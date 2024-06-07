29 Ekim Kadınları Derneği Genel Kurulu’nda 9. Yargı Paketi’ne sert eleştiri
29 Ekin Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımladığı “Ailenin Korunması Eylem Planı” hakkında açıklama yaptı. Sarıhan, “Yayımlanan vizyon belgesinin yeniden aile kurumunu güçlendireceğini öne sürüyorlar. Ancak kadını eve hapseden yeni bir kafes oluşurmaya çalışıyorlar” dedi.
29 Ekim Kadınları Derneği, dün Ankara Gür Kent Otel’de 2. olağan genel kurulunu yaptı. Kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, milletvekilleri ve dernek üyeleri katıldı. Nazlıaka, gündemdeki 9. Yargı Paketi tartışmalarına değinerek “Soyadımızı kullanma hakkımızı elimizden almak istiyorlar. Etki ajanlığı adı altında da bizlerin örgütlenmesini engellemeye çalışıyorlar. Neredeyse her propaganda yapanı terörist ilan edecekler. Hep söylediğimiz gibi şüpheli ölüm yoktur. Kollanan bir katil ve o katilin arkasındaki güç odakları vardır. İşte bu yüzden 6284 no’lu yasaya dokunmalarına asla izin vermeyeceğiz” dedi.
‘BİLİME DEĞİL HURAFEYE DOĞRU’
Derneğin başkanı Şenal Sarıhan da kadınlara yönelik artan baskıların tüm yurttaşlar için bir tehdit olduğunun altını çizdi. Sarıhan şu ifadeleri kullandı: “Haklarımızı savunamayacak hale gelmemizi istiyorlar. İlk olarak da kadınlardan başlıyorlar. Geçmişte esnek çalışma gibi sözde olumlu bir yasa üzerinden kadınları hem eve kapatmaya hem de kadınları sosyal haklarından mahrum etmeye çalışmışlardı. Bugün ÇEDES var, 100. Yıl Maarif Programı var. Bu eğitim programına baktığımızda asıl tehlikenin bilime doğru değil hurafeye doğru yönlendirme olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sarıhan, AKP iktidarının baskılarını adım adım yoğunlaştırdığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizi laik ve demokratik bir toplumdan, eşitliğin olmadığı bir sürece doğru bizi taşımaya çalışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmiş olması kadınların yayaşam haklarına yöneltilmiş bir tehdit olarak karşımızda duruyor.”
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