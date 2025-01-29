29 Ocak MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:49

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:49

MANİSA ilinde 29 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:09.197-2025-01-29 15:00:16.198 saatleri arasında Çukuroba; Aşağıçukuroba Köyü İç Yolu, , Aşağıçukuroba Köyü Yolu, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:09.197-2025-01-29 15:00:16.198 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:10.305-2025-01-29 15:00:21.111 saatleri arasında Adil; , Adil Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:21.441-2025-01-29 15:00:29.196 saatleri arasında Sancaklıbozköy; 22, 17, 17, 17, 22, 23 Sk. 1. Çk., , 22.sokak, 18. Sk., 19. Sk., 19. Sk. 1. Çk., 20. Sk., 21. Sk., 19sk, 22 NOLU 1. ÇIKMAZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:21.441-2025-01-29 15:00:29.196 saatleri arasında Sancaklıuzunçınar; Sancaklıuzunçınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:26.172-2025-01-29 15:00:33.851 saatleri arasında Sancaklıbozköy; Manisa Cd. 3. Çk., Manisa Cd. 2. Çk., BELEDİYE CAD., 16. Sk., 14. Sk., 16, 17, 17, 17, BELEDİYE CAD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Dayıoğlu; İsimsiz3, İsimsiz9, İsimsiz10, bekirler köy içi, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz151, Akhisar Zeytinliova Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, dayıoğlu, Dayıoğlu Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Süleymanlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Bekirler; İsimsiz3, İsimsiz20, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz32, İsimsiz13, İsimsiz15, Bekirler Köyü İç Yolu, İsimsiz17, İsimsiz19, İsimsiz2, İsimsiz1, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, , İsimsiz24, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz12, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz44, İsimsiz45 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Seyit Ahmet; İsimsiz107, İsimsiz106, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Reşat Bey; 316 serpme evler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Medar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Eroğlu; Akhisar Zeytinliova Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 09:00:23.05-2025-01-29 17:00:33.261 saatleri arasında Doğuca; İsimsiz4, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Yeğenoba; İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz59, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Kavakalan; ARAZİ YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Hamitköy; İsimsiz18 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Dağdere; İsimsiz136, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Çıtak; köy iç yolu, köy iç yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 10:00:25.554-2025-01-29 16:00:30.945 saatleri arasında Kalınharman; İsimsiz10, İsimsiz1, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, kalınharman, , Kalınharman Köyü Yolu, Kalınharman Köyü İç Yol, Kalınharman Köyü İç Yolu, Kalınharmanköyü İç Ol, Kalınhsrman Köyü İç Yol, Patika elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 10:00:25.554-2025-01-29 16:00:30.945 saatleri arasında Körez; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 10:00:25.554-2025-01-29 16:00:30.945 saatleri arasında Dereköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Korubaşı; , Korubaşı, Korubaşı Köyü Yolu, Patika, çimentepe sk., Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, SARIALİLER KORUBAŞI, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, Korubaşı, KORUBAŞI DALKARA, Korubaşı, Korubaşı, ÇİMENTEPE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Kuşluk; , OVACIK KUŞLUK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Malkoca; , Malkoca, Malkoca Köyü İç Yolu, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca, Malkoca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Adnan Menderes; , ANADOLU, BAHAR, BAŞAK, CEMAL AYBEY, CENGİZ TOPEL, GAZİLER, HAYAT, HÜRRİYET, KARAKAZIM PAŞA, Leylak Sk., LONCA GEÇİDİ, MİMAR SİNAN, Patika, SANAT, SANTRAL GEÇİDİ, ZAFER, ZEMBİLLİ, İLKAYA, ŞEHİTLER, iç yol., HAYRİ BÜKE, ZAMBAK, YENİ HUZUR , ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, ŞEHİT ABDÜLKADİR ÇELİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Atatürk; , 19 MAYIS, 23 NİSAN, ALİRIZA BEY, CİHANGİR, Gördes İç Yol, Gördes İç Yolu, HALİL ZEYBEK, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, MİTHAT PAŞA, NAMIK KEMAL, Patika, SAKARYA, Y.SULTAN SELİM, YEŞİL KIBRIS, ZİYA GÖKALP, ŞHT.ER EKREM KARAASLAN, ŞHT.ER MEHMET UZUN, ŞHT.ER RUŞEN ULU, ATATÜRK KÖYÜ İÇ YOLU, CEYLAN, ZÜBEYDE HANIM, Kartal, Gördes Köprübaşı Yolu, ŞHT.ER AHMET ARAN, GAZİ İBRAHİM KÖSE, KEPEZ KÜME EVLER, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, Atatürk, Atatürk, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, Atatürk, KEPEZ KÜME EVLER, ESKİ GÖRDES, BAYAT ALANI KÜME EVLERİ, KEPEZ KÜME EVLER, FATİH, HALİL EFE, KANARYA, GAZİ ALİ TEMEL, Gördes Köprübaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Yeniköy; Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, Yeniköy, YENİKÖY BOYALI, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy, YENİKÖY, Yeniköy Köyü Yolu, Yeniköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Yakaköy; Yakaköy, KÖY YOLU, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI KARAAĞAÇ, Yakaköy, , Yakaköy, Yakaköy Köyü İç Yolu, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, İsimsiz112, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, YAKAKÖY BALIKLI, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, BOYALI YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, ULUBEY, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, YAKAKÖY, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Beşeylül; , BEREKET, Demirci Gördes Yolu, ERGENEKON, HALİL ZEYBEK, KOCAMURTLUK, MALAZGİRT, MİSAKI MİLLİ, NAMAZGAH, Patıka, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, İsimsiz2, Beşeylül, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI KÜME EVLER, ÇALTILI, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül, Beşeylül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Cuma; , BEREKET, CEMAL ÇAĞLAR, Cumhuriyet Cd., Demirci Gördes Yolu, FEVZİ PAŞA, HACI ETHEM BÜKE, HUZUR, MOLLA FENARİ, MURAT, OSMAN PAŞA, ULUS, VATAN, YAĞMUR, ÇAMLICA, İSTANBUL, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, HAVUZLU ÇARŞI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Divan; , 23 NİSAN, ADALET, AY, GÖLKAŞI, HALİL ZEYBEK, M.AKİF ERSOY, MEHMETÇİK, MEHTER GEÇİDİ, SAKARYA, YEŞİL SAHA GEÇİDİ, YILDIZ, İRFAN, İSTİKLAL, ŞHT.PLT.BAHRİ ÖNSER, ATATÜRK, ADALET, FATİH elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Hüseyni Baba; , 30 AGUSTOS, 5 EYLÜL, ANAFARTALAR, CENGİZ TOPEL, Dilek Sk., FATİH, Gördes Köprübaşı Yolu, GÜL, HARMANDALI, HAYAT, KARAKAZIM PAŞA, KARANFİL, MİLLİ HAKİMİYET, NERGİZ, Patika, SANAYİİ A BLOK, Sanayıı B Blok, SANAYİİ C BLOK, SANAYİİ D BLOK, SANAYİİ E BLOK, SANAYİİ F BLOK, SANAYİİ G BLOK, SANAYİİ H BLOK, Sanayıı J Blok, SÜMBÜL, FATİH, NAKIPAĞA BAYAT ALANI, HÜSEYNİ BABA, ŞHT.PİYADE ER SEZAİ ÖZDEMİR, SANAYİİ F BLOK, HARMANDALI, HÜSEYNİ BABA KEPEZ, KEPEZ, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA LALELİK, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, HÜSEYNİ BABA UÇKUN, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, Hüseyni Baba, AKINCILAR, BAŞAK, HÜRRİYET, SANAT, TÜTÜNCÜLER, ZAFER, ŞEHİTLER, ŞHT.PİY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Nakıpağa; , BAYRAKTAR, BOZKURT, Cumhuriyet Cd., FEVZİ PAŞA, GÜNEY, HACI ETHEM BÜKE, OSMAN PAŞA, ÇAMLICA, İSTİKLAL, ATATÜRK, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Nakıpağa, HÜSEYİNİ, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ÇALTILI KÜME EVLER, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, Nakıpağa, ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Uzunçam; , Akıncılar Cd., BARBAROS, Cumhuriyet Cd., DAMLA, HACI ETHEM BÜKE, Meltem Sok, Oğuz Gç., Pınar Sk., SAĞLIK, ULUS, ÇAMLICA, ÇAĞLAYAN, İSTİKLAL, ŞAİR EŞREF, ATATÜRK, Uzunçam, Uzunçam, Orman İşletme Küme Evleri, KIRAN UZUNÇAM, ŞEHİT J.ASTSB.ÜÇVŞ.ÖZGÜR ARTUNÇ, Orman İşletme Sk., YILDIRIM BEYAZIT, Yıldırım Beyazıt Cd., Ümit Sk., ŞEHİT MAKBULE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Oğulduruk; , merkez, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, AKYAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Şahinkaya; , Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, YENİKÖY BOYALI, Boyalı, Boyalı, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Şahinkaya, Boyalı, arazi yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Sarıaliler; , Sarıaliler, Sarıaliler Köyü İç Yolu, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, SARIALİLER, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler, Sarıaliler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Tepeköy; , Tepeköy, Şahinkaya Köyü Yolu, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, TEPEKÖY, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Tepeköy, Yakaköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Tüpüler; , Parika, Patika, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, BALIKLI TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, ATATÜRK TÜPÜLER, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler, Tüpüler elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Kayacık; Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, BAĞDAMLARI YOLU, KAYACIK, Patika, Paika, Kayacık Köyü İç Yolu, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yo, , Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz341, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz353, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, TÜPÜLER KAYACIK, KAYACIK, 1, KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz459, İsimsiz461, Kayacık, Kayacık, BAĞ DAMLARI (ATATÜRK), ATATÜRK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık Köyü İç Yol, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, KARAAĞAÇ KAYACIK, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz514, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, İsimsiz534, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, Kayacık, BAĞDAMLARI KÜME EVLERİ, 34, CUMHURİYET MEYDANI, BAĞ DAMLRI KÜME EVLERİ, BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ (İSTİKLAL), BAĞ DAMLARI KÜME EVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Karayakup; Karayakup, Karayakup, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, Karayakup, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Karaağaç; DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, DEDEBAŞI, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, BOYALI KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, Karaağaç, KARAAĞAÇ, Karaağaç, Karaağaç, MERKEZ, Karaağaç Köyü İç Yolu, Karaağaç, Karaagac Köyü İç Yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Dereçiftlik; Çiğiller, osmanlar, osman yolu, Dereçiftlik, Dereçiftlik, OKÇULAR, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, DEREÇİFTLİK, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, BAYAT DEREÇİFTLİK, DEREÇİFTLİK ESENÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, ESEN ÇAY, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereçiftlik, Dereciftlik İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Dalkara; Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, MALKOCA DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, DALKARA, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, Dalkara, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Çiğiller; Çiğiller, YASSIALAN, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, İsimsiz246, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, Çiğiller, tarla yolu, Çiğiller Mah Patika Yolu, Çiğiller Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Çağlayan; ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, TAŞKUYUCAK ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN KARAYAKUP, YENİKÖY, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, ÇAĞLAYAN, Çaglayan, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Boyalı; ÇAYBAŞI, Boyalı, Boyalı, Boyalı, İsimsiz87, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, BOYALI KARAAĞAÇ, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, Boyalı, yol, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Bayat; OKÇULAR, ALAN, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ARAZİ, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, ATATÜRK BAYAT, ALAN BAYAT, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, Bayat, BAYAT İÇ YOLU., Bayat, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Balıklı; Balıklı, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI BAYAT, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, BALIKLI, BALIKLI TÜPÜLER, BALIKLI, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Balıklı, Patika, Balıklı Köyü İç Yolu, Balıklı Köyü İç Yol, Balıklı Bayat, Balıklı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Akpınar; Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, OĞULDURUK 5 EYLÜL, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Akpınar, KUŞLUK AKPINAR, Akpınar, Akpınar, Akpınar, Demirci Gördes Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Kılcanlar; , Kılcanlar Köyü Yolu, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yolu, Kılıcanlar Köyü İç Yol, Patika, Kılcanlar, Kılcanlar, GÖLÇÜK, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar Köyü İç Yol, Kılcanlar, Kılcanlar, İsimsiz122, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, KILCANLAR SARIALİLER, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar, Kılcanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-01-29 2025-01-29 15:00:46.905-2025-01-29 15:30:00.704 saatleri arasında Kıran; , Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran elektrik kesintisi yaşanacaktır.