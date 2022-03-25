3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi bulundu
Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olduğu için aranan 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çobanlık yapan 16 yaşındaki Muharrem Aksan, 3 gün önce eve gitmedi.
Aksan’dan herhangi bir haber alınamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Çalışkan Mahallesi kırsalında yerde hareketsiz halde yatan birini görenler jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelemenin ardından cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderdi. Yapılan incelemede cesedin 3 gün önce ortadan kaybolan Muharrem Aksak’a ait olduğu belirlendi.
Gencin kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği öğrenilirken ailesine teslim edilen ceset, Eyyübiye ilçesinde defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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