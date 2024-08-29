29 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:59

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:59

DÜZCE ilinde 29 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINYAYLA, ÇİFTLİK, GAZİLER, N KENDISI, ORTA mahallelerinde AYDINYAYLA, AYDINYAYLA KÖYÜ YOLU, ÇIFTLIK, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, GAZILER, GAZİLER KÖYÜ YOLU, HOCAKÖY İÇ YOLU, HOCAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 05:00-07:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KEPENÇ, KINIK, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI, ORTANCA, YEŞİLKÖY mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKÇAKOCABEY BLV., AKÇAKOCABEY BULVAR, GÖKTEPE, KEPENÇ, KEPENÇ KÖYÜ YOLU, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, KOÇAR, KOÇAR KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, KURUGÖL KÜME EVLER, ORTANCA, ORTANCA KÖYÜ YOLU, YESILKÖY, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, N KENDISI mahallelerinde AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 769. SK., AKÇAM SK., ALİ ŞİRNEVAİ SK., BANKALAR, BANKALAR SK., ÇEVRE SK., KUYUMCUZADE BULVAR, LALE SK., MAZHAR OSMAN, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1864., 1892. SK., 1896. SK., 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1914. SK., 3306. SK., 5247., 5290., 5290. SK., 5300., 5331., DEDELER CD., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUŞAÇMASI, N KENDISI mahallelerinde KUSAÇMASI, KUSAÇMASI KÜME EVLER, KUŞAÇMASI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 330. CD., KONURALP BAGLIK YOKUSU, PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP 284. SK., KONURALP 324., KONURALP 329. SK., KONURALP 333., KONURALP 334., KONURALP 343., KONURALP 353., KONURALP 521., KONURALP ALİ HAMZA SK., KONURALP HILMI SÖNMEZ CD., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA mahallelerinde 1950. CD., 1966., 1982. SK., 1983. SK., 1984. SK., 1986. SK., 1990. SK., 1991. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK mahallelerinde ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTUNÇAY, DERE, MERKEZ, N KENDISI, OTLAKLAR, SUBAŞI, TANTAN KUYU mahallelerinde ALTUNÇAY, CAMLISU İÇ YOLU, KURTSUYU KÖYÜ İÇ YOLU, KURTSUYU MERKEZ, KURTSUYU MERKEZ KÜME EVLER, MUSABABA KÖYÜ, OTLAKLAR, PETEKLI KÜME EVLER, SUBASI, TANTAN KUYU, TONYALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALT, KURU ALI, ÖRENIÇI, YANIKSAYVANT mahallelerinde ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KIZILÜZÜM KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, ÖRENIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILÜZÜM mahallelerinde KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 15:45-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAN, SIVAZOGLU mahallelerinde KIRAN, SIVAZOGLU, UVEZBELİ KIRAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 29 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 115 SK., 118., 122 SK., 124 SK., 137., 137. SK., DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.