3 belediye başkanı gördü, denizin yüzde 30'u dolduruldu: AKP’nin milyonluk projesi tarla oldu

29 Haziran 2022 Çarşamba, 12:41

2009 yerel seçimlerinde AKP'den Trabzon Belediye Başkanı seçilen Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu kente yapılacak “61 proje” açıkladı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, bu projeler içerisinde yer alan ve Gümrükçüoğlu’nun yaklaşık 35 milyon bedelli “Mega proje” olarak sunduğu restoran, lunapark, konser alanları, yeşil alanların bulunduğu “Gülcemal Projesi” için Ortahisar ilçesi sahilinde denizde 700 dönümlük alan doldurulmaya başlandı.

Aradan geçen 12 yılda proje kapsamında belirlenen alanın yüzde 30’u dolduruldu. 3 belediye başkanı gören proje tamamlanamazken, dolgu yapılan alanın bir kısmına inşaat atıkları dökülmeye başlandı. Bir kısmı da çevredeki vatandaşlar tarafından tarla yapıldı.

DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILMIŞ

Deniz dolgusu yapılan alanda tarım topraklarının dolgu malzemesi olarak kullanıldığını ifade eden CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, bu projenin bitmeyeceğini söyledi.

Tarım topraklarının dolgu malzemesi olarak kullanıldığını belirten Kaya, “Proje başladıkları zaman tarım topraklarının dolgu malzemesi olarak kullanıldığını söylemiştik. Ama onlar bunu kabul etmeyerek bize itiraz etmişlerdi. Görüyorum ki, bizim söylediğimizi vatandaş yaptığı tarımsal faaliyetlerle de desteklemiş oluyor. Oraya dökülen topraklar hem denizdeki canlı yaşamı olumsuz etkileniyor, hem de sağlıklı bir iş yapılmamış oluyor. Projenin bu hızla ilerlemesi durumunda proje fi tarihine kalır. Bunların bu projeyi bitirecekleri yok” dedi.

“UTANÇ VESİKASI”

Gülcemal Projesi alanının belediyeye iş yapan müteahhitler arafından şantiye alanı olarak kullanıldığını ileri süren CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, şöyle konuştu:

*Vatandaşı önce denizden koparıp, sonra deniz vaat ettikleri bir projenin geldiği noktayı hayretler içerisinde izliyoruz.

*Trabzon'u çok yakından ilgilendiren bu alan maalesef Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ilgilendirmiyor.

*Şehrin nefes alacağı tek alan sosyal alanlar olarak dizayn edilecek diye beklerken üzerinde otlar biten, vatandaşın tarım alanı olarak kullandığı bir yer haline dönüştü. Bugünün ekonomik koşullarında bahsedilen projeyi yapabileceklerini düşünmüyorum.

CHP Ortahisar Belediye Meclis üyesi Oktay Söğüt ise “Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar devasa bir deniz kenarı doldurulmamıştır. Denize ve şehre verdiği zarar bir tarafa 12 yıl geçmesine rağmen proje hala bitirilemedi ve bitirilecek gibi de görülmüyor. Biz parti olarak şöyle bir öneri getirmiştik; ‘dolgu yapılan alanları yeşil alan alarak düzenleyip, spor sahaları koyalım, maliyeti de az olur' demiştik. Onlar yüksek maliyetli işleri sevdikleri için bizim önerilerimizi dikkate almadılar. Gülcemal projesi iki seçim gördü, şimdi üçüncüyü, belki de dördüncüyü görecek” diye konuştu.

Proje alanının şehrin inşaat atıklarının döküm alanı haline geldiğini belirten İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli, şöyle konuştu:

*Bu alan şuanda bırakın vizyon projeyi, şehrin döküm alanı olarak kullanılıyor. Yapılan çalışmalar bilimsel ve düzenli yapılmadığı için kanalizasyon suları nedeniyle birkaç yıl kokudan nefes alamadık.

*Nihayet bu kokudan kurtulduk ama sonrasında hiçbir ilerleme olmadı. Proje terk edilmiş durumda.

*Bir bitirme hedefi olmayan bir proje. Molozlarla, kazı artıklarıyla orayı doldurmaya çalışıyorlar.

*Bu haliyle ne zaman bitirileceği, projenin üst yapısında neler olacağı meçhul. Vatandaşı denizden uzaklaştırdılar.

*AKP'nin plansız çalışmalarına yakışan ama Trabzon'a asla yakışmayan bir tablo ile karşı karşıyayız.

“BİR TÜRLÜ İÇİME SİNMİYOR”

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yerel bir gazeteye verdiği röportajda: “Bir türlü içime sindiremediğim bir projedir Gülcemal Projesi. Benim içime sinmediği gibi kimsenin içine de sinmedi. Ben bu projeyi başkan seçildiğimde adeta kucağımda buldum. Bir de proje, proje gibi değil. O kadar çalışmaya rağmen yapılan da gözükmüyor orada. Hala çirkin bir görüntü var. İçime siniyor mu? Hayır sinmiyor” ifadelerini kullanmıştı.