29 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak, İstanbul'a kar yağacak mı?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 08:25

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 10:00

Ülkemizin bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

UZMANI UYARDI

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, “Yarın öğleye kadar kuvvetli bir yağmur var İstanbul’da. Neredeyse 4-5 aydır böyle bir yağış yoktu. Tüm Marmara’da yağışlar kuvvetli. Sıcaklıklar 4-5 dereceye düşer Marmara genelinde. Yarın akşam saatlerinde Silivri, Hadımköy, Çatalca, Kartal buralarda kara dönme ihtimali var yağışların. Çarşamba günü 30 kentte yoğun kar yağışları var. Çarşamba günü kara karşı tedbir almadan yola çıkmayın. Deprem bölgesinde Çarşamba günü yağmurlar kuvvetlenecek, soğuk bir hava var. Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerine kar yağabilir. Cuma'dan itibaren sıcaklıklar yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren güney ve batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin karlakarışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz'de kuvvetli ve iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın iç kesimlerinde güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu,öğle saatlerinden itibaren sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra batısının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın batı kesimlerinde güneyli yönlerde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu