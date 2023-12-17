3 bin lirayla geçinmeye çalışıyorlar!

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:11

Düzenlemeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Hatay Barosu Başkanı avukat Erhan Nizamoğlu, “Anayasal olarak güvence altına alınan yaşam hakkı ve konut/barınma hakkı hususları gereğince deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız arasında kira yardımı açısından konaklayan/konaklamayan ayrımının kaldırılması gerek” dedi.

Nizamoğlu, “Konut hakkı anayasanın 57. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Mevcut ayrımın, anayasanın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine de aykırı durum teşkil edebileceği düşünülmelidir” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da “Bu dönemde, bu rakamlara kiralık bir yer bulunamayacağını herkes biliyor. Rant için kentsel dönüşüm yasası geçirenler, 10 ayda ‘kira yardımı’nı güncellemediler. Şimdi birçok depremzede mutfak masraflarını, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için konteynerden vazgeçip çadırı tercih ediyor” diye konuştu.