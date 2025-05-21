Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B kapsamındaki arazilerin kayıt altına alınacağını belirterek, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz.. Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız." ifadelerini kullandı. Peki, 2B arazilerin tapusu verilecek mi? 2B alanı nedir?

2B ARAZİ NE DEMEK?

Orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri ya da 2B, Türkiye sınırları dahilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen araziler. 2B, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesi B bendi için kullanılan bir kısaltmadır.

2B ARAZİ TAPUSU NE ZAMAN VERİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız."