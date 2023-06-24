296 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye’ye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 296 göçmen, Iğdır’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Iğdır Geçici Geri Gönderme Merkezinde toplanan 296 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi.
Polis ve jandarma ekiplerince yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
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