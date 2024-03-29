29 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.03.2024 - 01:56

Güncelleme: 29.03.2024 - 01:56

SAKARYA ilinde 29 Mart Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/13, MEKECE/25 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME, KAMISLI, KAMIŞLI mahallelerinde EŞME, EŞME SK., KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, ORTAKÖY, ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIPLAR, ÇİNE, ESENKÖY, SUÇATI mahallelerinde ÇİNE, ESENKÖY, ESENKÖY SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, SUÇATI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1404 NOLU, 1405 NOLU, 1405 NOLU SK., 1406 NOLU SK., 1410 NOLU SK., ADASLAR, ADAŞLAR SK., ANKARA, DEVOĞLU CD., GÜLER, GÜLER SK., GÜZELLER, GÜZELLER SK., KIBRIS, KIBRIS SK., MESUDİYE SK., SAADET, SAADET SK., SEÇKIN, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 570 NOLU SK., AYAZ SK., ÇAMLI SK., EFE SK., POSTAHANE SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., YASLI SK., YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 29 Mart Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ, TUZLA mahallelerinde 1261 NOLU SK., 5209 NOLU, 5209 NOLU SK., 5214 NOLU SK., 5218 NOLU SK., 5220 NOLU SK., 5222 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., HAL. CD., KÖPRÜBAŞI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TEPEKUM mahallelerinde 1133 NOLU SK., 1136 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., AYRIK SK., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Mart Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY, KAMISLI, KAMIŞLI, KAYALARRESITBEY, KAYALARREŞİTBEY mahallelerinde 11 NOLU, 3 NOLU SK., 4 NOLU, 5 NOLU, 57 NOLU, 6 NOLU SK., 9 NOLU SK., ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ÇEŞMEBAŞI, FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN, GÜLİSTAN SK., KAMIŞLI, KAMIŞLI CD., KAYALARRESITBEY MERKEZ, KAYALARREŞİTBEY MERKEZ SK., KOZLUK, KOZLUK CD., MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE, HÜRRIYET, KANLIÇAY, KAYALAR REŞİTBEY mahallelerinde DEGIRMENDERE, DEĞİRMENDERE, DEĞİRMENDERE SK., EŞREF BİTLİS CD., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., MERKEZ4, REŞİTBEY, SONER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, AND SİTESİ İÇİ YOLU, ARAPOGLU 1, ARAPOĞLU SK., BAYIR 1 SK., BAYIR SK., BÜLBÜL 1, BÜLBÜL SK., CEYLAN 1, CEYLAN SK., ÇAMLIK KÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÇIÇEKLI, ÇİÇEK SK., ÇİÇEKLİ SK., DEMİRCİOĞLU SİTESİ İÇİ YOLU, DILEKLI, DİLEKLİ CD., ENGIN 1, ENGİN SK., GÜL CD., GÜL SK., GÜLDİBİ KÖŞKLERİ İÇİ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU CD., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HAYAT, HAYAT SK., HÜSNÜ ÇİL SK., İZMİT CD., KADIPINAR SK., KÖYIÇI, KÖYİÇİ CD., KURUÇAY, KURUÇAY CD., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, MAVİ ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, NESE, NEŞE, ÖZGÜR YOKUŞU CD., PROFESÖRLER SİTESİ İÇİ YOLU, PROFESÖRLER SK., PROFOSÖRLER, PROFOSÖRLER SK., SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., SENAİYE SK., SINIR, SIRMA MADEN SULARI İÇİ YOLU, SOĞUKSU SK., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞELALE SK., UÇAK, YEŞİL SK., YILDIZ 2, YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIDEDE, YENIKÖY, YENİKÖY mahallelerinde 3188, 3188 SK., 3194, 3195, FETIH, FETIH CD., FETİH CD., İsimsiz125, İsimsiz90, MERKEZ SK., MERKEZ_205, MERKEZ_28, MERKEZ_28 SK., MERKEZ_77, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, ZIYA AZAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE mahallelerinde 188, 247, HENDEK KARADERE YOLU, ISTIKLAL (MERKEZ), MERKEZ_208, MERKEZ_242, MERKEZ_43, MERKEZ_67, MEZARLIK, MUHTAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE OSMANAGA, BAKACAK, BEDILTAHIRBEY, ÇAMLICA, IKRAMIYE, İKRAMİYE, KIZANLIK, SARIYER mahallelerinde 124, 131 SK., 146, 148, 157 SK., 165, 165 SK., 166, 197, 211, 224, 227, 245, 246, 248, 261, 284 SK., AKYAZI CD., AKYAZI., ARA SK., BAHAR, BAKACAK, BAKACAK SK., BEDILTAHIRBEY, BEYAZIT, BEYAZIT (YESILLER), BEYAZIT (YEŞİLLER) SK., CAMILI, ÇAMLICA KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLICA-GÖLYAYLA YOLU, ÇINAR/1, ERENLER_1, FATIH SULTAN MEHMET, GAZI (MERKEZ), GÖLYAYLA YOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL (YESILLER), İKRAMİYE YOLU, İsimsiz89, KAVLANDERE, MENEKŞE SK., MERKEZ_12, MERKEZ_12 SK., MERKEZ_184, MERKEZ_191, MERKEZ_2, MERKEZ_2 SK., MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_23 SK., MERKEZ_250, MERKEZ_293, MERKEZ_334, MERKEZ_36, MERKEZ_36 SK., MERKEZ_52, MERKEZ_81, MURAT SK., MUSTAFA KARASAKAL, SANTRAL, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY, SİNAN BAYLAN, SİNAN BAYLAN CD., TASOLUK, TASOLUK/2, TAŞOLUK, TEPE SK., TEPE_2, ULUDERE, ULUDERE (MERKEZ), YILDIRIM, YILDIRIM (ERENLER), YILDIRIM (ERENLER) CD., YILDIRIM (YEŞİLLER), ZIYARET, ZIYARET_2, ZIYARET_3, ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 29 Mart Cuma 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKALLIK, ÇAMLICA, IKRAMIYE, SÜLEYMANIYE mahallelerinde ÇAĞLAYAN CD., ÇAKALLIK, ÇAKALLIK KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK ALTINDERE YOLU, MERKEZ_25, MERKEZ_25 SK., MERKEZ_276, OKUL, SEHIT YASIN ATALAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 29 Mart Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAS, AKTAŞ, ÇAKMAKLI, KESTANEPINARI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÜPLÜK, SÜNGÜT, YANIKSAYVANT mahallelerinde AKÇAGÖL, AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, AŞAĞI, AŞAĞI SK., ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, HENDEK KOCAALİ YOLU, KESTANE, KESTANE/1, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/2, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_2, MERKEZ/4_8, MERKEZ_92, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA SK., ORTA_1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/6, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YUKARI, YUKARI SK., YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 29 Mart Cuma 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 16 SK., 17 SK., 48. SK., 59, 59 SK., ARİFİYE, ESKİŞEHİR, GÜZEL SK., KARTOPU SK., SANAYI, SANAYİ, SANAYİ CD., TALIP, TALİP, YASEMIN, YASEMİN SK., YILDIRIM BEYAZIT CD., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.