3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi bulundu

25 Mart 2022 Cuma, 15:14

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksan, 3 gün önce eve gitmedi.

Aksan’dan herhangi bir haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Dün akşam saatlerinde Çalışkan Mahallesi kırsalında yerde hareketsiz halde yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce ortadan kaybolan Muharrem Aksak’a ait olduğu belirlendi.



Gencin kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenilirken ailesine teslim edilen ceset, Eyyübiye ilçesinde defnedildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.