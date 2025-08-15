3,5 yaşındaki Teoman’ın ölümünde yeni gelişme

Balıkesir, Burhaniye'de 31 Ağustos 2024’teKütahya’dan Balıkesir’in Ayvalık ilçesine giden ve dönüş yolunda Burhaniye’den geçen Mustafa Raşit Konya’nın (35) kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi’ne ait İ.D.’nin kullandığı 10 RP 118 plakalı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya’nın yanında oturan Teoman’ın başına isabet etti.

Ağır yaralanan minik Teoman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen yaklaşık 1 yıllık soruşturmanın ardından, savcılık ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Ailenin, savcılığın verdiği bu karara itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Hakimlik, olayda taşın asli etken olduğunu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, itirazı reddetti.

Hakimlik kararında, “10 RP 118 plaka sayılı kamyonun tekerinden fırlayan taş olay üzerinde asli etken olduğu, olayda kusur atfedilecek başkaca bir kişi/kurum/unsur bulunmadığı yönündeki tespit nazara alındığında dosyada delillerin toplanarak tartışıldığı, soruşturma aşamasındaki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, delillerin verilen kararda gösterilip tartışıldığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olduğu, Cumhuriyet savcısının kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Ayrıca, dosyada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda, taşın kamyonun tekerinden fırladığının kabul edildiği de yer aldı.

‘ACIMIZI VE ÖFKEMİZİ İÇİMİZE ATARAK SABIRLA ADALETİN TECELLİSİNİ BEKLEDİK’

Oğlu Teoman’ın hayatına mal olan olayla ilgili ne sürücünün ne de kurumun ceza almadığını ifade eden Mustafa Raşit Konya, yaşadıklarını DHA’ya anlattı.

Mustafa Raşit Konya, “31 Ağustos 2024 tarihinde, Burhaniye Belediyesi’ne ait hafriyat kamyonunun tekerleri arasından fırlayan kilit taşı, karşı şeritte seyir halinde olduğumuz aracımızın ön camından içeri girerek, arka koltukta annesinin yanında oturan oğlum Teoman’a isabet etti. Teoman henüz 3,5 yaşındaydı, başına aldığı ağır darbe sonucu, oğlum maalesef hayatını kaybetti. Biz, acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık 1 yıl süren soruşturmanın sonunda, hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi. Kararda, hareket kabiliyeti olmayan ‘taş’ adeta tek sorumlu ilan edildi. Oysa tanık beyanları, polis tutanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik incelemeler; taşın kamyonun tekerleri arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Buna rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı” dedi.

‘BAŞSAĞLIĞI BİLE DİLEMEDİLER’

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabul edildiğini ancak şoföre kusur atfetmeyerek kendi içinde çelişkiye düştüğünü öne süren Konya, “Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi’nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan bu kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliği dahi gösterilmemiştir. Belediyeye bizzat yaptığım başvuruda oğlumuzun adının bir çocuk parkına verilmesi gibi kaybınızın yanında çok küçük ama vicdani anlamı yüksek, bir talebimize dahi cevap verilmedi. Oysa biz, belediyenin kendi iç soruşturmasını titizlikle yürüterek tüm sorumluların üzerine gitmesini beklerdik. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. En önemlisi de ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız” diye konuştu.

Teoman’dan geriye ise oyuncakları ve anne babasıyla çekildiği fotoğraflar kalırken, ailesi hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.