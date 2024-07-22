3 çekici sürücüsü otomobilleri yol boyunca taciz etti!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 çekici sürücüsü, diğer araç sürücülerini yol boyunca taciz ederek trafiği tehlikeye soktu.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 18:14
3 çekici sürücüsü otomobilleri yol boyunca taciz etti!
Abone Ol google-news

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze geçişinde seyir halinde olan 3 çekici şoförü, iki otomobili yol boyunca sıkıştırdı. 

Araçların önüne kıran ve sürücüleri çekici sürücüleri, trafiği de tehlikeye attı. 

Yol boyunca yaşanan taciz olayı araç içi kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan çekici sürücüleriyle ilgili inceleme başlattı.


kocaeli haberleri çekici haberleri taciz haberleri

İlgili Haberler

Fark dikkat çekici: İPA'dan Londra ve İstanbul'da 'asgari ücretli' kıyası

Fark dikkat çekici: İPA'dan Londra ve İstanbul'da 'asgari ücretli' kıyası
Çok çekici olan 5 burç: Bu burçlardan etkilenmemek imkansız

Çok çekici olan 5 burç: Bu burçlardan etkilenmemek imkansız
TÜİK'ten dikkat çekici veriler: Türkiye giderek yaşlanıyor!

TÜİK'ten dikkat çekici veriler: Türkiye giderek yaşlanıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler