3 ilçede kaçak tütün operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, KOM ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde 6 şahsa ait 5 ikamet ve 3 işyeri, Kırkağaç ilçesinde 1 iş yeri ile Akhisar ilçesinde 2 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 427,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 230 bin adet boş makaron, 129,5 kilogram nargile tütünü, 52 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 28 adet bandrolsüz sigara, 27 adet elektronik sigara likiti ile 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikata başlandığı bildirildi.