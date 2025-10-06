3 il için turuncu kodlu 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Muğla, Aydın ve İzmir için 'turuncu' kodlu çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 7 Ekim Salı günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli; Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz'de kuvvetli, Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında; yarından itibaren Sakarya ve Bilecik dışında Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.



