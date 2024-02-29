29 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:05

SAKARYA ilinde 29 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK mahallelerinde 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., KARABOĞAZ, TEPE, TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ, YENIÇAM mahallelerinde CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YENIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde ALEFLI, ALEFLİ, ALEFLİ SK., KADIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde ARABACILAR/9, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KIRKTEPE/6, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, ERENLER, HIZIRTEPE, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1080 SK., 1131 SK., 7059, 7073 SK., 8042, 8042 SK., 8044 SK., FATİH CD., KAYGAN, KAYGAN SK., NILÜFER, YALÇIN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1143 SK., 1151 SK., 1162 SK., 1168 SK., 8046, 8048, 8048 SK., 8054 SK., 8065, 8066 SK., 8071 SK., 8079 SK., 8083 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, SAKARYA mahallelerinde ANIL, BEREKET SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DADE SK., HATIP, HATİP, HATİP SK., İZCİ SK., MERKEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde BAHÇE SK., İSTASYON CD., KUTLU, NARLI SK., NAZLI SK., SALKIM SK., SÜMBÜL SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİ, HIRKA, ORHANIYE, ORHANİYE, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1153. SK., 1303., 1304., 1305., 3201., 3203., 3206., 3208., 3209., 3210., AÇMALAR SK., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN SK., ALPASLAN, ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., AY, AY SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAĞCAZ SK., BAĞLAR SK., BEKİR EFENDİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAĞRI BEY SK., ÇALDIRAN SK., DEDE SK., DEĞİRMEN CD., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENIZLI, DENİZLİ SK., DR.SADIK AHMET SK., ESEN SK., GAMZE SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÜNEŞ SK., GÜNEY SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HALIT PASA_1, HALİT PAŞA SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR SK., KENAN EVREN SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESKEN, MUSTAFA KEMAL SK., MUTLU SK., NİĞBOLU SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CD., PREVEZE, PREVEZE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., STAT SK., TARLA ÇIKMAZI, TARLA ÇIKMAZI SK., TUGRUL BEY, TUĞRUL BEY SK., TURAN, TURAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UMURBEY CD., YENI, YILDIZ SK., YÖRÜK SK., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 29 Şubat Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK., SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 822., 822. SK., 830. SK., 849. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 11. CD., 129., 129. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 137. SK., 139., 139. SK., 145. SK., SAĞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 821., 829., 835. SK., 837. SK., 841. SK., 848., 848. SK., 850., 850. SK., 866. SK., 868. SK., BAYSAL SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., CİHANGİR SK., ÇİMEN SK., EREN SK., FIDAN, GÜNDÜZ SK., KEREM SK., KILIÇ SK., KISMET SK., ORBAY, ORBAY SK., PEHLİVAN SK., SEHIT REGAIP SAHIN, SÜKRAN, ŞÜKRAN SK., UFUK SK., ÜLKÜ SK., VOLKAN SK., YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 29 Şubat Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 825. SK., 833., 833. SK., 842. SK., 846. SK., 864., 864. SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAY, ATAY SK., AYDIN SK., BUĞDAY SK., CAN, CAN SK., GAZİ SK., GENÇ SK., GÜVEN SK., HAŞİM SK., LALE SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., SAHİL SK., SEMA SK., TAŞKIN SK., YAŞAR SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKHATAPLI, KARADERE, KISLA, KIŞLA, KÜÇÜKHATAPLI mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, AKSAL, AKSAL SK., ALİMOĞLU SK., BÜYÜKHATAPLI KÖYÜ İÇ YOLU, EMEKLİ SK., GEZGIN, GEZGIN/1, GEZGİN SK., HAFIZ EBUBEKİR FİDAN, HALILAR, HALILAR SK., HATAPLI, HATAPLI SK., HATAPLI/1, HATAPLI/2, HÜSEYİNLER SK., KAYNARCA CD., KERNE SK., KIŞLALI SK., MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YENI BULVAR, YENI BULVAR SK., YENİ BULVAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 29 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMURAT, IÇDEDELER, ULUCAMII, YUSUFBEY mahallelerinde 209, GEVYA GÖYNÜK YOLU, GÖL PAZARI, GÖL PAZARI CD., GÖLPAZARI TARAKLI YOLU, GÜLVEREN YOLU, HASTANE SK., HUZUR, IÇDEDELER, ISTANBUL, İÇDEDELER, TARAKLI TÜRBE YOLU, USLU, USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 29 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, SEREFIYE, SEREFIYE SK., ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.