29 Ağustos MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.08.2024 - 09:58

Güncelleme: 29.08.2024 - 09:58

MANİSA ilinde 29 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:00.276-2024-08-29 15:00:00.298 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz29, 300. Sk., 298. Sk., 301, 716 Sk., 699. Sk., 673. Sk., 314. Sk., 312. Sk., 311. Sk., 309. Sk., İsimsiz163, 308. Sk., 311, 304. Sk., 303. Sk., 302. Sk., 301. Sk., İsimsiz96, İsimsiz102, İsimsiz101, 717, İsimsiz99, İsimsiz98, 716, İsimsiz95, 298, İsimsiz32, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:00.539-2024-08-29 15:00:00.107 saatleri arasında Cumhuriyet; , Hürriyet Cd., G.OSMAN PAŞA, Eker Sk., ÇAMLIK Sk., Pls. Salim Köksal Sk., Türkcan Sk., Vatan Cd., Çamlık Sk., Çınar Sk., İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:00.539-2024-08-29 15:00:00.107 saatleri arasında Atatürk; Eker Sk., G.OSMAN PAŞA, Pls. Salim Köksal Sk., Tahirler Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:01.489-2024-08-29 15:00:09.848 saatleri arasında Evrenos; , Manisa Cd., Manisa Cd., f.çakmak cad, f.çakmak cad, İsimsiz46, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz44, İsimsiz27, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz29, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Müslih; İsimsiz5, muslih, MÜSLİH, Muslih Köyü İç Yolu, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Örencik; Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Mollasüleymanlı; Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu, molla süleymanlı sk, molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Karayağcıhacılar; Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu, karayağcılar, ARAZİ, İsimsiz3, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Karaveliler; Karaveliler Köyü İç Yolu, karaveliler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Karakılıçlı; Karakılınçlı Köyü İç Yolu, karakılıçlı sk., karakılıçlı sk, karakışıçlı, karakılınçlı sk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Demirci; demirci, Demirci Köyü İç Yolu, İsimsiz9, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, demirdi, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında Davutlar; Davutlar Köyü İç Yolu, davutlar, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:35.9-2024-08-29 15:00:44.331 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:03.957-2024-08-29 15:00:12.073 saatleri arasında Sancaklıbozköy; BELEDİYE CAD., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 3. Çk., Tugrutlu Cd. 3. Çk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., 30 sokak, 17, 17, 17, 17, 23 Sk. 1. Çk., İZMİR, İZMİR, İZMİR, 23. Sk., 312. ÇIKMAZI, BELEDİYE CAD., MANİSA 5 ÇIKMAZI, KARANFİL, İZMİR, turgutlu_1, izmir_1, 30 Sk., 30 Sk., 16, 34.Sk., İzmir Cd., izmir 4. çıkmaz, Turgutlu 1.Çıkmazı, Turgutlu 3. Çıkmazı, , 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, İzmir Cd. 5. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd., Turgutlu Cd.1. Çk., 29. Sk., 31. Sk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk.1. Çk., 32. Sk., 34. Sk., 35. Sk., Turgutlu Cd. 4. Çk., 26. Sk., 24. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 23. Sk., 19sk, 21. Sk., 20. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 19. Sk., 18. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 22.sokak, İZMİR_1, 22, 17, 22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:03.957-2024-08-29 15:00:12.073 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:53.302-2024-08-29 15:00:03.579 saatleri arasında Hacıhaliller; GEDİZ, CUMHURİYET , 2.KUŞÇU, İsimsiz27, gediz, CUMHURİYET MEYDAN, GEDİZ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sancaklıbozköy; MANİSA 5 ÇIKMAZI, , SANAYİ, SANAYİ, Açelya Sokak, LALE, LALE, 30 Sk., Sancalıbozköy, BELEDİYE CAD., Açelya, Açelya, 12, 3., 8. Sk., 30 Sk., 30 Sk., Açelya Sk., 13. Sk., Turgutlu 3. Çıkmazı, Turgutlu 1.Çıkmazı, izmir 4. çıkmaz, İzmir Cd., 34.Sk., 30 sokak, 30 Sk., 30 Sk., 30 Sk., izmir_1, 44., 43, 46, 15, turgutlu_1, İZMİR, KARANFİL, BELEDİYE CAD., 312. ÇIKMAZI, 23. Sk., İZMİR, İZMİR, İZMİR, DERE 1.ÇIKMAZ, DERE 1.ÇIKMAZ, 7,sokak, 7, 7, 23 Sk. 1. Çk., 17, 17, 17, 17, 16, 22, 17, 22, 43, 46, orkide 1, 14., İZMİR_1, 22.sokak, manisa cad, 41., 1. Sk., 10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 13. Sk. 1. Çk., 13. Sk. 2. Çk., 13. Sk. 3. Çk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 2. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 19sk, 23. Sk., 23. Sk. 1. Çk., 24. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31. Sk., 31. Sk. 2. Sk., 31. Sk.1. Çk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 37. Sk., 4. Sk., 38. Sk., 42. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Açelya Sk., Benzinlik İç Yolu, Dere 1. Çk., Karanfil Sk., LALE, Leylak Sk., BELEDİYE CAD., Manisa Cd. 1. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., Manisa Cd. 3. Çk., Nergis Sk., Park Sk., Sanayi Sk., Tugrutlu Cd. 3. Çk., Turgutlu Cd., Turgutlu Cd. 2. Çk., Turgutlu Cd. 4. Çk., Turgutlu Cd.1. Çk., Yasemin Sk., İzmir Cd., İzmir Cd. 1. Çk., İzmir Cd. 2. Çk., İzmir Cd. 3. Çk., İzmir Cd. 5. Çk., orkide, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ, 6.SOKAK, 30, 8.sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Aşağıçobanisa; , İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Karaoğlanlı; , YENİYOL, İsimsiz3, Manisa, YEŞİLPINAR, MANİSA, Erguvan, OVA YOLU, sünbül, Sancaklıbozköy, ANAFARTALAR CD, Anafartalar 4. Çk., TINAZ, kiraz_3, YEŞİLPINAR, DERE, YEŞİLPINAR, Kurtuluş, Kurtuluş, MANİSA, KÖRKUYU, ÖZYURT, ÇIRPAZ, ARAS, ARAS, GÜZELPINAR, YENİYOL, DEDE ÇIKMAZI, Karaoğlanlı, PAZAR, aydın çıkmazı, OKUL, MANOLYA, Erguvan, Aktopraklık, ARAS, ARAS, Taksim, ARAS, ARAS, BİTİM, ARAS, ARAS, ARAS, ARAS, bozköy cd, taksim sokak, İsimsiz101, bozköy cad, TAKSİM, orkide, YENİYOL, nergiz, NERGİZ, NERGİZ, NERGİZ, nergiz, KARANFİL, ZAMBAK, LALE, tepeköy, OVA YOLU, OVA YOLU, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, Karaoğlanlı, dere, Leylak Sokak, LEYLAK, YENİYOL, Aktaş Çk., Anafartalar 1. Çk., Anafartalar 3. Çk., Anafartalar 4. Çk., Anafartalar Cd., Aydın Sk., Aydın Çk., Birlik Sk., Bozköy Cd., Bıtım Sk., Dere Sk., Dibek Sk., MANOLYA, GARAJÜSTÜ, Furun Sk., Furun Çk., Garajüstü Sk., Güzelpınar Sk., Hükümet Sk., Aktoprak sokak, Kasaba Cd., Kiraz Sk., Kocatepe Sk., Kurtuluş 1. Çk., Kurtuluş 2. Çk., Kurtuluş Sk., Köy Kuyu Sk., Manisa Sk., Manolya Sk., Menekşe Sk., Merdivenli Sk., Mithatpaşa 1. Çk., Mustafa Kemal 1. Çk., Mustafa Kemal 2. Çk., 1. DEDE PINAR, Okul Sk., Orta Sk., Pazar Sk., Sakarya Sk., Selimdere Sk., Taksim Sk., Tınaztepe 2. Çk., TINAZ, Tınaztepe Çk., Yavan Sk., YENİYOL, Yeşilpınar Manisa Sk., Zafer Sk., Çelebi Sk., Çerkez Sk., Çimendere Sk., Çimentepe Manisa Sk., Özyurt Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sancaklıçeşmebaşı; , İsimsiz1, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, İsimsiz35, sançaklı çeşme başı, Manisa Turgutlu Yolu, Sancaklıçeşmebaşı Cd., SANCAKLIÇEŞMEBAŞI, yukarı çobanisa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sancaklıiğdecik; , KURTULUŞ, 13 NOLU, MANİSA, İSTİKLAL, CENNET, KİRAZ, 7 NOLU, 8 NOLU, 16 NOLU, ANAFARTALAR, GÜLAY, 6 NOLU, ÇOŞKUN, YENİ, 5 NOLU, MENEKŞE, 4 NOLU, İSTİKLAL 2, İSTİKLAL 1, FATİH, SANCAK, DOĞAN ÇIKMAZI, ÇAM, ÜZÜM, BADEM, GÜL, BEYLER, BEYLER ÇIKMAZI 1, BEYLER ÇIKMAZI 2, HÜSEYİN AĞA, HACI VEZİR, FIRIN, FIRIN ÇIKMAZI, KARANFİL, IŞIK, MEZAR, SİNANLAR, KÜPELİ, ZAFER, 15 NOLU, İsimsiz1, İstiklal Sokak, İsimsiz7, izmir caddesi, ışık, 16.nolu, gökseki mevki, 10 NOLU, 9 NOLU, badem, 7 nolu, 12, badem, badem, PINAR, bülbüller, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sancaklıkayadibi; , sancaklıkayadibi, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, sancaklıkayadibi, İsimsiz8, İsimsiz9, Sancaklıkayadibi Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; , sancaklıuzuncınar, sancaklıuzuncınar, İsimsiz4, sancaklı uzunçınar iç yolu, Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Ayvacık; , İsimsiz1, İsimsiz2, ayvacık iç yolu, aycacık içyolu, İsimsiz5, İsimsiz6, ayvacık iç yolu, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ayvacık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Hamzabeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Turgut Özal; , İsimsiz7, İsimsiz12, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz137, İsimsiz138 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Yukarıçobanisa; , İsimsiz8, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, yukarı cobanisa, İsimsiz13, İsimsiz16, SPİL, İsimsiz22, yukarı çobanisa iç yolu, İsimsiz33, yukarıçobanisa, Ara Yol, Kasaba Cd., Manisa Turgutlu Yolu, Şirin_1 Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:16.519-2024-08-29 15:00:28.252 saatleri arasında Kozaklı; İsimsiz5, İsimsiz3, HACI MUSALI, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, , İsimsiz8, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:16.519-2024-08-29 15:00:28.252 saatleri arasında Gökeyüp; arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:20.09-2024-08-29 15:00:28.093 saatleri arasında Pirahmet; Pirahmet Sk., İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, Pirahmet Köyü İç Yolu, Pirahmet Köyü Yolu, Pirahmet, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 09:00:20.09-2024-08-29 15:00:28.093 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 09:00:26.005-2024-08-29 15:00:35.892 saatleri arasında Hüseyni Baba; Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, KALABAK, DİVAN CABARLAR, KALABAK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, , Gördes Köprübaşı Yolu, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA TURGUTLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Musalaryeniköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-08-29 2024-08-29 10:00:51.74-2024-08-29 12:00:00.266 saatleri arasında Sinirli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.