 37. Sk., 48, 54. Sk., ATATÜRK 56, 66. Sk., 72. Sk., 90. Sk., 92. Sk., 35 SK., Saçlı Efe Sk., Atatürk 56 Cad., 121. Sk., 123. Sk., 125. Sk., 127. Sk., 140. Sk., 153. Sk., 50. Sk., 52. Sk., 9. Sk., 94. Sk., 96. Sk., Atatürk 56 Cd. , Yaşar Çığ Sk., Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu İç Yolu, 1. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Tevfikiye; , 150, 53 YENİ, 150 Sk., İsimsiz54, İsimsiz55, Çal Çayırı Mvk., İsimsiz95, İsimsiz100, 222, 48, 17 Sk., 40. Sk., 53 Sk., 201 SK., 210, 35 Sk., 35. SK., 113. Sk., 115. Sk., 117. Sk., 132. Sk., 142 (Yeni) Sk., 142. Sk., 144. Sk., 146. Sk., 148. Sk., 218 Sk., 37. Sk., 39. Sk., 41. Sk., 43. Sk., 45. Sk., 51. Sk., 54. Sk., ATATÜRK 56, 64. Sk., 68. Sk., 74 Sk., 75. Sk., 78. Sk., 80. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 88. Sk., 94. Sk., Menderes Cd., 35 SK., Saçlı Efe Sk., 74, 220 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Yeni; , 38., İsimsiz11, CELALİÇÖZ, 69. sk, 38. Sk., 40. Sk., 44. Sk., 46. Sk., 57. Sk., 59. Sk., 67. Sk., Atatürk Cd., Celal İçöz Cd., Kaymakam Atilla Yaşa Sk., Menderes Cd., İsmail Hakkı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Bostancı; , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Bostancı Sk., İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz12, İsimsiz13, BOSTANCI MH., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, BOSTANCI MH., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Baklataşı Mvk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz49, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, Bostancı Sk., İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Koşukaya Mvk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, Toki Site , Toki Site, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Bostancı Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Alifakı; ALİFAKI, Alifakı Köyü İç Yolu, Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Sk., İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, Alifakı Sk., İsimsiz31, Alifakı Sk., İsimsiz29, İsimsiz28, Alifakı Sk., İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, Alifakı Sk., İsimsiz21, İsimsiz17, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Alacalar; ALACALAR, Alacalar Köyü Yolu, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, ALACALAR SK., Alacalar Sk., İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz5, Alacalar Cad., İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Kayadibi; Kayadibi Ova Yolu, Atatürk 56 Cd. , 157. Sk., 143. Sk., 141. Sk., 139. Sk., 137. Sk., 135. Sk., 133. Sk., 110. Sk., 108. Sk., 106. Sk., 104. Sk., ŞEFİK PAKSOY, İsimsiz38, İsimsiz29, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz17, Kayadibi Gölcük Mvk. Ova Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Çaltıcak; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, HELİMLER, Helimler Sk., ÇALTICAK, Çaltıcak Köyü Yolu, Çaltıcak Köyü İç Yolu, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Çobanlar; , İsimsiz2, Çobanlar Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz32, İsimsiz45, İsimsiz46, Çobanlar Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Demirtaş; , DEMİRTAŞ, Dardere Mevki, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirtaş Sk., KARPUZLUK, DAĞDERESİ SK., İsimsiz54, Dağdere Sk., DAĞDERE SK., İsimsiz14, Büyükdamlar Mvk., İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Büyükdamlar, İsimsiz23, Çınarcık Sok., Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Demirtaş Sk., Pusan Mevki, Küçük Ova Sk., Küçükova Sk., Pusan Mvk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz43, Demirtaş Sk., İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, demirtaş, Bırçalık Mvk., Köycivarı Mvk., Yeni Cad., BALIKESİR YOLU, Demirtaş Köyü İç Yolu, Demirtaş Sk., Hacet Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Dualar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Sayalar Sk., İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz3, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Dere Sk., DERE SK., İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, ARDIÇLI SK., İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz33, Orta Sk., Dualar, Dualar Köyü Yolu, Dualar Köyü İç Yolu, ORTA, kınık, HELİMLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Fırdanlar; , İsimsiz1, İsimsiz2, DEMİRTAŞ MH., İsimsiz3, İsimsiz38, İsimsiz39, Fırdanlar Sk., Fırdanlar Köyü Yolu, Fırdanlar Köyü İç Yolu, Taşpınar Cad. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:39.018-2025-02-28 12:00:44.497 saatleri arasında Gebeler; , gebeler, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, Karakurt Köyü İç Yolu, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, gebeler Sk., İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Cennet Pınarı Mvk., Gebeler Sk., Gebeler Köyü İç Yolu, ŞHT.TAHİR AYMAZ Cad., Gebeler Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Musahoca; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz13, MUSAHOCA KÖYÜ YOLU, İsimsiz3, , İsimsiz2, İsimsiz7, Musahoca Sk., İsimsiz10, İsimsiz12, Musahoca Köyü İç Yolu, Musahoca Köyü Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, Musahoca Sk., İsimsiz6, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Karakurt; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Küçükyaya; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Çakaldere Mvk., Tavşantepe Mvk., Küçükyaya Köyü Yolu, Küçükyaya Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Sarıağa; Jandarma Alay Kom. Özel Trafo İç Yolu, İsimsiz14, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Çiftlik; Çiftlik Köyü Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz9, Çiftlik Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Öğeçli; İsimsiz19, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, ÖĞEÇLİ SK., , İsimsiz20, İsimsiz14, Öğeçli Sk., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, Öğeçli Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, AKSU MEVKİ, İsimsiz18, Mezarlıkaltı Mvk., ÖĞEÇLİ SK. ( TREN YOLÜ ÜSTÜ TRAFO DEVRİ ), Akhisar Bergama Yolu, Öğeçli Köyü Yolu, Öğeçli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 11:00:38.146-2025-02-28 14:00:43.748 saatleri arasında Şair Eşref; Akhisar Bergama Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Kaşıkçı; Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, BAHADIRLAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, , Kaşıkcı Köyü İç Yol, KAŞIKÇI, Kaşıkçı Köyü İç Yolu, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Köyü İç Yolu, Patika, Patka, çomaklı yolu, İsimsiz2, Kaşıkçı, Kaşıkçı, KAŞIKÇI AKPINAR, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kuyucakkarapınar, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz9, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, İsimsiz7, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı, Kaşıkçı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Beşeylül; Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, BAYRAKTAR, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, Beşeylül, Patika, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, , Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Patıka, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Hüseyni Baba; , Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, Hüseyni Baba, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, KÖREKE, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Kuyucakkarapınar; Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, KUYUCAKKARAPINAR, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar, Kuyucakkarapınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Pınarbaşı; , Patika, Pınarbaşı Köyü Yolu, Pınarbaşı Köyü İç Yolu, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı, Pınarbaşı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Kızıldam; Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, Kızıldam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar Köyü İç Yolu, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, AKPINAR KAŞIKÇI, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, AKPINAR, Akpınar, İsimsiz208, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar Köyü İç Yolu, DAMALTI, , Akpınar Köyü Yolu, Akpınar Köyü İç Yol, Patika, Ptika, İsimsiz84, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Dikilitaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Kayacık; , Patika, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI, Kayacık, Kayacık, Kayacık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Şahinkaya; , Şahinkaya Köyü İç Yolu, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ, BOYALI KARAAĞAÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, , Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Çiçekli; iç yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, DEPREM EVLERİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, AHIRCIK, ÇİÇEKLİ, SANAYİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, YÜZBAŞILAR, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), FATİH_1, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ(ATATÜRK), ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, SİNDEL, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, ÇİÇEKLİ, FATİH, Çiçekli Köyü İç Yol, Çiçekli Köyü İç Yoku, Çiçekli Köyü İç Köyü, KALE, Patika, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Börez; Börez, Börez, Börez, ARAZİ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BÖREZ, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, Börez, BEĞEL BÖREZ, Börez, Börez, merkez, Börez Köyü Yolu, Börez, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Uzunçam; Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, Uzunçam, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, SOFTALAR, ŞEHİT MAKBULE HANIM, , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, Uzunçam, SOFTALAR, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Akhisar Gördes Yolu, Orman İşletme Sk., Patika, Patıka, YILDIRIM BEYAZIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Oğulduruk; , merkez, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Yeniköy; , Yeniköy, Yeniköy Köyü Yolu, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Salur; MALAZ SALUR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, DEĞİRMEN BOĞAZI, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, BÖREZ MALAZ, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL BÖREZ, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, KALEMOĞLU BEĞEL, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, Beğel, BEĞEL, Beğel, BEĞEL, DEĞİRMEN BOĞAZI, Begel Köyü İç Yol, Begel, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Dereçiftlik; Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, , Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Beşeylül; KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, HALİL ZEYBEK, ERGENEKON, Demirci Gördes Yolu, BEREKET, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, Patika, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, AKINCILAR, BAŞAK, HÜRRİYET, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Atatürk; Gördes Köprübaşı Yolu, KANARYA, HALİL EFE, FATİH, KEPEZ KÜME EVLER, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, ESKİ GÖRDES, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, ŞHT.ER AHMET ARAN, Gördes Köprübaşı Yolu, Kartal, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ZİYA GÖKALP, YEŞİL KIBRIS, Y.SULTAN SELİM, SAKARYA, Patika, NAMIK KEMAL, MİTHAT PAŞA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, HALİL ZEYBEK, Gördes İç Yolu, Gördes İç Yol, CİHANGİR, 23 NİSAN, 19 MAYIS, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Adnan Menderes; ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, YENİ HUZUR , ZAMBAK, HAYRİ BÜKE, iç yol., ŞEHİTLER, İLKAYA, ZEMBİLLİ, ZAFER, SANTRAL GEÇİDİ, SANAT, Patika, MİMAR SİNAN, LONCA GEÇİDİ, Leylak Sk., KARAKAZIM PAŞA, HÜRRİYET, HAYAT, GAZİLER, CENGİZ TOPEL, CEMAL AYBEY, BAŞAK, BAHAR, ANADOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Malkoca; Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Malaz; Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, Malaz, MALAZ, Malaz, Malaz, Malaz, Patika, Mlaz Köyü İç Yol, Malaz Köyü İç Yoş, Malaz Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kuşluk; OVACIK KUŞLUK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Korubaşı; ÇİMENTEPE, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, çimentepe sk., Patika, Korubaşı Köyü Yolu, Korubaşı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kıran; KABAOZ UZUNÇAM, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kılcanlar; Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Patika, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kayacık; BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, CUMHURİYET MEYDANI, 34, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, isimsiz 168, kayacık, kayacık arazi, YANIKDAĞ, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, ATATÜRK, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), Kayacık, Kayacık, İsimsiz461, İsimsiz459, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KAYACIK, 1, KAYACIK, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz301, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz19, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Karayağcı; FUNDACIK, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, FUNDACIK KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, ÇALKOCA, Karayağcı, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, KARAYAĞCI, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, KARAYAĞCI, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Karayağcı, Patika, Karayağcıl, Karayağcı Köyü İç Yolu, Karayağcı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kalemoğlu; KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz122, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, İsimsiz116, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz103, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, İsimsiz98, İsimsiz95, İsimsiz94, KALEMOĞLU, İsimsiz90, KALEMOĞLU, İsimsiz87, BOZOVA, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU FUNDACIK, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU KABAKOZ, KALEMOĞLU KABAKOZ, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, Kalemoğlu, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu, kalemoğlu, KALEMOĞLU, Kalemoğlu Köyü İç Yolu, Kalemoğlu Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kabakoz; Kabakoz, Kabakoz, KABAKOZ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz, ARAZİ, Kabakoz, Kabakoz, Kabakoz Köyi İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Fundacık; Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz66, Fundacık, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, FUNDACIK, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, İsimsiz11, İsimsiz8, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık Köyü İç Yolu, MERKEZ, Fundacık Köyü İç Yolu, Fundacık, Fundacı Köyü İç Yol, Akhisar Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Efendili; BÖREZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Dutluca; Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, ÇİÇEKLİ DUTLUCA, Dutluca, İsimsiz19, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, ARAZİ, ARAZİ, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, Dutluca Köy İçi Yol, DUTLUCA, Dutluca Köü İç Yol, Dutluca Köyü İç Yol, Dutluca Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 09:00:49.626-2025-02-28 15:00:02.859 saatleri arasında Bayramşah; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Çavuşoğlu; , İsimsiz3, isimsiz 12, İsimsiz12, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz18, İsimsiz5 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz83, İsimsiz84, çakalazmağ, HACIHALİLER YOLU SOKAK, çakal azmağı , Cumhuriyet Cd., Doğu Cd., Doğu Cd. 2. Çk., 1.ÇIKMAZ, Gediz Cd., Gediz Sk., Güzel Sk., Kuruçay Çk., Şirin Sk., hacıhaliller yolu, ÇAKALAZMAĞI, İsimsiz79, İsimsiz76, çakalazmağı, İsimsiz52, ÇAKALAZMAĞI, çakalazmağı, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38, çifte damlar, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz30, çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Çerkezmahmudiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Yukarıçobanisa; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Turgut Özal; harmandalı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Kazım Karabekir; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Ahmet Bedevi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Hacıhaliller; , çavusoglu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 10:00:17.817-2025-02-28 15:00:23.894 saatleri arasında Bağyolu; çullu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Gökçeler; gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler, , GÖKÇELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:37.074-2025-02-28 10:15:49.262 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz27, , İsimsiz3, İsimsiz6, otmanlar, İsimsiz10, İsimsiz2, İsimsiz11, otmanlar küme evleri, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, ARAZİ, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz28, otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Büyüksümbüller; , İsimsiz2, İsimsiz3, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Dazyurt; , İsimsiz1, İsimsiz2, DAZYURT, dazyurt, dazyurt, dazyurt iç yolu, DAZYURT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Durasıllı; , DURASILLI, Durasıllı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Düzlen; , İsimsiz3, ARAZİ, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, DÜZLEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Kışlaköy; , YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, Kışlaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Küçüksümbüller; , İsimsiz1, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, küçük sümbüller elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Ortaköy; , İsimsiz4, ORTAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Osmancalı; , 307, 307, 307, 307, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, İsimsiz62, İsimsiz63, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, ARAZİ, İsimsiz75, ARAZİ, İsimsiz77, 307, İsimsiz81, İsimsiz83, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz89, 307, İsimsiz92, ARAZİ, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz102, 307, 307, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz113, İsimsiz116, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz126, İsimsiz127, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, 307 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Seyitli; seyitli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Türkmen; , İsimsiz2, İsimsiz3, KÜÇÜKSÜMBÜLLER TÜRKMENKÖY, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 10:00:50.762-2025-02-28 16:00:01.005 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Gökçeler; , GÖKÇELER, gökçeler, gökçeler, gökçeler iç yolu, gökçeler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:52.908-2025-02-28 16:15:03.273 saatleri arasında Karakoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Sarıçalı; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Akhisar Salihli Yolu, Sarıçalı Köyü İç Yolu, , İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Seğirdim; , YENİ, yeni mah, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, çaltılı çukur, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, çaltılı çukur, seğirdim, İsimsiz10, İsimsiz20, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, yeni, İsimsiz37, İsimsiz38, Seğirdim Köyü İç Yolu, semerkaya elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Şehitler; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, ŞEHİTLER, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz21, AKÇEŞME, Şehitler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Pınarcık; İsimsiz1, , İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, harmandalı, Akhisar Salihli Yolu, Pınarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Moralılar; Moralılar Köyü İç Yolu, İsimsiz15, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz141, İsimsiz2, köy içi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Hürriyet; Akhisar Salihli Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Hacı İshak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Kulaksızlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Kızlaralanı; Kızlaralanı Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Kavakalan; Kavakalan Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Taşçılar; , Taşçılar Köyü İç Yolu, taşcılar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Topluca; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz10, İsimsiz11, Topluca Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Yayakırıldık; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, MESTANLAR, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz46, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz90, yayakırıldık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Akçaalan; İsimsiz1, Akçaalan Köyü İç Yolu, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Yenidoğan; , yenidoğan, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz18, YENİDOĞAN, İsimsiz20, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz5, İsimsiz2, YENİDOĞAN, YENİDOĞAN, Yenidoğan Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Harmandalı; Köyü İç Yolu, Harmandalı Köyü İç Yolu, Akhisar Salihli Yolu, harmandalı, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Hacıosmanlar; Hacıosmanlar Köyü İç Yolu, Hacıosmanlar Köyü Yolu, DERE MAH, dere, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, , İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Durasıl; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Çoruk; Çoruk Köyü İç Yolu, İsimsiz15, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Boyalılar; Boyalılar Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Kayalıoğlu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:22.035-2025-02-28 18:00:29.019 saatleri arasında Rahmiye; , İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Yeğenoba; Yeğenoba Köyü İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, ARAZİ YOLU, DAĞYAKA, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, Yeğenoba, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz76, İsimsiz34, İsimsiz75, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz74, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Yayakırıldık; yayakırıldık, Yayakırıldık Köyü İç Yolu, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz88, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz64, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, YAYAKIRILDIK, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz14, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Pekmezci; Pekmezci Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kömürcü; DEREİÇİ, KÖMÜRCÜ, Kömürcü Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz322, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz321, İsimsiz320, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kocakağan; İsimsiz158, İsimsiz150, İsimsiz82, İsimsiz76 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Hanpaşa; Köy Yolu, Hanpaşa Köyü Yolu, aşakışla, akköy, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz45, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz257, İsimsiz5, İsimsiz3, cevizli dere, İsimsiz254, hanpaşa, İsimsiz1, İsimsiz41, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Hamitköy; Hamitköy Köyü İç Yolu, hamit, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Hacıibrahimler; Pekmezci Köyü Yolu, Hacıibrahimler Köyü Yolu, Akhisar Gördes Yolu, hacıibrahimler ova, HACIİBRAHİMLER, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İhacıibrahimler, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Gökçeler; Gökçeler Köyü İç Yolu, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Göcek; Göcek Köyü Yolu, İsimsiz42, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz34, İsimsiz31, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz43, İsimsiz41, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Dağdere; CEVİZLİDERE, mehmet akif ersoy cd, oruçalan, güldürmez, dağdere, İnebey Cd., Çıtak Köyü İç Yolu, Namazla Cd., Kazım Karabekir Cd., Fatih Sultan Mehmet Cd., Ebul Feyz Elçibey Sk., Benzinlik İç Yolu, Akhisar Gördes Yolu, Adnan Menderes Cd., Abdulhamit Sk., 7. Sk., 6. Sk., 34. Sk., 32. Sk., 31. Sk., 30. Sk., 26. Sk., 25. Sk., 24. Sk., 23. Sk., 21. Sk., 20. Sk., 2. Sk., 18. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 13. Sk., güdürmez mevki, cevizli dere, cevizli dere, cevizli dere, kaşıyaka küme evler, cevizli dere, HANPAŞA KÖMÜRCÜ, İsimsiz328, sarıdede, İsimsiz326, İsimsiz325, İsimsiz323, İsimsiz319, İsimsiz315, İsimsiz314, İsimsiz313, İsimsiz312, İsimsiz311, sarı dede, İsimsiz309, İsimsiz308, İsimsiz307, İsimsiz306, İsimsiz305, İsimsiz303, İsimsiz302, İsimsiz301, İsimsiz299, İsimsiz298, İsimsiz296, İsimsiz295, İsimsiz294, İsimsiz293, İsimsiz292, İsimsiz291, İsimsiz290, sarıdede, İsimsiz288, İsimsiz287, İsimsiz285, İsimsiz283, İsimsiz282, İsimsiz281, İsimsiz280, İsimsiz279, İsimsiz278, İsimsiz277, İsimsiz276, İsimsiz275, İsimsiz274, İsimsiz273, İsimsiz271, İsimsiz269, İsimsiz268, İsimsiz267, İsimsiz265, İsimsiz264, İsimsiz263, karagözler, İsimsiz261, İsimsiz260, İsimsiz259, İsimsiz258, İsimsiz256, İsimsiz252, İsimsiz251, İsimsiz250, İsimsiz249, İsimsiz247, İsimsiz246, İsimsiz245, İsimsiz243, İsimsiz242, İsimsiz239, İsimsiz238, İsimsiz237, İsimsiz236, İsimsiz234, İsimsiz232, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz227, İsimsiz226, 28., 27., İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, İsimsiz217, İsimsiz213, İsimsiz212, İsimsiz209, İsimsiz207, İsimsiz206, İsimsiz205, İsimsiz203, İsimsiz202, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, İsimsiz189, İsimsiz187, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, İsimsiz182, İsimsiz181, İsimsiz180, İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz177, İsimsiz176, İsimsiz174, İsimsiz173, İsimsiz172, İsimsiz169, İsimsiz168, İsimsiz167, İsimsiz166, İsimsiz164, İsimsiz163, karagözler, İsimsiz161, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz158, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz148, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz139, 7 sokak, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz116, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, karagözler, SÜLEYMAN DEMİREL, ORUÇALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-28 2025-02-28 16:00:46.568-2025-02-28 18:00:55.514 saatleri arasında Çıtak; Çıtak Köyü İç Yolu, köy iç yolu, köy iç yolu, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, çıtak, elektrik kesintisi yaşanacaktır.