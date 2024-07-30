29 Ekim Kadınları Derneği’nden Güner'e ziyaret

Yayınlanma: 30.07.2024 - 11:05

Güncelleme: 30.07.2024 - 11:09

29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek yönetimi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti. Sarıhan, belediye hizmetlerine erişmekte güçlük çeken kadınların talep ve fikirlerini ileterek çalışmalara katkı sunabilecekleri “Kadına Danışma Merkezleri” projesi hakkında Güner’e bilgi verdi. Görüşmede kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kadınlara ve topluma faydalı ortak çalışmalar yapılması konularında görüşler de paylaşıldı.