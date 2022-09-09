29. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali başladı

09 Eylül 2022 Cuma, 12:18

Gemlik Zeytini için düzenlenen 29’uncu Gemlik Zeytini Festivali dün başladı. 11 Eylül tarihine kadar devam edecek festivalde sanattan spora, edebiyattan halk konserlerine, yarışmalara kadar birçok alanda etkinlikler düzenlenecek.

Türkiye’de son dönemde iptal edilen konserler ve festivaller gündeme gelirken, Gemlik Belediyesi tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Gemlik Zeytini Festivali, dün başladı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Zeytinin Senfonisi konseri ile başlayan festivalde, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, amaçlarının Gemlik markasını Türkiye genelinde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da etkinliğini sağlamak olduğunu kaydetti. Sertaslan “Kalitesiyle, lezzetiyle bir numara olan Gemlik zeytinimizin marka değerini korumak ve ileriye taşımak için düzenlediğimiz Gemlik Zeytini Festivali ile Türkiye’nin her yöresinden vatandaşımızı kentimizde buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Bugün etkinlikte, keşif yürüyüşü, halkdansları gösterileri ve Özgür Can Çoban konseri yapılacak. Yarın da Danilo Zanna ile zeytinli lezzetler atölyesi, çocuk tiyatrosu ve akşam ise Volkan Konak konseri düzenlenecek. 11 Eylül pazar günü ise yarışmalar, Ahmet Gültekin konseri, çocuk tiyatrosu ve akşam ise Hakan Altun Konseri yapılacak.