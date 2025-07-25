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3 kişi tutuklanmıştı: 'Onur Yürüyüşü' iddianamesi kabul edildi

3 kişi tutuklanmıştı: 'Onur Yürüyüşü' iddianamesi kabul edildi

25.07.2025 13:32:00
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ANKA
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3 kişi tutuklanmıştı: 'Onur Yürüyüşü' iddianamesi kabul edildi

23’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan ve 3’ü tutuklu bulunan 53 kişinin iddianamesi hazırlandı. “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlk duruşma 8 Ağustos'ta görülecek.

Beşiktaş civarında 23’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 53 kişi gözaltına alınmıştı. Hakimlik sorgularının ardından 3 kişi tutuklanmış, 50 kişi de yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan üç kişiden birinin Onur Yürüyüşü’nün başlayacağı alana henüz gelmeden, diğerinin ise kafede otururken gözaltına alındığı bildirilmişti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Söz konusu dosyaya ilişkin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 51’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

3’ü tutuklu 53 sanıklı dosyanın ilk duruşması ise 8 Ağustos günü saat 10.00’da görülecek.

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