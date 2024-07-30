29 Ekim Kadınları Derneği’nden Güner'e ziyaret
29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti. Görüşmede, yerel yönetimde daha çok kadına ulaşmanın yöntemleri ve “Kadına Danışma Merkezleri” projesi üzerinde duruldu.
29 Ekim Kadınlar Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan ve dernek yönetimi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i ziyaret etti. Sarıhan, belediye hizmetlerine erişmekte güçlük çeken kadınların talep ve fikirlerini ileterek çalışmalara katkı sunabilecekleri “Kadına Danışma Merkezleri” projesi hakkında Güner’e bilgi verdi. Görüşmede kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, kadınlara ve topluma faydalı ortak çalışmalar yapılması konularında görüşler de paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saddam'a yaptığınızı Türkiye Erdoğan'a yaptırmaz'
- İşte 'en çok beğenilen' 5 büyükşehir belediye başkanı
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Memura ikramiye kararı
- Ronaldo'ya Suudi Arabistan'da yüklü fatura!
- AKP’li eski belediye başkanı İBB’ye karşı
- 'Abbas başka bir tarihte gelecek'
- Melissa Vargas, Olimpiyat tarihine geçti!
- 'Erdoğan, sen işini yapmadın diye...'
- Seda Sayan’ın cenazeye neden gitmediği ortaya çıktı