29 Ekim'den sonra kapanma olacak mı? İbrahim Kalın açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "29 Ekim'den sonra kapanma ve kısıtlama olacak" iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Programda Candaş Tolga Işık’ın "Çeşitli sosyal çevrelerden, sanatçısından, çok önemli insanlar arayıp ’29 Ekim’den sonra pandemide yine eskiye döneceğiz, hükümet şimdi çalışıyor, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı... Yeniden tam kapanmalar geliyor’ diyor. Böyle bir planlama var mı?" sorusuna İbrahim Kalın, şu yanıtı verdi:
- Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. İnşallah 29 Ekim'i de çok güzel, coşkulu bir şekilde kutlayacağız. İstanbul'da da biliyorsunuz, çok güzel büyük bir eser o gün açılacak. AKM açılacak.
- 29 Ekim’den sonra da biz normal hayatımıza tedbirleri uygulayarak yaşamaya devam edeceğiz.
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