3 ilçede kaçak tütün operasyonu: 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

11.02.2026 18:09:00
Güncellenme:
İHA
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik Turgutlu, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda kaçak ürün ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde 6 şahsa ait 5 ikamet ve 3 işyeri, Kırkağaç ilçesinde 1 iş yeri ile Akhisar ilçesinde 2 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 427,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 230 bin adet boş makaron, 129,5 kilogram nargile tütünü, 52 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 28 adet bandrolsüz sigara, 27 adet elektronik sigara likiti ile 2 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında tahkikata başlandığı bildirildi.

