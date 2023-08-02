3 ilde yasadışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı

Yayınlanma: 02.08.2023 - 19:40

Güncelleme: 02.08.2023 - 19:40

Aydın İl Jandarma Komutanlığına yasadışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonunu incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin incelediği telefonda yasadışı bahis örgütüne yönelik suç delileri ortaya çıktı.

677 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli'de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 lira ile dijital materyaller ve 126 bahis oyuncusuna ait bilgiler de ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları belirlenen suç örgütü yönetici ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları, kiralamış ve yönetmiş oldukları yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.