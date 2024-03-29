29 Mart BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 01:56

Güncelleme: 29.03.2024 - 01:56

BOLU ilinde 29 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILICAKINIK, MERKEZ mahallelerinde AŞAĞI ILICAKINIK, AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, ILICAKINIK-1., YUKARI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMPINAR, MERKEZ mahallelerinde ÇAMPINAR KÖYÜ, ÇAMPINAR KÖYÜ ÇAM PINAR MERKEZ, ÇAMPINAR MEVKII, KÖPRÜCÜLER-YAMAN, KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, BERK, MERKEZ mahallelerinde 8085, BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ F, CAMII MAH, CAMİİ MAH SK., HACI YAKUPLAR, KARABACAK SK., OKUL-3., OKUL-3. SK., TAŞHANCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITÇIK YAYLASI mahallelerinde PELITÇIK YAYLA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YEŞİLKÖY mahallelerinde BOLU DÜZCE YOLU, D-100 KENARI KÜME EVLER, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY-2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BERK, MERKEZ, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE mahallelerinde 2018, 2018. SK., 2019 SK., 9042, HACIOSMANOGLU, HACIOSMANOĞLU, KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, KAPLICA YOLU SK., KAPLICA YOLU SOK, KOCAMEŞE SK., YAMAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 543 SK., 546 sok, ÇIGIRTKANLAR, ÇIĞIRKANLAR CD., ÇIĞIRTKANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZFINDIK, MERKEZ mahallelerinde KUZFINDIK KÖYÜ YOLU, KUZFINDIK MERKEZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK, ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ÖMERTEPE SOK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACASU FATİH mahallelerinde ÇESME, YARENLER KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKBERK mahallelerinde 517, 519 SK., 521 SK., 523 SK., 527, 527 SK., 528 SK., 534, 538, 539 SK., 544 SK., 6, AKINCI SK., KAPLICA CD., KÖPRÜCÜLER YOLU, MURAT CANBAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVİR mahallelerinde ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, YENİKÖY mahallelerinde HAMZABEY KÖY YOLU - YENİKÖY KÖ, ORMAN YOLU, YENIKÖY-3., YENİKÖY KÖY YOLU - HAMZABEY KÖ, YENİKÖY-1. SK., YENİKÖY-4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YUKARISOKU mahallelerinde 849 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANCI, KARAKÖY, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ mahallelerinde AVDAN KÖYÜ YOLU, AVDAN YOLU, DOĞANCI-3., GÖLKÖY MESİRE ALANI, KARAKÖY-2 CD., MUDURNU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASAN mahallelerinde TOPARDIÇ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:15-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, YEŞİLKÖY mahallelerinde D 100 KARAYOLU, ELMALIK MEVKI, ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, SAMSAÇAVUŞ mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, SAMSAÇAVUS KÖY YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, SAMSAÇAVUŞ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde BOLU BILECIK YOLU, FERUZ KÖYÜ YOLU, FERÜZ KÖY YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİCELER mahallelerinde FERÜZ DELİCELER MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 29 Mart Cuma 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLAR mahallelerinde BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU DÖRTDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DÖRTDİVAN ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇLAR, KILIÇLAR MERKEZ, KUZKÖY mahallelerinde KILIÇLAR KÖYÜ YOLU, KILIÇLAR MERKEZ KÖY YOLU, KUZKÖY MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÖRTDİVAN ilçesinde 29 Mart Cuma 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞIDÜLGER, BAYRAMLAR, ÇALKÖY, ÇAVUSLAR, ÇAVUŞLAR, HACETLER mahallelerinde AĞALARBAYRAMLAR, ALTINDAĞ CD., BAYRAMLAR, BAYRAMLAR KÖYÜ, BAYRAMOGLU, BUCAKKINIK, ÇALKÖY KÖROGLU YAYLASI YOLU, ÇALKÖY KÖROĞLU YAYLASI, ÇAVUŞ CD., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİNKAYA CD., DEMİRCİLER CD., HACETLER, HATIPLER, KARAGÖZ SK., KARAPINAR YAYLASI, YAZI CD., YÜKSEL COŞKUNYÜREK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 29 Mart Cuma 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRANLAR, KEMALLER mahallelerinde HAYRANLAR, HAYRANLAR MAHALLE YOLU, RÜKNETTİ KÖYÜ KEMALLER MAH, RÜKNETTİN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 29 Mart Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADAKINIK, ÇİTLER mahallelerinde 1 SK., 4, 4 SK., ADIKINIK/ISIMSIZ1, ÇİTLER, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.