29 Ekim Kadınları Derneği’nden ‘İnsan Hakları Onur Ödülü’

Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:49

Güncelleme: 09.12.2024 - 14:53

29 Ekim Kadınları Derneği, insan hakları mücadelesine örnek teşkil eden simge isimlerin onurlandırılması amacıyla bu yıldan itibaren her yıl “İnsan Hakları Ödülü” vereceğini açıkladı.

İlk ödülün verileceği isim, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında “yasak yayın basmak ve bulundurmak suçu” iddiasıyla tutuklanan ve Ankara Mamak Cezaevi’nde darp edilerek öldürülen Sol ve Onur Yayınlarının sorumlularından İlhan Erdost’un eşi Gül Erdost olarak açıklandı.

'ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR'

Dernekten yapılan açıklamada “Bu ödül, Gül Erdost’un yaşadığı derin acıyı insan hakları mücadelesine dönüştürme serüvenine duyduğumuz hayranlık ve saygının bir ifadesidir. Kendisi, eşi öldürülen bir kadın olarak bireysel mücadelesinin yanı sıra kadın hakları alanındaki özverili çalışmalarıyla da örnek bir duruş sergilemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ödül töreni, İlhan Erdost’un doğum tarihi olan 17 Aralık’ta, saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.