Son Dakika... Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim tamamlandı: AKP'li Eray Karadeniz başkanvekili oldu

﻿CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekilleri seçilecek. Edinilen bilgiye göre Gaziosmapaşa Belediyesi'nin oylama tamamlandı.

Avcılar ve Büyükçekmece'de meclis üyesi çoğunluğu CHP'de bulunuyor. Bu nedenle seçilecek başkanvekilinin CHP'li olması bekleniyor. Ancak Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde meclis üyelerinde çoğunluk Cumhur İttifakı'ndan oluşuyor. Bu nedenle başkanvekilinin AKP'ye geçme ihtimali yüksek görünüyor.

KRİTİK İLÇEDE SEÇİM: AKP'YE GEÇTİ

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde seçim saat 10.00'da başladı. Oylama tamamlandı. CHP'nin başkanvekili adayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu, olurken AKP'nin adayı Meclis Üyesi Eray Karadeniz oldu.

Gaziosmanpaşa'da AKP'li 18, CHP'li 17, MHP'li ise 3 üye bulunuyor. Seçimde 37 kişi oy kullandı.

AKP'li Eray Karadeniz, üyelerin 16 oyuna karşı 21 oyla başkanvekili seçildi. Böylelikle Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP yönetimine geçmiş oldu.

BAHÇETEPE'DEN TEPKİ: GAZİOSMANPAŞA HALKININ İRADESİNE SAYGISIZLIK

Hakan Bahçetepe, X hesabından Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'ye geçmesine tepki gösterdi. Bahçetepe yaptığı açıklamada "Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık.Ben bu göreve sizin güveninizle, sizin dualarınızla geldim. Her adımımı şeffaf attım, her kuruşun hesabını verdim. Yetimin hakkını korumayı, alın terine saygıyı, adaleti ve vicdanı pusulam bildim" dedi.

Bahçetepe açıklamasında şunları dile getirdi:

''Şimdi ise ne yazık ki bu çabalar, bu emekler; hukuki temele dayanmayan, siyasi içerikli bir sürecin gölgesinde kaldı. Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirdi. Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır.

Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz? Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz? Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!

Gaziosmanpaşa halkı neyin doğru, neyin adil, neyin vicdanlı olduğunu çok iyi bilir. Bugün fiziken yanınızda olmayabilirim, ama sizin gönlünüzde, kalbinizde yerim olduğuna yürekten inanıyorum. Ben milletime güveniyorum. Desteğiniz, dualarınız ve inancınızla, hep birlikte, yine omuz omuza olacağız. Çünkü biz gücümüzü makamdan değil, halktan alıyoruz. Çünkü hak yerini bulur, adalet eninde sonunda kazanır. Sevgiyle, umutla, dayanışmayla...''

BÜYÜKÇEKMECE'DE CHP'Lİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.

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